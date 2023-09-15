https://ukraina.ru/20230915/1049431505.html

"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"

"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца" - 15.09.2023 Украина.ру

"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"

Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" является очередной провокацией киевского режима и попыткой всех запугать. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин

2023-09-15T11:18

2023-09-15T11:18

2023-09-15T11:18

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.На днях в базу скандального ресурса попал и лидер КНДР. В качестве причин этому указаны "ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления".

https://ukraina.ru/20230915/1049430542.html

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миротворец, ким чен ын, кндр, мид рф, новости