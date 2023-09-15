https://ukraina.ru/20230915/1049435838.html

О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео

О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео - 15.09.2023 Украина.ру

О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая,... Украина.ру, 15.09.2023

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:10

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

китай

армения

азербайджан

сша

венгрия

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия создания военного блока России, Северной Кореи и Китая, объяснил, почему Украина обостряет отношения с КНР, рассказал о перспективах ВСУ и высказался об отношениях России с Арменией и Азербайджаном. 0:35 – Военный блок России, Северной Кореи и Китая; 10:12 – Зачем Украина идёт на обострение отношений с Китаем; 11:41 – Почему Германия, Венгрия и Чехия отказались выдавать украинских мужчин для отправки на фронт против России; 25:00 – Мобилизация детей на Украине: как это изменит положение на фронте? 28:38 – Отношения России с Арменией и Азербайджаном: громкие скандалы последнего времени. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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