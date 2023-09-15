Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества - 15.09.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230915/1049412108.html
Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества
Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества - 15.09.2023 Украина.ру
Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества
По пророчествам старцев (что бы это ни значило), после того, как в Киево-Печерской лавре начнут служить раскольники, Киев затопит. Так ли это нам ещё предстоит увидеть, хотя наводнение не обязательно будет таким, как мы себе представляем. А 15 сентября стоит вспомнить создателей Лавры – святых преподобных Антония и Феодосия Печерских
2023-09-15T18:00
2023-09-15T18:00
история
история
история украины
русь
xi век
киево-печерская лавра
православие
киев
печерск
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В 2023-24 годах исполняется 950 лет со дня упокоения преподобных (Антония умер в 1073, Феодосий – годом позже). Точные даты, к сожалению, не сохранились.Антоний и Феодосий были создателями не просто конкретного монастыря в Киеве, но и учредителями монашества как явления в славянских землях.О деяниях преподобных мы знаем из двух основных источников – "Повести временных лет" и "Киево-Печерского патерика". Первый был составлен через четыре десятилетия после смерти Антония и Феодосия, но автор Начального свода (вероятно – игумен Киево-Печерского монастыря преподобный Иоанн), которым, как считается, пользовался преподобный Нестор, мог быть знаком с ними. Второй был составлен уже в XIII веке, но в него вошло житие Феодосия, писанное преподобным Нестором и являющееся древнейшей частью патерика.Антоний (до монашества, вероятно, Антип) родился в 983 году в Любече, недалеко от Чернигова. Затем поехал в Грецию (в смысле – в Византийскую империю) где принял постриг в одном из монастырей Афона (неизвестно в каком именно). Вернувшись на Русь, он стал отшельником, поселившись в пещере недалеко от села Берестово на холме, позже поучившим название Печерского. По версии жития в бытность князем Святополка Окаянного (1015-16 и 1018-19 годы) Антоний вторично уезжал на Афон, по версии более исторической – он начал своё отшельничество в последние годы жизни Ярослава Мудрого (умер в 1054 году).Берестово – село, в котором находился загородный дворец Св. князя Владимира (он там и скончался в 1015 году). Позже там была построена церковь Спаса на Берестове, в которой захоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Местность эта вошла в состав Киева только в XIX веке по мере застройки Печерска.Строить пещеры в Киеве – одно удовольствие. Киевские холмы сформированы лёссом – осадочной породой не вполне ясного происхождения, достаточно мягкой, чтобы её легко было копать (легче, чем мел в Костомарово, Дивногорье или Святогорье) и достаточно прочной, чтобы держать форму подземных туннелей. Сейчас в Киеве минимум три пещерных ("печерных", отсюда – Печерск) монастыря – на Печерске, Зверинце и в Китаево.Антоний стремился к отшельничеству, но во второй половине 1050 годов вокруг него сложился круг учеников. От руководства монастырём он счастливо уклонился, но продолжал пользоваться огромным авторитетом у братии и киевлян (с ним согласовывались все новации в монастырском общежитии). Авторитет этот был настолько велик, что спровоцировал конфликты с князем Изяславом. В версии жития ему было поставлено в вину, что в монастырь ушли некоторые приближенные к князю люди, в частности – сын ближнего боярина Иоанна. Антонию даже пришлось уехать (уйти – отшельники только пешком ходили) в Чернигов, основав там Болдинский пещерный монастырь.В 1073 году, после изгнания из города Изяслава, Антоний вернулся, успел заложить каменный Успенский собор и умер.Похоронен он был в Ближних (Антониевых) пещерах Лавры, где его мощи пребывают и ныне – "под спудом" (в глухо закрытой раке, которую не открывают для поклонения).Феодосий родился в Василькове под Киевом. Дата рождения определяется в широчайшем диапазоне от 1008 до 1036 года. Его отец – боярин или дружинник Св. князя Владимира или Ярослава Мудрого был отправлен в Курск, где Феодосий и вырос.В начале 1050 годов он направился в Печерский монастырь и был пострижен в монахи или самим преподобным Антонием, или при его участии. В начале 1060-х годов он становится вторым, после Варлаама, игуменом монастыря, насчитывавшего уже около ста насельников.Феодосий показал себя эффективным менеджером. Именно при нём монастырь приобрёл вид монастыря с оградой, церквями, келейными корпусами и даже библиотекой – первой на Руси. Большое строительство было предпринято в 1062 году (этот год можно считать годом основания лавры), а около 1068 года он ввёл службу в соответствии с первым на Руси монастырским уставом (студийским, разработанным преподобным Феодором Студитом в первой четверти IX века).В отличие от Антония он с князем Изяславом не враждовал, а, напротив, был весьма близким к нему человеком. Из двух десятков литературных произведений, приписываемых Феодосию, два – послания князю. При этом он выступал против Святослава Черниговского, изгнавшего Изяслава, обличая его за нелюбовь к брату.Феодосий скончался в 1074 году. В 1090 или 91 году его нетленные мощи (в лессовых грунтах тела мумифицируются) были перенесены в Успенский собор, где находятся и ныне (при разрушении храма в 1941 году место захоронения не пострадало). Преподобный Нестор описывал перенос мощей как участник события.В 1108 году имя Феодосия Печерского было внесено в синодик Русской церкви, что означало его фактическую канонизацию. Он почитается как святой в греко-католический и римо-католической церквях.Антоний и Феодосий изображены в качестве предстоящих на Свенской Печерской иконе Божией Матери, предположительно датируемой около 1288 года.Антоний и Феодосий олицетворяют две стороны монашеского подвига – личный пример и строгую организацию. Так же выглядят праведники XIV века Св. Сергий Радонежский и святитель митрополит Алексий. Такое повторение выглядит удивительным, если не знать особенность исторических источников – летописей и житий святых. Писали их монахи, которые полагали, что вся человеческая история является повторением Священной истории. Среди святых апостолов также был носитель мистического откровения – Св. Иоанн и создатель христианской обрядности – Св. Пётр.Благодаря, в частности, Антонию и Феодосию Киев остаётся средоточием православных святынь – тут находится музеефицированный фундамент первой на Руси каменной церкви (Десятинной), величественный Софийский собор, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, множество других церквей и монастырей.
https://ukraina.ru/20230728/1048242149.html
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история, история украины, русь, xi век, киево-печерская лавра, православие, киев, печерск
История, История, история Украины, Русь, XI век, Киево-Печерская лавра, Православие, Киев, Печерск

Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества

18:00 15.09.2023
 
Св. Антоний и Феодосий Печерские
Св. Антоний и Феодосий Печерские
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
По пророчествам старцев (что бы это ни значило), после того, как в Киево-Печерской лавре начнут служить раскольники, Киев затопит. Так ли это нам ещё предстоит увидеть, хотя наводнение не обязательно будет таким, как мы себе представляем. А 15 сентября стоит вспомнить создателей Лавры – святых преподобных Антония и Феодосия Печерских
В 2023-24 годах исполняется 950 лет со дня упокоения преподобных (Антония умер в 1073, Феодосий – годом позже). Точные даты, к сожалению, не сохранились.
Антоний и Феодосий были создателями не просто конкретного монастыря в Киеве, но и учредителями монашества как явления в славянских землях.
О деяниях преподобных мы знаем из двух основных источников – "Повести временных лет" и "Киево-Печерского патерика". Первый был составлен через четыре десятилетия после смерти Антония и Феодосия, но автор Начального свода (вероятно – игумен Киево-Печерского монастыря преподобный Иоанн), которым, как считается, пользовался преподобный Нестор, мог быть знаком с ними. Второй был составлен уже в XIII веке, но в него вошло житие Феодосия, писанное преподобным Нестором и являющееся древнейшей частью патерика.
Антоний (до монашества, вероятно, Антип) родился в 983 году в Любече, недалеко от Чернигова. Затем поехал в Грецию (в смысле – в Византийскую империю) где принял постриг в одном из монастырей Афона (неизвестно в каком именно). Вернувшись на Русь, он стал отшельником, поселившись в пещере недалеко от села Берестово на холме, позже поучившим название Печерского. По версии жития в бытность князем Святополка Окаянного (1015-16 и 1018-19 годы) Антоний вторично уезжал на Афон, по версии более исторической – он начал своё отшельничество в последние годы жизни Ярослава Мудрого (умер в 1054 году).
Берестово – село, в котором находился загородный дворец Св. князя Владимира (он там и скончался в 1015 году). Позже там была построена церковь Спаса на Берестове, в которой захоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Местность эта вошла в состав Киева только в XIX веке по мере застройки Печерска.
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Строить пещеры в Киеве – одно удовольствие. Киевские холмы сформированы лёссом – осадочной породой не вполне ясного происхождения, достаточно мягкой, чтобы её легко было копать (легче, чем мел в Костомарово, Дивногорье или Святогорье) и достаточно прочной, чтобы держать форму подземных туннелей. Сейчас в Киеве минимум три пещерных ("печерных", отсюда – Печерск) монастыря – на Печерске, Зверинце и в Китаево.
Антоний стремился к отшельничеству, но во второй половине 1050 годов вокруг него сложился круг учеников. От руководства монастырём он счастливо уклонился, но продолжал пользоваться огромным авторитетом у братии и киевлян (с ним согласовывались все новации в монастырском общежитии). Авторитет этот был настолько велик, что спровоцировал конфликты с князем Изяславом. В версии жития ему было поставлено в вину, что в монастырь ушли некоторые приближенные к князю люди, в частности – сын ближнего боярина Иоанна. Антонию даже пришлось уехать (уйти – отшельники только пешком ходили) в Чернигов, основав там Болдинский пещерный монастырь.
В 1073 году, после изгнания из города Изяслава, Антоний вернулся, успел заложить каменный Успенский собор и умер.
Похоронен он был в Ближних (Антониевых) пещерах Лавры, где его мощи пребывают и ныне – "под спудом" (в глухо закрытой раке, которую не открывают для поклонения).
Феодосий родился в Василькове под Киевом. Дата рождения определяется в широчайшем диапазоне от 1008 до 1036 года. Его отец – боярин или дружинник Св. князя Владимира или Ярослава Мудрого был отправлен в Курск, где Феодосий и вырос.
В начале 1050 годов он направился в Печерский монастырь и был пострижен в монахи или самим преподобным Антонием, или при его участии. В начале 1060-х годов он становится вторым, после Варлаама, игуменом монастыря, насчитывавшего уже около ста насельников.
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Феодосий показал себя эффективным менеджером. Именно при нём монастырь приобрёл вид монастыря с оградой, церквями, келейными корпусами и даже библиотекой – первой на Руси. Большое строительство было предпринято в 1062 году (этот год можно считать годом основания лавры), а около 1068 года он ввёл службу в соответствии с первым на Руси монастырским уставом (студийским, разработанным преподобным Феодором Студитом в первой четверти IX века).
В отличие от Антония он с князем Изяславом не враждовал, а, напротив, был весьма близким к нему человеком. Из двух десятков литературных произведений, приписываемых Феодосию, два – послания князю. При этом он выступал против Святослава Черниговского, изгнавшего Изяслава, обличая его за нелюбовь к брату.
Феодосий скончался в 1074 году. В 1090 или 91 году его нетленные мощи (в лессовых грунтах тела мумифицируются) были перенесены в Успенский собор, где находятся и ныне (при разрушении храма в 1941 году место захоронения не пострадало). Преподобный Нестор описывал перенос мощей как участник события.
В 1108 году имя Феодосия Печерского было внесено в синодик Русской церкви, что означало его фактическую канонизацию. Он почитается как святой в греко-католический и римо-католической церквях.
Антоний и Феодосий изображены в качестве предстоящих на Свенской Печерской иконе Божией Матери, предположительно датируемой около 1288 года.
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Антоний и Феодосий олицетворяют две стороны монашеского подвига – личный пример и строгую организацию. Так же выглядят праведники XIV века Св. Сергий Радонежский и святитель митрополит Алексий. Такое повторение выглядит удивительным, если не знать особенность исторических источников – летописей и житий святых. Писали их монахи, которые полагали, что вся человеческая история является повторением Священной истории. Среди святых апостолов также был носитель мистического откровения – Св. Иоанн и создатель христианской обрядности – Св. Пётр.
Благодаря, в частности, Антонию и Феодосию Киев остаётся средоточием православных святынь – тут находится музеефицированный фундамент первой на Руси каменной церкви (Десятинной), величественный Софийский собор, Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, множество других церквей и монастырей.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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