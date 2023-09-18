"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России

Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный расклад Уникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс