Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
Депутат Полтавского областного совета украл 100 тысяч гривен (более 260 тысяч рублей) у граждан, находящихся в тяжелом положении. Об этом на днях сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
В декабре прошлого года у депутата оставалось 200 тысяч гривен (более полумиллиона рублей), выделенных из областного бюджета для предоставления материальной помощи гражданам (в тяжелом материальном положении или с проблемами со здоровьем). Использовать их было необходимо до конца года.
Чиновник привлек сотрудницу облсовета, которая помогла ему оформить выплату в 100 тысяч гривен на родственницу депутата. Она и получила деньги.
В отношении депутата, его подельницы и родственницы возбудили уголовные дела. На счет родственницы наложили арест. Досудебное расследование продолжается.
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