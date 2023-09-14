https://ukraina.ru/20230914/1049414239.html

"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР

"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР - 14.09.2023 Украина.ру

"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР

Фонд госимущества Украины подготовил перечень из 15 объектов, которые могут быть приватизированы, сообщили 14 сентября журналисты украинского издания "Корреспондент"

2023-09-14T16:57

2023-09-14T16:57

2023-09-14T16:57

новости

украина

приватизация

предприятия

завод

днр

донецкая народная республика

запорожье

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037065556_0:167:2574:1615_1920x0_80_0_0_cb3047dd2dd83703cd5d1817455053c3.jpg.webp

На украинской платформе Prozorro.Продажи опубликовали перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях.Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.Также в списке оказалась ПАО "Центрэнерго". Несмотря на то, что штаб-квартира предприятия находится в Киеве, летом 2022 года под контроль России перешла основная станция компании "Центрэнерго" - Угледарская ТЭЦ, которая давала до 45% выработки ЦЭ.Накануне в "Центрэнерго" заявили, что Киевской и Харьковской области предстоит тяжёлая зима из-за состоянии энергосистемы.

https://ukraina.ru/20230914/1049412857.html

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, приватизация, предприятия, завод, днр, донецкая народная республика, запорожье, новые регионы