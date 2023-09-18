"Запятнал имя Португалии в глазах украинского народа": диаспора В Лиссабоне недовольна местным депутатом - 18.09.2023 Украина.ру
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"Запятнал имя Португалии в глазах украинского народа": диаспора В Лиссабоне недовольна местным депутатом
"Запятнал имя Португалии в глазах украинского народа": диаспора В Лиссабоне недовольна местным депутатом - 18.09.2023 Украина.ру
"Запятнал имя Португалии в глазах украинского народа": диаспора В Лиссабоне недовольна местным депутатом
Ассоциация украинцев в Португалии просит МИД этой страны высказать свое мнение по поводу участия португальского депутата-социалиста в качестве наблюдателя на выборах в новых областях России. Об этом 18 сентября сообщило издание Observador
2023-09-18T15:04
2023-09-18T15:04
новости
португалия
мид
депутат
выборы
новые регионы рф
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В письме, адресованном на имя главы португальской дипломатии Жоао Гомеш Кравиньо, председатель ассоциации Павел Садоха благодарит Лиссабон за "непризнание аннексии четырех регионов Украины" со стороны России и указывает на "вред от присутствия" муниципального депутата Коимбры от Революционной социалистической партии Мануэля Пиреса да Роша в качестве наблюдателя на российских выборах 10 сентября.Президент Ассоциации украинцев в Португалии напомнил слова главы португальской дипломатии о том, что присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях к России является "грубым нарушением принципов, закрепленных в Уставе ООН".Садоха также напомнил о "массовых и беспрецедентных санкциях против России" со стороны Европейского Союза, выразил благодарность за поддержку, которую Португалия оказывает Украине и за визит португальского министра в эту страну.Сдоха указал, что его ассоциация уже обратилась с просьбой к португальскому правительству занять позицию по "странному делу упомянутого депутата муниципального собрания Коимбры, который, или по указанию партийной организации, или по причине личной безответственности, запятнал имидж Португалии среди украинского народа".Среди н\диаспор разных стран, украинская диаспора в Португалии вторая по численности, сразу за бразильской. Большинство украинцев, которые приехали в Португалию, являются выходцами из западных областей Украины: Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская.
https://ukraina.ru/20230913/1049377539.html
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+7 495 645 66 01
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новости, португалия, мид, депутат, выборы, новые регионы рф
Новости, Португалия, МИД, депутат, выборы, Новые регионы РФ

"Запятнал имя Португалии в глазах украинского народа": диаспора В Лиссабоне недовольна местным депутатом

15:04 18.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Greg Wolf
- РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© commons.wikimedia.org / Greg Wolf
Читать в
Ассоциация украинцев в Португалии просит МИД этой страны высказать свое мнение по поводу участия португальского депутата-социалиста в качестве наблюдателя на выборах в новых областях России. Об этом 18 сентября сообщило издание Observador
В письме, адресованном на имя главы португальской дипломатии Жоао Гомеш Кравиньо, председатель ассоциации Павел Садоха благодарит Лиссабон за "непризнание аннексии четырех регионов Украины" со стороны России и указывает на "вред от присутствия" муниципального депутата Коимбры от Революционной социалистической партии Мануэля Пиреса да Роша в качестве наблюдателя на российских выборах 10 сентября.
Президент Ассоциации украинцев в Португалии напомнил слова главы португальской дипломатии о том, что присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях к России является "грубым нарушением принципов, закрепленных в Уставе ООН".
Садоха также напомнил о "массовых и беспрецедентных санкциях против России" со стороны Европейского Союза, выразил благодарность за поддержку, которую Португалия оказывает Украине и за визит португальского министра в эту страну.
Сдоха указал, что его ассоциация уже обратилась с просьбой к португальскому правительству занять позицию по "странному делу упомянутого депутата муниципального собрания Коимбры, который, или по указанию партийной организации, или по причине личной безответственности, запятнал имидж Португалии среди украинского народа".
Среди н\диаспор разных стран, украинская диаспора в Португалии вторая по численности, сразу за бразильской. Большинство украинцев, которые приехали в Португалию, являются выходцами из западных областей Украины: Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
13 сентября, 11:43
МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах Россия выразила недовольство Азербайджану по дипломатической линии в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 сентября
 
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