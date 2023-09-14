https://ukraina.ru/20230914/1049395304.html

Прямая и явная угроза. Где возникнет следующая Украина?

Прямая и явная угроза. Где возникнет следующая Украина? - 14.09.2023 Украина.ру

Прямая и явная угроза. Где возникнет следующая Украина?

Парламент Армении обсуждает законопроект, согласно которому правительство сможет определять перечень товаров, требующих особого надзора, что должно способствовать ужесточению контроля над реэкспортом продукции двойного назначения. По замыслу законодателей, это должно исключить риск их использования в военных целях

2023-09-14T09:34

2023-09-14T09:34

2023-09-14T10:39

эксклюзив

зарубежье

армения

грузия

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молдавия

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Речь, разумеется, идёт о товарах, которые, по словам представителей западных стран, поставляются в Россию в обход введённых против неё санкций. Это вызывает недовольство у США, Британии и ЕС, которых нынешняя армянская власть решила выбрать на роль покровителей. Поэтому официальный Ереван, по крайней мере на уровне риторики и законодательства, решил пойти навстречу Западу в деле упрочнения экономической блокады против России.За последнее время это стало очередным демонстративным антироссийским шагом армянских властей. Напомним, ранее они отменили учения ОДКБ, которые должны были пройти на армянской территории, предпочтя им совместные маневры с США. Кроме того, Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию заявил, что односторонняя ориентация на Россию в области безопасности была ошибкой. Армения также впервые с начала СВО отправила Украине гуманитарную помощь.Что из себя представляет политика Пашиняна уже давно секрет Полишинеля. Армения в силу необоримых исторических и политических причин не может не быть союзником России. Но её нынешние власти явно предпочитают единственному разумному выбору национальное самоубийство, и в этом они далеко не одиноки. Украина просто наиболее яркий случай подобного поведения. Однако главное состоит в том, что на этом саморазрушительном пути рано или поздно оказываются едва ли не все постсоветские страны. Говоря проще, новая Украина может возникнуть практически в любом месте у российских границ.От русофобии к «многовекторности» и обратноИзначально антироссийскую Прибалтику лишний раз упоминать даже нет смысла. Прибалтийские страны поют мантры про «российский империализм» едва ли не с момента обретения независимости, с начала 90-х, когда вся внешняя политика РФ представляла собой череду непрерывных уступок. Ряд других постсоветских государств тоже начал независимое существование с радикальной русофобии — та же Молдавия, где у власти изначально находились радикальные прорумынские националисты. Большинство из них вскоре одумалось, и к власти в основной массе стран ближнего зарубежья пришли «многовекторные» правители, которые были не прочь изобразить желание сотрудничать с Россией, чтобы жить и укрепляться за её счёт.Такой путь, в частности, прошла Грузия — идейного русофоба Звиада Гамсахурдиа сменил более осмотрительный и двуличный Эдуард Шеварднадзе. Однако когда на Западе решили сделать ставку на «сдерживание России», ему на смену пришёл Михаил Саакашвили. Напомним, первой «Украиной» постсоветского пространства была именно Грузия, решившая силой задавить две республики, которые открыто поддерживала Россия.При этом сама Украина изначально шла именно «многовекторным» путём, причём вполне официально. Идейные западники и русофобы пришли к власти в Киеве только в 2004 году, и лишь тогда было заявлено, что украинский внешнеполитический курс отныне ориентируется только на Запад — в противовес тому, что Виктор Ющенко назвал словом «кучмизм». Через десять лет после этого началась бойня в Донбассе, и даже появление в 2012 году в президентском кресле «многовекторного» Виктора Януковича никак не повлияло на общий вектор развития украинской государственности. Нечто подобное наблюдалось и в Молдавии — Владимир Воронин и Игорь Додон, вроде бы декларировавшие стремление к сотрудничеству с Москвой, в итоге никак не повлияли на то, что общий курс Кишинёва остался радикально русофобским.В целом же, глядя на все без исключения постсоветские страны, можно утверждать, что к переходу на идейно антироссийский курс готова каждая из них. Это едва не случилось с Белоруссией в 2020 году, это уже происходит с Арменией, это в ближайшей перспективе грозит Киргизии и Казахстану. Говоря откровенно, всё постсоветское пространство для России является одной большой угрозой.Горит восток зарёю новойДостаточно очевидно, что США, Британия и ЕС, стараясь создать России новые проблемы, будут задействовать (и уже задействуют) южное направление. Стоит отметить, что в 2019 году вышел доклад RAND Corp. под названием «Растягивая Россию: конкурируя с выгодной позиции» (Extending Russia: Competing from Advantageous Ground). В нём американские эксперты предлагали, помимо прочего, поджечь едва ли не всё российское пограничье, включая эскалацию тлеющих конфликтов в Закавказье и Средней Азии, заставив Москву распылять усилия в стремлении защититься от всё большего количества угроз. Да и в целом не надо быть гением, чтобы прийти к такому сценарию: мысль об использовании против России её беспокойных и нестабильных соседей — первое, что может прийти в голову при одном лишь взгляде на карту.Одной из тем, находящихся в фокусе СМИ на сегодняшний день, является разгорающийся конфликт в Закавказье. Если начнётся новая война, поражение Армении представляется неизбежным, и в Ереване с ним заранее смирились. Разумеется, нынешние армянские власти обвинят в произошедшем Россию, неспособную, по их мнению, в должной степени защитить армянские интересы. После перехода Армении под внешнее управление, которое в такой ситуации представляется неминуемым, в изоляции окажется Грузия, которая на сегодняшний день ведёт достаточно прагматичную и разумную политику. Если после этого внутри неё удастся запустить сценарий смены власти, то в ближайшей перспективе нестабильность перейдёт уже в «мягкое подбрюшье» России — через Грузию, которая при новом русофобском режиме может развязать очередную агрессию против Абхазии и Южной Осетии, и через Азербайджан, который может попытаться развязать сепаратистский кризис в населённом азербайджанцами Южном Дагестане.Однако помимо военно-политических рисков, есть, разумеется, ещё и экономические. Азербайджан хочет не только ликвидировать Нагорнокарабахскую Республику, но ещё и добиться открытия Зангезурского коридора, который свяжет его основную территорию с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и пройдёт через Сюникскую область Армении.О том, что открытие Зангезурского коридора направлено на реализацию устремлений Турции и её сателлитов, и при этом противоречит интересам России, в последнее время написано достаточно много. В частности, оно способно перерезать сухопутное сообщение между Россией и Ираном — особенно в том случае, если Армения окончательно станет частью западной сферы влияния. Однако этот коридор лишь часть проектов, направленных на создание постоянно функционирующих путей транспортировки различных грузов (в том числе и нефтепродуктов) в обход России.В числе прочего он почти идеально сочетается с Транскаспийским маршрутом, позволяющим перевозить товары из Китая через Казахстан и Азербайджан опять же в Турцию. Официальная Астана проявляет к этому проекту всё больший интерес, особенно на фоне своего стремления диверсифицировать возможности экспорта собственных углеводородов, основная масса которых сейчас идёт транзитом через Россию. Казахстан намерен вдвое нарастить число кораблей для транспортировки нефти в Азербайджан через Каспий. Кроме того, Астана и Баку уже создают совместную логистическую компанию, которая будет специализироваться на транзите углеводородов в обход РФ.Да и в принципе потенциальное изменение внешнеполитического курса Казахстана является едва ли не главным риском, касающимся данного направления. Учитывая экономический и демографический потенциал этого государства, это представляется вполне естественным.Эксперты отмечают, что сегодня Астана не хочет ссориться с Москвой. Однако она также не против угодить США и их союзникам, декларируя стремление бороться с идущим через казахстанскую территорию параллельным импортом в Россию. Помимо этого, в Казахстане считают, что РФ проявила слабость, когда с ходу не смогла добиться решительной победы в СВО. Кроме того, местная элита связывает своё будущее прежде всего с Западом, где находятся её деньги и недвижимость. Однако, во-первых, экономическая зависимость Казахстана от России по-прежнему огромна — казахстанская нефть по-прежнему в основном транспортируется через российскую территорию, у России же закупается электроэнергия и т. д. Плюс ко всему, восточные постсоветские страны, в отличие от западных — той же Украины и Молдавии, — оказались куда менее склонны к национальному самоубийству.Но при этом нельзя забывать о том, как Россия изображается в местных СМИ, учебниках и многочисленных книгах о «колониальном прошлом». Подобное направление в системе образования фактически гарантирует воспитание поколений националистов, которые и будут управлять страной — больше ведь некому. Можно вспомнить, что российские дипломаты, говорившие о проблемах с русскоязычными, подвергались обструкции и даже выдворялись с казахстанской территории. Да и соседние среднеазиатские страны постепенно входят во вкус разговора с Россией с позиции силы — можно, например, вспомнить инспекции, которые Таджикистан присылает в российские города, чтобы требовать от властей РФ соблюдения определённых условий содержания мигрантов.Кстати, именно ситуация вокруг Таджикистана может стать одним из основных источников дестабилизации всей Средней Азии. Во-первых, Душанбе пребывает в состоянии перманентного конфликта с Бишкеком. Вялотекущее противостояние периодические оборачивается кровопролитными столкновениями, в ходе которых гибнут сотни людей. Во-вторых, рядом находится Афганистан, который западные стратеги при случае обязательно попытаются склонить к экспансии, что неминуемо вызовет новые гигантские миграционные волны и в целом общерегиональный кризис с крайне непредсказуемыми последствиями. Да и в целом максимальное вовлечение России в среднеазиатские противоречия — давняя мечта спецслужб англосаксонских стран.На Западном фронте без переменКто здесь будет следующей Украиной и следующими украинцами, в целом, понятно — Польша и поляки. Ни Прибалтика, ни тем более Молдавия сами по себе эту ношу не потянут, хотя, несомненно, вспомогательную роль сыграют: первые — как будущие бойцы подчинённых ВС Польши бригад, вторые — как участники новой агрессии против Приднестровья, которая будет осуществляться совместно с ВСУ.Эти сценарии пока что не в стадии реализации, потому что Украина на текущий момент сохраняет боеспособность. Что касается будущего, то, с одной стороны, европейские страны постсоветского пространства предпочитают ссориться с Россией на расстоянии, чувствуя крепкую поддержку Вашингтона и Лондона. С другой — они раз за разом демонстрируют склонность действовать в ущерб себе на грани мазохизма. Поэтому они вполне могут быть задействованы тогда, когда в полной мере заработает восточное направление. В этом момент «растягивание России» перестанет быть лишь замыслом.Для России на сегодняшний день нет направлений, с которых не исходило бы угроз. Их устранение потребует предельного напряжения всех имеющихся в нашем распоряжении сил. И в первую очередь необходимо завершить СВО победой, что надолго отобьёт желание примерить на себя роль Украины у очень многих. Достаточно посмотреть на то, как сейчас себя ведёт Грузия — и как она себя вела 15 лет назад.

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https://ukraina.ru/20230731/1048379640.html

https://ukraina.ru/20220210/1033239709.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

эксклюзив, зарубежье, армения, грузия, азербайджан, таджикистан, молдавия