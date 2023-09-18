"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России - 18.09.2023 Украина.ру
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"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России
"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России - 18.09.2023 Украина.ру
"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право" атаковать Россию. Об этом он сказал в интервью CBS News 18 сентября
2023-09-18T11:18
2023-09-18T11:18
новости
украина
владимир зеленский
всу
беспилотники
россия
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Зеленский прокомментировал удары беспилотников по территории России, которые Украина официально не признаёт. Он попытался западных партнеров в том, что Украина использует оружие Запада только на территории Украины.Киевский режим регулярно атакует приграничные области Российской Федерации, а также совершает попытки атаковать Москву.Помимо беспилотников, ВСУ обстреливают российские населённые пункты из минометов, с использование кассетных боеприпасов и прочих снарядов.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, беспилотники, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, беспилотники, Россия

"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России

11:18 18.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право" атаковать Россию. Об этом он сказал в интервью CBS News 18 сентября
Зеленский прокомментировал удары беспилотников по территории России, которые Украина официально не признаёт. Он попытался западных партнеров в том, что Украина использует оружие Запада только на территории Украины.
"Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет для нанесения удара по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места", - сказал Зеленский.
Киевский режим регулярно атакует приграничные области Российской Федерации, а также совершает попытки атаковать Москву.
Помимо беспилотников, ВСУ обстреливают российские населённые пункты из минометов, с использование кассетных боеприпасов и прочих снарядов.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУбеспилотникиРоссия
 
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