Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049403502.html
Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев - 14.09.2023 Украина.ру
Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
Депутат Полтавского областного совета украл 100 тысяч гривен (более 260 тысяч рублей) у граждан, находящихся в тяжелом положении. Об этом на днях сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
2023-09-14T11:55
2023-09-14T11:55
деньги
новости
полтавская область
депутат
гривны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101724/85/1017248551_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_27c3974d6081729c9905d2574f681968.jpg
В декабре прошлого года у депутата оставалось 200 тысяч гривен (более полумиллиона рублей), выделенных из областного бюджета для предоставления материальной помощи гражданам (в тяжелом материальном положении или с проблемами со здоровьем). Использовать их было необходимо до конца года.Чиновник привлек сотрудницу облсовета, которая помогла ему оформить выплату в 100 тысяч гривен на родственницу депутата. Она и получила деньги.В отношении депутата, его подельницы и родственницы возбудили уголовные дела. На счет родственницы наложили арест. Досудебное расследование продолжается.
https://ukraina.ru/20230908/1049263169.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101724/85/1017248551_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e44db05d05b031a449c350b9a76860e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
деньги, новости, полтавская область, депутат, гривны
деньги, Новости, Полтавская область, депутат, гривны

Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев

11:55 14.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутат Полтавского областного совета украл 100 тысяч гривен (более 260 тысяч рублей) у граждан, находящихся в тяжелом положении. Об этом на днях сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
В декабре прошлого года у депутата оставалось 200 тысяч гривен (более полумиллиона рублей), выделенных из областного бюджета для предоставления материальной помощи гражданам (в тяжелом материальном положении или с проблемами со здоровьем). Использовать их было необходимо до конца года.
Чиновник привлек сотрудницу облсовета, которая помогла ему оформить выплату в 100 тысяч гривен на родственницу депутата. Она и получила деньги.
В отношении депутата, его подельницы и родственницы возбудили уголовные дела. На счет родственницы наложили арест. Досудебное расследование продолжается.
гсчс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 13:25
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людейСуд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
 
деньгиНовостиПолтавская областьдепутатгривны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
12:10"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
11:55Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
11:55Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
11:38Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
11:38США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
11:18Почему Вучич в Сербии вынужден сидеть на двух стульях, а у СНГ нет будущего - Трухачёв. Видео
11:13Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
11:12ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
10:59В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
10:50"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
10:49"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта
10:34Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:20Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна
10:15Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:13"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
10:11Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября
10:11Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию
10:10"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам
Лента новостейМолния