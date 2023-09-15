Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049424621.html
Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел - 15.09.2023 Украина.ру
Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона
2023-09-15T08:32
2023-09-15T08:32
эвакуация
новости
село
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100964/50/1009645068_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_4c1ff8b4b84d24e6e52022d46a6e9038.jpg
"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов", - написал Прокудин.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о принудительной эвакуации более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск 13 августа сообщал, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов.Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
https://ukraina.ru/20230908/1049263169.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100964/50/1009645068_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_97e5244a19b73997781408ef82dc2d39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эвакуация, новости, село, украина, херсонская область
эвакуация, Новости, село, Украина, Херсонская область

Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел

08:32 15.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтправка беженцев с детьми из Славянска в Россию
Отправка беженцев с детьми из Славянска в Россию - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона
"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов", - написал Прокудин.
Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.
В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о принудительной эвакуации более 50 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск 13 августа сообщал, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов.
Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
гсчс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 13:25
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людейСуд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
 
эвакуацияНовостиселоУкраинаХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:32Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
08:14Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану
08:00Британские "ромбы" в украинских городах
07:56На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ
07:40Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
07:25Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ
07:13В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ
03:47"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
03:35Юрий Тавровский: КНДР десятилетиями живет в режиме СВО, но обладает тем, что Украина никогда не имела
03:23Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве — в поисках мира
03:15Юрий Баранчик: Россия в 2024 году или выдавит ВСУ из городов или ударит по Польше, или победит США
00:47Сергей Веселовский: США настраивают Украину ценой собственной смерти уничтожить Россию
23:47Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете
23:17Минфин США расширил антироссийские санкции
22:37На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
22:20На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
22:15Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло
22:09На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих
Лента новостейМолния