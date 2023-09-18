Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
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Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео
Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская Украина.ру, 18.09.2023
2023-09-18T10:48
2023-09-18T10:48
виктор лисицын
видео
россия
украина
сво
япония
курилы
нацисты
германия
артиллерия
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Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская армия в ходе боевых действий на Украине и предсказал развитие событий в ходе вероятной новой войны за Курильские острова. 0:30 - СВО и русско-японская война: сходства и различия; 6:46 - Почему Россия не может высадить десант в Одессе; 10:50 – Что общего между битвами за Порт-Артур и Донбасс? 15:02 – Чего не было у России в Русско-Японскую войну и что обеспечивает победы сейчас; 22:32 – Как России успешно перейти в наступление после того, как украинский "контрнаступ" истощится 26:50 – С чего начнётся следующая война за Курилы?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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виктор лисицын, видео, россия, украина, сво, япония, курилы, нацисты, германия, артиллерия, авиация, видео
Виктор Лисицын, Видео, Россия, Украина, СВО, Япония, Курилы, нацисты, Германия, артиллерия, авиация

Война за Курилы: военный эксперт Лисицын о направлениях японского вторжения на Дальний Восток. Видео

10:48 18.09.2023
 
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Военный историк Федор Лисицын в эфире Украина.ру раскрыл сходства и различия СВО и Русско-Японской войны, объяснил, какие преимущества вскоре получит российская армия в ходе боевых действий на Украине и предсказал развитие событий в ходе вероятной новой войны за Курильские острова.
0:30 - СВО и русско-японская война: сходства и различия;
6:46 - Почему Россия не может высадить десант в Одессе;
10:50 – Что общего между битвами за Порт-Артур и Донбасс?
15:02 – Чего не было у России в Русско-Японскую войну и что обеспечивает победы сейчас;
22:32 – Как России успешно перейти в наступление после того, как украинский "контрнаступ" истощится
26:50 – С чего начнётся следующая война за Курилы?
 
Виктор ЛисицынВидеоРоссияУкраинаСВОЯпонияКурилынацистыГерманияартиллерияавиация
 
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