https://ukraina.ru/20230915/1049444806.html

Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок

Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок - 15.09.2023 Украина.ру

Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину, распространяющую фейки о российской армии. Об этом стало известно 15 сентября из публикации на сайте суда

2023-09-15T15:49

2023-09-15T15:49

2023-09-15T15:54

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ефросинина

маша ефросинина

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Ефросинина внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и объявлена в розыск российским МВД.В конце прошлого года ведущая оскорбила свою российскую коллегу 80-летнюю Ангелину Вовк, заявив, что такие такие, как она должны "самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов".К сожалению, Ефросинина не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая выражает крайне русофобскую позицию и открыто призывает к уничтожению граждан РФ.Буквально на днях МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук*. Дело на нее было заведено еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, а также всех российских женщин.*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.

https://ukraina.ru/20230726/1048271660.html

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2023

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новости, ефросинина, маша ефросинина, суд, ведущая, фейк