https://ukraina.ru/20230918/1049486799.html

Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео

Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео - 18.09.2023 Украина.ру

Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео

Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T10:48

2023-09-18T10:48

2023-09-18T10:48

виктор лисицын

видео

россия

украина

сво

япония

курилы

нацисты

германия

артиллерия

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Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская армия в ходе боевых действий на Украине и предсказал развитие событий в ходе вероятной новой войны за Курильские острова. 0:30 - СВО и русско-японская война: сходства и различия; 6:46 - Почему Россия не может высадить десант в Одессе; 10:50 – Что общего между битвами за Порт-Артур и Донбасс? 15:02 – Чего не было у России в Русско-Японскую войну и что обеспечивает победы сейчас; 22:32 – Как России успешно перейти в наступление после того, как украинский "контрнаступ" истощится 26:50 – С чего начнётся следующая война за Курилы?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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