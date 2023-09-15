https://ukraina.ru/20230915/1049435838.html
О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео
О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео - 15.09.2023 Украина.ру
О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая,... Украина.ру, 15.09.2023
2023-09-15T13:10
2023-09-15T13:10
2023-09-15T13:10
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
китай
армения
азербайджан
сша
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049435548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bee5bef0c4b66eaf70603699f017b50b.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая, объяснил, почему Украина обостряет отношения с КНР, рассказал о перспективах ВСУ и высказался об отношениях России с Арменией и Азербайджаном. 0:35 – Военный блок России, Северной Кореи и Китая; 10:12 – Зачем Украина идёт на обострение отношений с Китаем; 11:41 – Почему Германия, Венгрия и Чехия отказались выдавать украинских мужчин для отправки на фронт против России; 25:00 – Мобилизация детей на Украине: как это изменит положение на фронте? 28:38 – Отношения России с Арменией и Азербайджаном: громкие скандалы последнего времени. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049435548_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_581ff1170db62f05e490e92ee6997843.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, китай, армения, азербайджан, сша, венгрия, чехия, германия, депортация, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, Армения, Азербайджан, США, Венгрия, Чехия, Германия, депортация