https://ukraina.ru/20230706/1047853251.html

Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили

Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили - 06.07.2023 Украина.ру

Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили

На Зеленского давят его покровители из-за океана и через него пытаются повлиять на правительство Грузии, считает грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

2023-07-06T16:12

2023-07-06T16:12

2023-07-06T16:12

интервью

всу

грузия

украина

саакашвили

владимир зеленский

сво

армения

азербайджан

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он поручил МИД предложить грузинскому послу покинуть страну на 48 часов для "консультаций". МИД Грузии в свою очередь упрекнул Украину в крайней форме эскалации отношений.- Игорь Иосифович, почему Зеленский так озаботился судьбой экс-губернатора Одесской области?- Неоднократно все сваливали на Зеленского, но у меня есть другая версия. Дело в том, что все дело в нежелании правительства Грузии поддержать Украину военным путем. В феврале были призывы со стороны американского посольства путем возможного военного противостояния с российскими войсками в Южной Осетии и Абхазии поддержать Украину. Но американцы получили жесткий ответ. Было заявлено, что Грузия будет решат территориальные проблемы только мирным путем.С этого началось охлаждение отношений между Украиной и Грузией. Посла Украины в Грузии нет сейчас. Есть временный поверенный. Но и посла Грузии в Украине мягко объявили персоной нон-грата. На Зеленского давят его покровители из-за океана и через него пытаются повлиять на правительство Грузии. Зеленскому Саакашвили не нужен в той ситуации, в которой находится Украина. Кроме новых скандалов, его нужно будет еще и лечить.В Европе есть серьезные политические силы, которые поддерживают бывшего грузинского президента. Например, Европейская народная партия в Европарламенте поддерживает партию Саакашвили Единое национальное движение и добивается его выдачи. Но Европейский суд по правам человека решил, что его надо выдавать, его нормально лечат и в Грузии.- А возможна ли выдача Саакашвили?- Нет, если его выдадут, то правящая партия "Грузинская мечта" потеряет много голосов на выборах в следующем году.- Рассматривают ли на Западе Саакашвили как альтернативную политическую фигуру?- Нет, это символ оппозиционного движения. На Западе до сих пор считают, кстати, неправильно, что благодаря ему в Грузии есть оппозиция. Хотя по последним опросам уровень ее поддержки – 9,4%.Во-первых, во-вторых и в-третьих, Саакашвили – не гражданин Грузии, он гражданин Украины. Он и сидит за незаконное пересечение границы, не считая того, в чем его еще обвиняют.- Какое место Грузия занимает в антироссийской политике США?- В Закавказье у Грузии – самое выгодное геостратегическое положение. Это и выход к Черному морю, и граница с Россией и Турцией. А еще возможность влиять на политику Армении и Азербайджана.- А как в грузинском обществе относятся к своим соотечественникам, которые, взяв оружие, пошли воевать на стороне ВСУ? Известно, что грузинских наемников много в рядах украинской армии.- Это хороший вопрос. Меня удивляет молчание… Полное молчание как со стороны тех, кто поддерживает правящую партию, так и со стороны оппозиционеров.Я пытался выяснить этот вопрос. Как утверждают мои знакомые, люди поехали туда зарабатывать. Всего лишь. Никакой идеи.- То есть нет никакой идеологической подоплеки, вроде борьбы с "российским колониализмом"?- Нет, туда едет зарабатывать. Поэтому не было никаких акций и маршей в отношении наемников, которые там воюют. Кстати, в "Грузинском легионе" уже далеко не все грузины, есть и другие национальности. В грузинской прессе стараются игнорировать сообщения о потерях среди "легионеров". Хотя Грузия – маленькая страна, половина страны – друг другу родственники.- А как бы вы сейчас оценили уровень грузинско-российских отношений? Как он изменился со времен Саакашвили?- С учетом того, что отсутствуют дипотношения и есть серьезные препятствия для их восстановления – вопрос Абхазии и Южной Осетии – они сейчас на максимально возможном уровне.Экономические связи показывают уровень отношений. Они растут. Об этом говорит отмена визового режима для граждан Грузии, возобновление авиасообщения. С учетом всех негативных обстоятельств – это максимально возможный уровень отношений.- Как можно охарактеризовать политику других стран Южного Кавказа по отношению к России?- Возьмем Азербайджан. На личном уровне прекрасные отношения между Алиевым и президентом Путиным. В России – огромная азербайджанская диаспора, достаточно выйти на московские рынки, и вы все поймете. Она оказывает существенную финансовую помощь своей стране, пересылая родным деньги. Кстати, в Грузию родственники из России переслали свыше миллиарда долларов. Азербайджанцы, наверно, – в три-четыре раза больше. Их больше, и они сплочённые. И я не слышал, чтобы Алиев громко выступал против России, что он не поддерживает СВО. Он не присоединился ни к одним санкциям. Даже Казахстан больше санкционирует некоторые товары.Армения – тем более. Пашинян – ставленник Запада. Но Армения на 100% зависит от России в плане экономики. У нее нет дипотношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном. Только с Грузией. Грузия является для Армении транзитной страной в Россию и наоборот.Так что Пашинян вынужден участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся по линии ШОС и ОДКБ, и ничего заявлять. Видимо, здравые люди подсказывают Пашиняну, что если мы будем что-то делать против России, то наша экономика встанет.

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https://ukraina.ru/20230706/1047849945.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, грузия, украина, саакашвили, владимир зеленский, сво, армения, азербайджан