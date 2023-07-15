https://ukraina.ru/20230715/1048034043.html

Игры на фоне санкций. Почему Россия строит в обход Казахстана ещё один азиатский маршрут

Игры на фоне санкций. Почему Россия строит в обход Казахстана ещё один азиатский маршрут - 15.07.2023 Украина.ру

Игры на фоне санкций. Почему Россия строит в обход Казахстана ещё один азиатский маршрут

Россия участвует в реализации очередного инфраструктурного проекта, связанного с транзитом товаров из восточных стран - в первую очередь, Китая. Речь идёт о "Южном транспортном коридоре", и его маршрут пройдёт через Каспийское море в обход территории Казахстана.

2023-07-15T10:13

2023-07-15T10:13

2023-07-15T10:13

эксклюзив

зарубежье

казахстан

россия (рф)

киргизия

логистика

санкции

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По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, Южный транспортный коридор пойдёт из Киргизии через Узбекистан в Туркмению и далее через Каспий до Астрахани. Бабушкин отметил, что это позволит обойти препятствия, периодически возникающие на границе Киргизии и Казахстана. Ранее он сообщил, что областное руководство проработало с астраханскими судоходными компаниями вопрос открытия судоходной линии между туркменским портом Туркменбаши и астраханским портом Оля. Кроме того, как заявил губернатор, местные корабелы готовы строить суда для работы на этой линии.Ни для кого не секрет, что с началом СВО и введения против России западных санкций значение азиатских торговых коридоров для неё резко возросло. Товарооборот РФ с некоторыми бывшими среднеазиатскими и закавказскими республиками СССР продемонстрировал невероятный рост. При этом западные страны начали обвинять эти республики в том, что через них в Россию поступает не только подпадающая под санкции продукция, но и товары двойного назначения, используемые в работе ВПК. В какой-то момент США, Британия и ЕС перешли к достаточно недвусмысленным угрозам, а затем и к действиям: в Среднюю Азию зачастили делегации, состоящие из западных дипломатов и чиновников, специализирующихся на предотвращении обхода санкций.Ещё в апреле в Казахстане и других среднеазиатских республиках побывал целый ряд представителей западных финансовых ведомств. Целью этих визитов было оказание давления на местные власти с целью заставить их в полной мере соблюдать введённые против России ограничения и в целом отказаться от экономического взаимодействия с ней. Как заявила помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, перед властями Казахстана и республик Средней Азии стоит следующий выбор: либо сохранить связь с "важнейшими мировыми рынками", либо стать "активными участниками военных действий России". Западные чиновники также пригрозили азиатским странам вторичными санкциями.В ответ власти этих стран выразили полную готовность выполнить волю Вашингтона, Лондона и Брюсселя. В частности, у резидентов России и Белоруссии начали возникать проблемы при взаимодействии с казахстанскими банками. Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов по этому поводу сообщил, что местные банковские структуры соблюдают все антироссийские ограничения. Помимо этого, Казахстан начал увеличивать объёмы транзита нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и грузоперевозок через Транскаспийский маршрут, идущий в обход России – в текущем году эти объёмы выросли почти в два раза.И вот теперь часть грузов, ранее транспортировавшихся через Казахстан, пойдёт уже в обход его территории. Действительно ли Южный транспортный коридор является реально действующим проектом, или это в большей степени некая декларация о намерениях?По словам эксперта по проблемам Средней Азии Григория Михайлова, данный проект действительно существует. "Он имеет неплохие перспективы, но не является чем-то глобальным, что полностью переключит товарные потоки из Киргизии в Россию через Казахстан", - заявил Михайлов в интервью Украине.ру.Он отметил, что киргизские власти уже более полугода пытаются простроить транспортные маршруты в обход Казахстана. "Для чего это делается? Главным образом речь идёт о реэкспорте товаров из Китая и отчасти из Турции. Эти товары идут через Киргизию больше 20 лет – это и текстильный ширпотреб, и товары двойного назначения, которые теперь подпадают под действие санкций. Киргизские логисты на этом неплохо зарабатывают, да и российские тоже", - подчеркнул эксперт.Михайлов обратил внимание на то, что на границе Киргизии с Казахстаном регулярно возникают определённые сложности. "Товары, идущие из Китая через Киргизию, далее должны проходить транзитом через казахстанскую территорию и попадать в Россию. Но властям Казахстана это не выгодно. У них есть собственные терминалы для пропуска китайских товаров – например, Хоргос. На кону большие деньги. И киргизская сторона сталкивалась с проблемами на границе, когда Казахстан ужесточал таможенный контроль, десятки раз", - отметил политолог.В связи с этим Бишкек захотел открыть обходной путь, который пойдёт с юга Киргизии (из Оша) в Узбекистан, далее в Туркмению и оттуда через Каспийское море в Астрахань, сообщил Михайлов. "Это не идеальный маршрут. В нём содержится мультимодальность – сначала товар идёт по железной дороге, потом морем, потом опять по железной дороге или автотранспортом. Но это действительно путь в обход Казахстана", - подчеркнул Михайлов."Казахстан сам с удовольствием реэкспортирует китайские товары, а также товары из Турции и Европы, включая те, которые имеют двойное назначение, и зарабатывает на этом. Но на Астану давят европейцы и американцы, которые требуют либо сократить, либо полностью перекрыть поток санкционной продукции – электроники, экипировки, и т.д. Казахстанцы с одной стороны не хотят ссориться с Западом, с другой – не хотят ссориться с Россией и Китаем, с третьей – хотят зарабатывать на всём этом. То есть они находятся в очень сложном положении, когда нужно угодить всем. Киргизия со своими потоками им совершенно ни к чему. И для того, чтобы хоть в чём-то удовлетворить желания европейцев, они могут перекрыть эти потоки", - сказал эксперт."Когда кто-то из стран Средней Азии начинает заявлять о построении проектов в обход России, всегда найдётся кто-то, кто построит проект в обход этой страны Средней Азии. Это игры, в которые можно играть вдвоём", - отметил политолог.Он напомнил, что Казахстан проектировал маршрут перевозки китайских товаров в Европу без участия России. Теперь Киргизия конструирует собственный маршрут без участия Казахстана, подчеркнул Михайлов."Прямо сейчас вокруг Бишкека строятся десятки крупных логистических терминалов. Отстраиваются склады Wildberries, Ozon, AliExpress и других подобных компаний. Это не особо афишируется и не выплёскивается в СМИ, но деловая активность просто кипит. И граждан России там просто толпы: кто-то тащит футболки, а кто-то - авиационные двигатели", - резюмировал Григорий Михайлов.

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https://ukraina.ru/20230519/1046383475.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, зарубежье, казахстан, россия (рф), киргизия, логистика, санкции