"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право" атаковать Россию. Об этом он сказал в интервью CBS News 18 сентября
Зеленский прокомментировал удары беспилотников по территории России, которые Украина официально не признаёт. Он попытался западных партнеров в том, что Украина использует оружие Запада только на территории Украины.
"Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет для нанесения удара по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места", - сказал Зеленский.
Киевский режим регулярно атакует приграничные области Российской Федерации, а также совершает попытки атаковать Москву.
Помимо беспилотников, ВСУ обстреливают российские населённые пункты из минометов, с использование кассетных боеприпасов и прочих снарядов.
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