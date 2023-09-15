О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео - 15.09.2023 Украина.ру
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О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео
О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео - 15.09.2023 Украина.ру
О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая,... Украина.ру, 15.09.2023
2023-09-15T13:10
2023-09-15T13:10
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
китай
армения
азербайджан
сша
венгрия
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая, объяснил, почему Украина обостряет отношения с КНР, рассказал о перспективах ВСУ и высказался об отношениях России с Арменией и Азербайджаном. 0:35 – Военный блок России, Северной Кореи и Китая; 10:12 – Зачем Украина идёт на обострение отношений с Китаем; 11:41 – Почему Германия, Венгрия и Чехия отказались выдавать украинских мужчин для отправки на фронт против России; 25:00 – Мобилизация детей на Украине: как это изменит положение на фронте? 28:38 – Отношения России с Арменией и Азербайджаном: громкие скандалы последнего времени. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, китай, армения, азербайджан, сша, венгрия, чехия, германия, депортация, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, Армения, Азербайджан, США, Венгрия, Чехия, Германия, депортация

О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео

13:10 15.09.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая, объяснил, почему Украина обостряет отношения с КНР, рассказал о перспективах ВСУ и высказался об отношениях России с Арменией и Азербайджаном.
0:35 – Военный блок России, Северной Кореи и Китая;
10:12 – Зачем Украина идёт на обострение отношений с Китаем;
11:41 – Почему Германия, Венгрия и Чехия отказались выдавать украинских мужчин для отправки на фронт против России;
25:00 – Мобилизация детей на Украине: как это изменит положение на фронте?
28:38 – Отношения России с Арменией и Азербайджаном: громкие скандалы последнего времени.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОКитайАрменияАзербайджанСШАВенгрияЧехияГерманиядепортация
 
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