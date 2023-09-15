Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок - 15.09.2023 Украина.ру
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Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок
Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок - 15.09.2023 Украина.ру
Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок
Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину, распространяющую фейки о российской армии. Об этом стало известно 15 сентября из публикации на сайте суда
2023-09-15T15:49
2023-09-15T15:54
новости
ефросинина
маша ефросинина
суд
ведущая
фейк
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Ефросинина внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и объявлена в розыск российским МВД.В конце прошлого года ведущая оскорбила свою российскую коллегу 80-летнюю Ангелину Вовк, заявив, что такие такие, как она должны "самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов".К сожалению, Ефросинина не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая выражает крайне русофобскую позицию и открыто призывает к уничтожению граждан РФ.Буквально на днях МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук*. Дело на нее было заведено еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, а также всех российских женщин.*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.
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60
новости, ефросинина, маша ефросинина, суд, ведущая, фейк
Новости, Ефросинина, Маша Ефросинина, Суд, ведущая, фейк

Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок

15:49 15.09.2023 (обновлено: 15:54 15.09.2023)
 
© Ефросинина/ИнстаграмЕфросинина
Ефросинина
© Ефросинина/Инстаграм
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Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину, распространяющую фейки о российской армии. Об этом стало известно 15 сентября из публикации на сайте суда
Ефросинина внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и объявлена в розыск российским МВД.
В конце прошлого года ведущая оскорбила свою российскую коллегу 80-летнюю Ангелину Вовк, заявив, что такие такие, как она должны "самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов".
К сожалению, Ефросинина не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая выражает крайне русофобскую позицию и открыто призывает к уничтожению граждан РФ.
Буквально на днях МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук*. Дело на нее было заведено еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, а также всех российских женщин.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
26 июля, 14:13
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовамиМВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости
*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.
 
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