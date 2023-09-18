https://ukraina.ru/20230918/1049486799.html
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео
Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская Украина.ру, 18.09.2023
2023-09-18T10:48
2023-09-18T10:48
2023-09-18T10:48
виктор лисицын
видео
россия
украина
сво
япония
курилы
нацисты
германия
артиллерия
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Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская армия в ходе боевых действий на Украине и предсказал развитие событий в ходе вероятной новой войны за Курильские острова. 0:30 - СВО и русско-японская война: сходства и различия; 6:46 - Почему Россия не может высадить десант в Одессе; 10:50 – Что общего между битвами за Порт-Артур и Донбасс? 15:02 – Чего не было у России в Русско-Японскую войну и что обеспечивает победы сейчас; 22:32 – Как России успешно перейти в наступление после того, как украинский "контрнаступ" истощится 26:50 – С чего начнётся следующая война за Курилы?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор лисицын, видео, россия, украина, сво, япония, курилы, нацисты, германия, артиллерия, авиация, видео
Виктор Лисицын, Видео, Россия, Украина, СВО, Япония, Курилы, нацисты, Германия, артиллерия, авиация
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео
Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская армия в ходе боевых действий на Украине и предсказал развитие событий в ходе вероятной новой войны за Курильские острова.
0:30 - СВО и русско-японская война: сходства и различия;
6:46 - Почему Россия не может высадить десант в Одессе;
10:50 – Что общего между битвами за Порт-Артур и Донбасс?
15:02 – Чего не было у России в Русско-Японскую войну и что обеспечивает победы сейчас;
22:32 – Как России успешно перейти в наступление после того, как украинский "контрнаступ" истощится
26:50 – С чего начнётся следующая война за Курилы?