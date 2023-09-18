Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
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Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница поселка Тёткино Курской области получила ранения при обстреле со стороны Украины. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
2023-09-18T11:07
2023-09-18T11:07
курская область
украина
обстрелы
больница
новости
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"В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - написал Старовойт.Он добавил, что жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда. Глава региона пообещал владельцам помочь восстановить жилье.Поселок Тёткино подвергся обстрелу утром в понедельник, зафиксирован 21 прилет. В результате, повреждено 11 жилых домов и инженерные коммуникации, из-за чего в посёлке некоторые улицы остались без электричества, воды и газа.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область, украина, обстрелы, больница, новости
Курская область, Украина, обстрелы, больница, Новости

Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ

11:07 18.09.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Жительница поселка Тёткино Курской области получила ранения при обстреле со стороны Украины. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
"В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - написал Старовойт.
Он добавил, что жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда. Глава региона пообещал владельцам помочь восстановить жилье.
Поселок Тёткино подвергся обстрелу утром в понедельник, зафиксирован 21 прилет. В результате, повреждено 11 жилых домов и инженерные коммуникации, из-за чего в посёлке некоторые улицы остались без электричества, воды и газа.
Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Парламентские слушания в Госдуме - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 11:12
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернаторВооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
 
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