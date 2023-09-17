Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике - 17.09.2023 Украина.ру
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Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике - 17.09.2023 Украина.ру
Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
На военное усиление НАТО в Арктике у России есть "комплекс необходимых мер"
2023-09-17T11:32
2023-09-17T11:32
новости
арктика
мид рф
дипломатия
международные отношения
сво
нато
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Россия ответит на вызовы и угрозы НАТО в Арктике исходя из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач". Таковые президент Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов."Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сообщил российский дипломат.Он отметил также, что усиление в условиях ВСО военно-политической напряжённости в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников. Корчунов указал на превентивные меры Москвы и усилия российской стороны в продолжении содействия взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.Ранее страны НАТО пытались оспорить российскую юрисдикцию в Арктике. Западные компании привлекают богатые арктические недра, а военных Североатлантического альянса – перспективы боевых действий с нового направления. Арктические войска России несут дежурство на этом участке суверенной российской территории.
https://ukraina.ru/20230807/1048506460.html
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новости, арктика, мид рф, дипломатия, международные отношения, сво, нато
Новости, Арктика, МИД РФ, дипломатия, международные отношения, СВО, НАТО

Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике

11:32 17.09.2023
 
© коллаж Украина.РуАрктика коллаж
Арктика коллаж
© коллаж Украина.Ру
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На военное усиление НАТО в Арктике у России есть "комплекс необходимых мер"
Россия ответит на вызовы и угрозы НАТО в Арктике исходя из "комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач". Таковые президент Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
"Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — сообщил российский дипломат.
Арктика коллаж
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Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны РоссииЖурналисты и некоторые эксперты любят рассуждать о бесчисленных богатствах российской Арктики, а чиновники — поговорить о её инвестиционном потенциале. Но реальность значительно сложнее
Он отметил также, что усиление в условиях ВСО военно-политической напряжённости в Арктике из-за неконструктивной линии США и их союзников. Корчунов указал на превентивные меры Москвы и усилия российской стороны в продолжении содействия взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.
Ранее страны НАТО пытались оспорить российскую юрисдикцию в Арктике. Западные компании привлекают богатые арктические недра, а военных Североатлантического альянса – перспективы боевых действий с нового направления. Арктические войска России несут дежурство на этом участке суверенной российской территории.
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Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?В августе 2023 года на острове Сомерсет в Канадском Арктическом архипелаге обнаружили крупнейшие запасы медной руды и Канада совершенно не хочет открывать союзникам свою часть Арктики. Несмотря на антироссийский консенсус, у других циркумполярных стран НАТО и ЕС также немало претензий друг к другу, поскольку дружба дружбой, а табачок врозь.
 
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