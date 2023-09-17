Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
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На военное усиление НАТО в Арктике у России есть "комплекс необходимых мер"
Россия ответит на вызовы и угрозы НАТО в Арктике исходя из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач". Таковые президент Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
"Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сообщил российский дипломат.
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Он отметил также, что усиление в условиях ВСО военно-политической напряжённости в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников. Корчунов указал на превентивные меры Москвы и усилия российской стороны в продолжении содействия взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.
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