https://ukraina.ru/20230914/1049382022.html

"Украина первая пошла под нож". Эксперты в Киеве думают о том, каким будет финал

"Украина первая пошла под нож". Эксперты в Киеве думают о том, каким будет финал - 14.09.2023 Украина.ру

"Украина первая пошла под нож". Эксперты в Киеве думают о том, каким будет финал

На Украине продолжают обсуждать ставшую вдруг вполне реальной перспективу затяжной войны. Говорят и о ее последствиях для страны и народа. Для этого есть основания: президент Зеленский заявил ранее, что он и его команда эмоционально готовы к длительной войне, которую Россия, по его мнению, не должна выдержать.

2023-09-14T05:24

2023-09-14T05:24

2023-09-14T05:32

эксклюзив

сво

украина

россия

запад

китай

миропорядок

социология

владимир зеленский

коррупция

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Но выдержит ли такую войну Украина, украинское общество? В этом многие сомневаются."Затяжную войну мы не выдержим, это в любом случае", - сказал профессор журналистики Никита Василенко в интервью ютуб-каналу "Да это так". Он пояснил: "Не выдержим чисто по экономическим причинам, по управленческим причинам, логистики фронта…"."И самое главное – что Зеленский говорит то, что ему написали. Пишет ему весьма толковый райтер, фамилию которого я называть не стану", - отметил профессор. Что до войны, то, по его словам, очевидно, что она приобретает позиционный характер. Но тот факт, что в ВСУ начинают призывать "слепых и полоумных", говорит о том, что человеческий ресурс Украины заканчивается, пополнить его не откуда."Россия будет сражаться до последнего солдата, а последних у них много", - заявил Василенко, вспомнив о гуннах и готах, которых гунны, по его мнению, одолели только числом.Профессор отметил, что Россия наступать не сможет, но не сможет наступать и Украина: "потому, что мы положили уже громадное количество людей, по разным подсчетам, от 50 до 200 тысяч человек только убитыми на поле боя и, соответственно, в три раза больше раненых – значит, порядка 600 тысяч людей, которые не пригодны для войны". Кроме того, продолжил Василенко, люди, которых забирают из промышленности на войну, уже в промышленность не вернутся – а кто будет работать?"Поэтому длительной войны мы не выдержим", - повторил профессор свой тезис. Что же случится? Василенко выразил свою убежденность в том, что Россия пойдет на тактический ядерный удар – "это безусловно". Это, по его мнению, случится, если ВСУ выйдут на границу с Крымом.Это более психологическое воздействие на войска, по мнению Василенко, такое оружие "активно на нескольких километрах фронта и все"."Все это заражение украинцу, извините меня, до одного места после Чернобыля", - сказал профессор, добавив, что все же - "психологически это будет сильный фактор". При этом он выразил уверенность в том, что "развяжется Третья мировая война"."Я предсказываю длительный конфликт, я предсказываю милитаризацию, – она уже есть, сокращение Украины уже есть, в том числе географическое. Уже есть. Два-три года от силы, а потом начнется кровавая каша, которую Америка все пытается навязать Китаю с войной", – заявил Василенко.Но что сейчас? Пока стратегическая задача контрнаступления Киева как задача выхода к административной границе Крыма, провалена, считает военный эксперт Олег Стариков. Он напомнил об обещаниях уже летом "пить кофе на ялтинской набережной"."Сейчас, насколько я понимаю, идет уже переход, перепланирование... эта стратегическая задача переросла в тактическую задачу освобождения, то есть захвата Токмака", - сказал эксперт в эфире интернет-блога "Дикий live".Об обещании "кофе на набережной" и о "шашлыках" напомнил и политолог Олег Соскин. Он в своем видеоблоге привел данные социологического исследования, согласно которым почти 78 процентов граждан Украины считают лично Зеленского виновным в коррупции в высших эшелонах власти, в правительстве, в военных администрациях и т. д."Ну, это полное недоверие, все, он полностью дискредитирован. Поэтому, Зеленский, надо заканчивать эту всю кровавую страшную мясорубку, которая устроена была… То, что ты говорил — шашлыки надо жарить. Видишь, а оказалось, что шашлыки — из человеческого мяса жарят...", - обратился Соскин к президенту, добавив, что Зеленский еще и наживается на этом вместе со своим окружением – по крайней мере, "так народ считает".Политолог отметил, что беспредел украинских военкомов не имеет никаких оправданий. Людей хватают на улицах, насильно отправляют на фронт, нарушая Конституцию, говорят при этом о патриотическом долге. Но какой долг, кто кому что должен в условиях капиталистической Украины? "Никто никому ничего не должен", - заявил Соскин.По его словам, при Союзе еще можно было говорить, что человек должен что-то государству, которое всем его обеспечивало — но теперь "государство в Украине является государством стационарного бандита", это просто орудие подавления, эксплуатации и террора. И что граждане могут быть должны такому государству?Соскин предложил выгодополучателям деятельности этого "государства-бандита" искать тех, кто готов за деньги гибнуть за их интересы. А тех, кто не хочет, никто не вправе заставлять. Политолог отметил, что все больше военнослужащих ВСУ сдаются в плен - "потому что не хотят умирать".Что до Крыма, к границам которого никак не могут выйти ВСУ, то американцы передадут Киеву ракеты, призванные "отомстить" за провал контрнаступления. Такое мнение высказал в эфире ютуб-канала Politeka украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS".Эксперт добавил, что "США сегодня вынуждены постоянно повышать технологический уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются". В то же время, это форма давления на Россию. Но может быть так, что это форма давления, закулисная игра, Киеву намекают — будете планировать новое наступление, дадим вам ATACMS и F-16, а если нет, то, возможно, нет.Вообще неудачи ВСУ на фронте, скорее всего, побуждают западных партнеров Киева давить на Зеленского, требуя заморозки конфликта или обеспечения стабильности боевых действий по крайней мере до американских выборов: Байден и демократы в целом опасаются, что украинский кризис приведет к их поражению, считает Бортник.По его мнению, если Зеленский эти сигналы, которые звучат пока "за кулисами", но "со всех сторон", не услышит, то ему будет предложено идти на выборы самому, и "пусть придет Залужный, Кличко, Порошенко" - те, кто сможет принять нужное американцам решение.Однако на скорый мир рассчитывать не приходится. Нужно понимать, что война на Украине – это один из этапов переустройства мирового порядка, который должен завершиться к 2035 году, считает канадский политолог, президент аналитического центра "Consultations on international policy and economy" Фикрет Шабанов.По его словам, суть этого процесса в том, что идет формирование новых экономических пан-регионов (глобальных регионов – Ред.), вокруг которых будут группироваться другие государства, возникнут новые экономические зоны."Украина первая, простите за мой французский, пошла под нож", - сказал Шабанов в интервью украинскому ютуб-каналу "Сейчас". Он пояснил, что украинская война, затем, возможно, следующая война на Кавказе – "это подготовка второго этапа переформатирования, то есть - большой ближневосточной войны"."Поэтому говорить о том, как закончится в Украине война… Простите за цинизм мировой политики, это – детали", - отметил эксперт, добавив, что вопрос, когда и на каких условиях будет закончен конфликт, будет решаться между двумя глобальными игроками (США и Китай), которые и будут определять новые правила раздела мира – в том числе и на Европейском континенте, где находится Украина.По словам Шабанова, на Украине напрасно во всем полагаются на Америку: война на территории Украины, пусть медленная, но идет с 2014 года, и давно уже в стране должен был бы быть свой ВПК, должна была быть развитая система дипломатии, должен был быть сформирован пул партнеров и союзников - но ничего за шесть лет этой "медленной войны" не было сделано.Канадский аналитик также заявил, что "народ Украины, который что-то избирал, он в принципе допустил стратегическую ошибку"."Ведь с чем пришел президент Зеленский? "Я принесу мир". Понимаете, народ голосовал за мир, а не за Крым. В этом большая разница", - описал ситуацию Шабанов. Он повторил: "народ хотел мира, а не Крыма", элиты не готовились к настоящей войне, хотя могли - так почему сейчас Украина требует чего-то от Америки?Впереди сложные времена переустройства мира, старая номенклатура, старые элиты, даже восточные монархии, новому миропорядку не нужны – "поэтому идет ускоренный процесс цифровизации". И этот новый миропорядок для всех нас пока не очень понятен и потому опасен, добавил эксперт.Он также отметил, что в этом новом мироустройстве границы не будут иметь значения, при этом те или иные территории должны будут доказывать свою полезность глобальным игрокам. А чего ждать украинцам? Аналитик предположил, что следующим центром мировой политики будет Азиатско-Тихоокеанский регион, а не Европа. Поэтому для глобальных игроков события на Украине – всего лишь один из этапов процесса изменения миропорядка, "а сама Украина – один из инструментов для решения этих вопросов".

https://ukraina.ru/20230913/1049354560.html

https://ukraina.ru/20230912/1049361494.html

https://ukraina.ru/20230909/1049264523.html

https://ukraina.ru/20230908/1049240432.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, китай, миропорядок, социология, владимир зеленский, коррупция, эксперты