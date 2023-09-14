https://ukraina.ru/20230914/1049394258.html

Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации

Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации - 14.09.2023 Украина.ру

Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации

Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, такие данные дает разведка и анализ открытых источников. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 14 сентября РИА Новости

2023-09-14T07:39

2023-09-14T07:39

2023-09-14T07:39

потери всу

новости

ян гагин

спецоперация

данные

погибшие

ранения

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"Если говорить о потерях украинских вооруженных сил – было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине, а также есть публичные источники. Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", - рассказал Гагин.Он пояснил, что в этом ролике были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые никогда больше не позвонят и не примут звонок. При этом число в 400 тысяч - это данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины. По словам Гагина, этот ролик был сразу же "замят" и его отовсюду удалили, "соответственно, эти цифры имеют место быть".Он добавил, что в этих данных не учтены раненные: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет."И здесь не учтены пропавшие без вести - это тоже очень большая цифра при такой цифре погибших. То есть надо понимать, что Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому просто срыву", - указал советник главы ДНР.

https://ukraina.ru/20230912/1049368125.html

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потери всу, новости, ян гагин, спецоперация, данные, погибшие, ранения