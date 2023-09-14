Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации - 14.09.2023 Украина.ру
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Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации
Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации - 14.09.2023 Украина.ру
Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации
Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, такие данные дает разведка и анализ открытых источников. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 14 сентября РИА Новости
2023-09-14T07:39
2023-09-14T07:39
потери всу
новости
ян гагин
спецоперация
данные
погибшие
ранения
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"Если говорить о потерях украинских вооруженных сил – было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине, а также есть публичные источники. Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", - рассказал Гагин.Он пояснил, что в этом ролике были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые никогда больше не позвонят и не примут звонок. При этом число в 400 тысяч - это данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины. По словам Гагина, этот ролик был сразу же "замят" и его отовсюду удалили, "соответственно, эти цифры имеют место быть".Он добавил, что в этих данных не учтены раненные: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет."И здесь не учтены пропавшие без вести - это тоже очень большая цифра при такой цифре погибших. То есть надо понимать, что Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому просто срыву", - указал советник главы ДНР.
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потери всу, новости, ян гагин, спецоперация, данные, погибшие, ранения
потери ВСУ, Новости, Ян Гагин, Спецоперация, данные, погибшие, ранения

Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации

07:39 14.09.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, такие данные дает разведка и анализ открытых источников. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 14 сентября РИА Новости
"Если говорить о потерях украинских вооруженных сил – было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине, а также есть публичные источники. Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", - рассказал Гагин.
Он пояснил, что в этом ролике были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые никогда больше не позвонят и не примут звонок.
При этом число в 400 тысяч - это данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины. По словам Гагина, этот ролик был сразу же "замят" и его отовсюду удалили, "соответственно, эти цифры имеют место быть".

"Еще один был момент, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру. Поэтому цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине", - отметил Гагин.

Он добавил, что в этих данных не учтены раненные: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет.
"И здесь не учтены пропавшие без вести - это тоже очень большая цифра при такой цифре погибших. То есть надо понимать, что Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому просто срыву", - указал советник главы ДНР.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 19:58
Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентябряВСУ за сутки понесли потери в живой силе около 550 человек и существенные потери в матчасти. Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры украинским военнослужащим, продемонстрировав неотвратимость наказания. Польша в блокировке украинского зерна перешла от слов к делу.
 
потери ВСУНовостиЯн ГагинСпецоперацияданныепогибшиеранения
 
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