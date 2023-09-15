"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца" - 15.09.2023 Украина.ру
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"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца" - 15.09.2023 Украина.ру
"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" является очередной провокацией киевского режима и попыткой всех запугать. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин
2023-09-15T11:18
2023-09-15T11:18
миротворец
ким чен ын
кндр
мид рф
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.На днях в базу скандального ресурса попал и лидер КНДР. В качестве причин этому указаны "ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления".
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миротворец, ким чен ын, кндр, мид рф, новости
Миротворец, Ким Чен Ын, КНДР, МИД РФ, Новости

"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"

11:18 15.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" является очередной провокацией киевского режима и попыткой всех запугать. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин
"Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, но эта попытка тщетная, как и все, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят", — сказал Галузин.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
На днях в базу скандального ресурса попал и лидер КНДР. В качестве причин этому указаны "ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления".
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