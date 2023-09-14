https://ukraina.ru/20230914/1049414239.html
"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР
"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР - 14.09.2023 Украина.ру
"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР
Фонд госимущества Украины подготовил перечень из 15 объектов, которые могут быть приватизированы, сообщили 14 сентября журналисты украинского издания "Корреспондент"
2023-09-14T16:57
2023-09-14T16:57
2023-09-14T16:57
новости
украина
приватизация
предприятия
завод
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На украинской платформе Prozorro.Продажи опубликовали перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях.Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.Также в списке оказалась ПАО "Центрэнерго". Несмотря на то, что штаб-квартира предприятия находится в Киеве, летом 2022 года под контроль России перешла основная станция компании "Центрэнерго" - Угледарская ТЭЦ, которая давала до 45% выработки ЦЭ.Накануне в "Центрэнерго" заявили, что Киевской и Харьковской области предстоит тяжёлая зима из-за состоянии энергосистемы.
https://ukraina.ru/20230914/1049412857.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, приватизация, предприятия, завод, днр, донецкая народная республика, запорожье, новые регионы
Новости, Украина, приватизация, предприятия, завод, ДНР, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Новые регионы
"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР
Фонд госимущества Украины подготовил перечень из 15 объектов, которые могут быть приватизированы, сообщили 14 сентября журналисты украинского издания "Корреспондент"
На украинской платформе Prozorro.Продажи опубликовали перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".
Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.
—ПАО “Азовмаш” - Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, проспект Бойко, 145
—Государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" - Донецкая Народная Республика, г.Родинское, ул. Победы, 9
Также в списке оказалась ПАО "Центрэнерго". Несмотря на то, что штаб-квартира предприятия находится в Киеве, летом 2022 года под контроль России перешла основная станция компании "Центрэнерго" - Угледарская ТЭЦ, которая давала до 45% выработки ЦЭ.
Накануне в "Центрэнерго" заявили, что Киевской и Харьковской области предстоит тяжёлая зима из-за состоянии энергосистемы.