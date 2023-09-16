https://ukraina.ru/20230916/1049447291.html

"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно

"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно - 16.09.2023 Украина.ру

"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно

На улицах Белграда фактически с самого начала российской специальной военной операции на Украине, ведется настоящая "война муралов" между сербскими патриотами и сторонниками России с одной стороны и либеральными, прозападными силами, поддерживающими Украину.

2023-09-16T11:39

2023-09-16T11:39

2023-09-16T11:39

эксклюзив

сербия

граффити

мурал

война

россия

украина

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Этой темы недавно коснулось американское издание The Economist в статье, в которой говорится об упорстве сербских националистов, регулярно портящих все проукраинские муралы и граффити на стенах белградских построек, а также о недостаточной решимости сербских властей противостоять дерзкому поведению ультраправых.С другой стороны, фанаты футбольного клуба "Црвена звезда", которые не только весь Белград, но и другие города Сербии покрыли граффити патриотического содержания, отмечают в своем телеграм-канале "Делийе Север", что никакие они не "правые" или "ультраправые", а "простой сербский народ"."Война муралов" между сторонниками России и Украины на улицах Белграда началась сразу же после первого митинга в поддержку Российской Федерации, который в сербской столице прошел уже 4 марта 2022 года. Уже на следующий день в центре города, в престижном районе Врачар, появился мурал с изображением президента России Владимира Путина, российским и сербским флагами и одним единственным словом – "Брат".Лицо президента Путина уже 6 марта кто-то зачеркнул красной краской, а над словом "Брат" появилось слово "убийца". Позже картинке не один раз возвращали первозданный вид и портили ее заново. Так глаза президента России замазывали красным цветом, рисовали ему на лбу украинский флаг, в слове "Брат" перечеркивали первую букву и оставляли "рат", что на сербском значит "война".После убийства Дарьи Дугиной 20 августа 2022 года, за организации которого по данным ФСБ России стояли украинские спецслужбы, в Белграде решили увековечить память о российской журналистке, которая была не только патриотом России, но и другом Сербии.На третий день после ее трагической гибели под мостом через реку Сава, который соединяет центр старого Белграда с Новым Белградом, появился мурал с изображением Дугиной. Рядом с ее лицом написаны стихи – "Русская смерть – это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди". Уже 27 августа кто-то перекрасил белой краской лицо Дугиной, стихи тоже. "Работы ведутся", - написали вандалы там, где были стихи, посвященные российской журналистке, погибшей в теракте, устроеном украинскими спецслужбами.После этого сербская патриотическая партия "Заветники" решила сделать новый мурал, посвященный Дарье Дугиной. Для этого выбрано другое место в центре города, в квартале Дорчол. "Вечная слава нашей дорогой сестре", - написали "Заветники". По словам лидера партии Милицы Джурджевич-Стаменковски, Дарья Дугина – это "символ борьбы против глобализма и тоталитаризма, который сделал несчастными целые государства и народы".Очень скоро и этот мурал был испорчен. Лицо Дугиной и в этот раз замазали краской, только красной.Позже проукраинские активисты решили перенять инициативу у поддерживающих Россию авторов муралов. Так на стене рядом с лестницей, ведущей к этому же мосту через реку Саву, где ранее появилось изображение Дари Дугиной, в начале октября образовался мурал с изображением украинской поэтессы Ларисы Косач. Инициативу поддержало спорное литературное сообщество "Крокодил", а в качестве авторов выступила "группа художников, пожелавшая остаться анонимной".Уже 8 октября мурал был запачкан черной краской. Потом рядом с изображением украинской поэтессы появлялась буква "Z" - символ российской специальной военной операции, а также надписи – "Здесь Сербия!", "Господа, не забудьте, где вы находитесь!".Сообщество "Крокодил", вместе с неформальной группой граждан "Русские, белорусы, украинцы и сербы против войны", которая в Белграде организует "контрмитинги" в поддержку Украины как ответ на массовые пророссийские шествия, которые неоднократно организовали сербы, несколько раз восстанавливало мурал украинской поэтессе. В какой-то момент мурал поместили под прозрачный пластиковый экран, но даже это не смогло обеспечить ему долгое существование."Война муралов", по всей видимости, не останется исключительно сербским явлением. На одном из жилых домов в Берлине 14 сентября появился рисунок, на котором глава киевского режима Владимир Зеленский изображен в виде каннибала, поедающего плоть украинских военных.Тем не менее, в Сербии есть своя специфика - борьба сторонников России и Украины, которая ведется излюбленными изобразительными средствами городской субкультуры, с самого начала не была просто состязанием между сторонниками России и Украины.Дело в том, что в Сербии существует долгая традиция уличных граффити. Все начиналось как форма молодежного бунта, когда на только что отреставрированные фасады баллончиками с несмываемой черной краской наносили надписи: "Зря старались". Уличное "искусство" полюбили и футбольные фанаты, а в 1999 году, во время агрессии НАТО против СР Югославии, на стенах стали появляться патриотические лозунги, в которых население страны старалось рассказать все, что думает о руководстве альянса, но не имеет возможности сказать ему в лицо.Пророссийские муралы в Белграде не появились ниоткуда, они вписались в существующую традицию сербских неформальных групп, привыкших таким образом выражать гражданскую позицию. Так недалеко от места, где изображен президент России Владимир Путин, находился мурал с изображением генерала Армии Республики Сербской Ратко Младича, которого, несмотря на решение Международного уголовного суда в Гааге, признавшего его виновным в геноциде и военных преступлениях, в Сербии считают человеком, отстоявшим право боснийских сербов на жизнь. Также в Белграде есть муралы с изображением патриарха Павла, почившего в 2009 году, которого сербы почитают как одного из духовных отцов нации. Примечательно то, что эти муралы, посвященные личностям никак не связанным с конфликтом на Украине, также стали "легитимной мишенью" в белградской "войне муралов".Больше муралов с изображением российских общественных и государственных деятелей, сербских либеральных активистов и дипломатов посольств западных стран, плотно засевших в Белграде, раздражают только граффити "Когда войско в Косово вернется", которые украшают несчитанное количество стен не только сербской столицы, но и других городов страны. Надписи также появились в Республике Сербской, в Черногории, даже в России, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Орле, Саратове, Тюмени. "Фактически от Москвы до Сибири", пишет сербский портал "Блиц".Авторов проукраинских муралов, граффити и уличных акций поддержки украинскому народу идентифицировать довольно легко – это в основном неправительственные организации и группы граждан, финансируемые Западом, в которые входят как сербы, так и сами украинцы и несогласные с проведением СВО русские, проживающие в Белграде.Тем временем авторов пророссийских муралов определить не так просто. Считается, что за ними стоят группы футбольных фанатов или, как полагает прозападное издание Danas, "ультраправые неформальные группы", такие как "Народные патрули" Дамняна Кнежевича. Прозападная активистка Аида Чорович в интервью The Economist обвиняет в их существовании сербские власти, которые "считают ультраправые граффити полезными"."Это успокаивает экстремистов и наводит Америку и ЕС на мысль, что правоцентристское правительство необходимо, чтобы их усмирить", - полагает Чорович, "прославившаяся" тем, что яйцами закидывала мурал с изображением Ратко Младича в центре города."Когда речь идет о белградских муралах, надо сказать, что их автор фактически неизвестен. Это говорит о том, что он или боится последствий, или это специально задуманная акция с целью отвлечь внимание общества от других событий, происходящих в Сербии", - полагает сербский юрист, профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.По его мнению, возобновление интереса к белградским муралам можно объяснить в том числе недавними непопулярными действиями сербских властей. Например, подписанием антироссийской Афинской декларации или визитом супруги президента Александра Вучича Тамары Вучич в Киево-Печерскую лавру в обществе раскольников из "Украинской православной церкви", считает Мирович.С другой стороны, неизвестный автор - это народный автор. Имя автора в фольклоре не имеет значения, так как он транслирует коллективное народное мировоззрение. Допустим, муралы на улицах Белграда – это такая современная форма народного творчества, но при чем тут русские? Ответ на этот вопрос предлагают футбольные фанаты в телеграм-канале "Делийе Север"."Более двух десятилетий прозападные СМИ в Сербии работают над трансформацией народного сознания. Важной частью этой пропаганды является "навешивание ярлыков" на таких, как мы – "правые", "ультраправые", "националисты". Таким образом проявление любой патриотической позиции характеризуется как что-то экстремальное и нежелательное". – говорится в публикации телеграм-канала.Параллельно с этим продвигаются весьма агрессивные формы мышления и поведения, антинациональные по своей сути, отмечают сербские болельщики."Самые агрессивные из них – это "бойцы" неправительственных организаций, получающих большие деньги у Запада. Они считают, что в Белграде могут перекрашивать и уничтожать граффити, которые посвящаются нашим национальным ценностям, героям… Почему они уничтожили мурал с изображением Карагеоргия (руководитель Первого сербского восстания против Османской империи)? Потому что он для них не тот, кто боролся за освобождение сербского народа от турецкого ига, они считают, что эту ценность надо декодировать. Почему уничтожили мурал с изображением царя Николая II Романова? Потому что он для них не невинная жертва террора, они не дорожат его помощью нашей стране и ее народу, он для них русский, а это тоже нужно декодировать", - объясняют причины "войны муралов" футбольные фанаты клуба "Црвена звезда" в своем телеграм-канале.

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эксклюзив, сербия, граффити, мурал, война, россия, украина