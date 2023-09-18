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Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру

Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница поселка Тёткино Курской области получила ранения при обстреле со стороны Украины. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале

2023-09-18T11:07

2023-09-18T11:07

2023-09-18T11:07

курская область

украина

обстрелы

больница

новости

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"В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - написал Старовойт.Он добавил, что жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда. Глава региона пообещал владельцам помочь восстановить жилье.Поселок Тёткино подвергся обстрелу утром в понедельник, зафиксирован 21 прилет. В результате, повреждено 11 жилых домов и инженерные коммуникации, из-за чего в посёлке некоторые улицы остались без электричества, воды и газа.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20230914/1049402566.html

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курская область, украина, обстрелы, больница, новости