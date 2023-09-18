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Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен Ына

Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен Ына - 18.09.2023 Украина.ру

Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен Ына

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию подтвердил как союзнические отношения двух стран, так и демократическую позицию России, которая уважает любой социально-экономический выбор народов. Об этом в программе "Вести недели" рассказал журналист, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2023-09-18T03:59

2023-09-18T03:59

2023-09-18T04:02

дмитрий киселев

россия

кндр

северная корея

многополярный мир

ким чен ын

эксклюзив

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"Ким Чен Ын пересек границу между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой рано утром и сразу направился в Амурскую область, — сказано в репортаже. — И вот спустя чуть более суток поезд номер один северокорейского лидера прибывает на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Состав ведет российский тепловоз. Поезд втягивается на станцию очень медленно, со скоростью примерно 5 километров в час – это самый безопасный ход. Хотя тут не столько в безопасности дело. Прежде, чем выйдет главный пассажир, надо для него подготовить лимузин. Из третьего вагона – вагона-гаража – на специально построенный пандус выкатываются два черных Maybach".Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 17 сентября 2023 года, конечно же, стал визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына."Ему – 42, — рассказал Киселев о госте. — Третье поколение правящей династии. Занимает все высшие посты в государстве: лидер Трудовой партии Кореи, глава правительства и верховный главнокомандующий. В 30 Ким – маршал. В 40 – генералиссимус. И это не шутки: численность северокорейской армии – миллион двести тысяч человек при населении страны в 26 миллионов. Приехал в Россию на бронепоезде. Имеет техническое образование. Особый интерес испытывает к ракетной технике".Конечно, международный режим нераспространения баллистических ракет, известный как Гаагский кодекс, который признала Россия, и санкции в адрес Северной Кореи, поддержанные Совбезом ООН, Россия не может не соблюдать. Это накладывает определенные ограничения, но, как сказал президент Владимир Путин, "Россия – страна самодостаточная. В рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их".Впрочем, вопрос баланса самодостаточности и соблюдения международного права нетривиален. Киселев размышляет о том, что делать, если недружественные государства используют международные нормы избирательно:По словам Дмитрия Киселева, пять лет назад, в 2018 году, в отношениях Северной Кореи и США наметилась оттепель. Она была связана с попыткой тогдашнего американского президента Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия под гарантии безопасности. Ради этого даже была организована встреча двух лидеров в Сингапуре. Но лидер Северной Кореи не поверил обещаниям, а президент России Владимир Путин отметил, что Ким Чен Ын выиграл свою партию:"Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника. Он — грамотный и зрелый политик".Нынешние отношения России и КНДР телеведущий определил как твердые и бескомпромиссно союзнические. Эти слова, которые Ким Чен Ын зачитал во время своего визита "были подысканы, взвешены и записаны заранее, чтобы потом донести отточенность формулировок в неизменном виде".Но самые важные слова Ким Чен Ына были о будущем России и мира."Уверены в том, что российские армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию, и за создание стабильной обстановки для развития", – заявил северокорейский лидер.Дмитрий Киселев согласился с такой формулировкой. Он заметил, что для многих Северная Корея – все еще большая экзотика – как ее культура, так и ее социально-экономическое устройство, но демократия как раз и заключается в том, чтобы уважать других и не мешать им развиваться так, как они считают нужным.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, россия, кндр, северная корея, многополярный мир, ким чен ын, эксклюзив