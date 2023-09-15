https://ukraina.ru/20230915/1049424621.html

Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел

Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел - 15.09.2023 Украина.ру

Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона

2023-09-15T08:32

2023-09-15T08:32

2023-09-15T08:32

эвакуация

новости

село

украина

херсонская область

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"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов", - написал Прокудин.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о принудительной эвакуации более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск 13 августа сообщал, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов.Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

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эвакуация, новости, село, украина, херсонская область