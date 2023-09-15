https://ukraina.ru/20230915/1049433051.html
"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" Германии
"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" Германии - 15.09.2023 Украина.ру
"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" Германии
Настало время положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию, написала 14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен в Facebook*
2023-09-15T12:42
2023-09-15T12:42
2023-09-15T12:42
новости
германия
зарубежье
бундестаг
санкции
антироссийские санкции
экономика
анналена бербок
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"Последствия экономической войны правительственной коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия, "зеленые", Свободная демократическая партия – Ред.) против России становятся все более безумными: в Германии растёт число обанкротившихся предприятий", - написала политик.Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.Россия, уточнила политик, смогла нарастить производительность и в оборонно-промышленной сфере. До спецоперации Россия производила, по словам Дагделен, 100 танков в год, а сейчас их количество увеличилось до 200.Политик предложила положить конец санкциям, которые разрушают экономику Германии и наносят вред её гражданам.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
https://ukraina.ru/20230824/1048920339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, зарубежье, бундестаг, санкции, антироссийские санкции, экономика, анналена бербок
Новости, Германия, Зарубежье, Бундестаг, санкции, антироссийские санкции, экономика, Анналена Бербок
"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" Германии
Настало время положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию, написала 14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен в Facebook*
"Последствия экономической войны правительственной коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия, "зеленые", Свободная демократическая партия – Ред.) против России становятся все более безумными: в Германии растёт число обанкротившихся предприятий", - написала политик.
Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.
В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.
При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.
Россия, уточнила политик, смогла нарастить производительность и в оборонно-промышленной сфере. До спецоперации Россия производила, по словам Дагделен, 100 танков в год, а сейчас их количество увеличилось до 200.
"Санкции Бербок действуют как настоящий стимул", - прокомментировала Дагделен.
Политик предложила положить конец санкциям, которые разрушают экономику Германии и наносят вред её гражданам.
"Настало время положить конец саморазрушительным санкциям, которые не затрагивают Россию и не помогают Украине, но возвращаются бумерангом и разрушают граждан и компании в Германии", - резюмировала она.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).