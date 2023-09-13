https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

Зеленский – главный по коррупции. О чем говорят результаты нового соцопроса на Украине

Зеленский – главный по коррупции. О чем говорят результаты нового соцопроса на Украине - 13.09.2023 Украина.ру

Зеленский – главный по коррупции. О чем говорят результаты нового соцопроса на Украине

В понедельник 11 сентября "Украинская правда" опубликовала результаты опроса, согласно которому почти 78% украинцев считают Зеленского лично ответственным за коррупцию в правительстве и местных администрациях.

2023-09-13T04:32

2023-09-13T04:32

2023-09-13T04:34

эксклюзив

украина

коррупция

социология

владимир зеленский

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Больше всего таковых на востоке Украины (80,1%). Опрос проводили социологи из "Демократических инициатив" и Киевского международного института социологии (КМИС). Примечательно, что опрос проводился еще в июле, но его результаты опубликовали только на этой неделе.Коррупционные скандалы в стране не утихают, несмотря на создание Западом целой антикоррупционной архитектуры, демонстрирующей нулевой результат. Лишь на днях в Киевской области Трилесский спиртовой завод был продан по цене всего за 176 долларов вместе с землей (104 га). Приобрела его главный бухгалтер компании, которая фигурирует в ряде уголовных дел о коррупции. Всё лето Украину сотрясали скандалы с закупками в бомбоубежища, куда приобретали по завышенным ценам барабаны и овощерезки.Результаты опроса серьезно встревожили Офис Зеленского. Дело в том, что коррупция – это больная тема западных спонсоров режима Зеленского. Обвинение в коррупции – это как черная метка своим сателлитам. К тому же и американская New York Times на днях выпустила статью о том, что коррупция является экзистенциальной угрозой для Украины. В недавнем интервью каналу CNN Зеленский попытался было нелепо оправдаться, заявив, что коррупция на Украине не касается западной помощи, но вряд ли такое оправдание удовлетворит западных спонсоров, которые вынуждены увеличивать финансирование Украины, так как коррупция съедает ее собственные доходы."Зарубежные деньги не воруем, но о другом источнике пополнения бюджета, президент загадочно умолчал, ведь именно в этот "котелок" запускает свои ручонки коррумпированное окружение Зеленского, а пополняют его "гуси (украинцы) – которых надо общипывать", (как когда-то заявил "главный по налогам" Зеленского Гетманцев)", - прокомментировал интервью Зеленского нардеп Александр Дубинский.Украинский Telegram-канал "Картель" считает, что в данном случае Запад сливает именно Зеленского и его окружение, которое использовало военные действия ради обогащения и политических интриг, чтобы усилить свою монополию.Социологические службы на Украине давно стали ручными и выдают результаты, заранее заготовленные их спонсорами. К тому же, в условиях авторитарной диктатуры и террора националистов немногие решаться высказать свое реальное мнение по тем или иным вопросам. Однако в данном случае сработал принцип, согласно которому даже стоящие часы дважды в сутки показывают правильное время.Офис Зеленского после публикации результатов опроса сразу же запустил "антикризисный менеджмент". Из всех провластных утюгов президента начали оправдывать, утверждая, что Зеленский, дескать, занят военными действиями, а на антикоррупционные мероприятия у него нет времени и сил.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал опрос манипулятивным. "Почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?", - спрашивает глава фракции "Слуга народа". Тогда он также не отвечает за ручной парламент, марионеточный Кабмин, силовиков по вызову, отвечает ему его бывший коллега по фракции Александр Дубинский.Провластные СМИ также напомнили, что за борьбу с коррупцией в стране должны отвечать антикоррупционные органы, а они, как известно, были созданы с помощью Запада, поэтому все вопросы о разгуле коррупции в стране нужно адресовать им. Проще говоря, Зеленский пытается огрызаться, чувствуя недовольство им на Западе.Однако проблема не в том, что Зеленский лично должен следить за каждой партией гуманитарной помощи. Возможно, он и не причастен лично к тому, что в Харькове с бутербродов для детей беженцев украли кусочки сыра. Дело в том, что Зеленский замкнул на себя все ветви власти, подавил местное самоуправление, расставил на все ключевые посты своих людей. Следовательно, за их действия он и несет ответственность.У авторитаризма и диктатуры, которую Зеленский выстроил на Украине, есть и оборотная сторона – весь негатив тоже сходится в одну точку. "При такой неслыханной доселе концентрации власти в руках одного человека и одной политической силы уже не на кого перекладывать ответственность", - резюмирует украинский Telegram-канал "Криоген".Аналогичную точку зрения высказал и экс-нардеп и радикальный националист Борислав Береза. "Когда ты монополизируешь власть в стране, тотально доминируешь в информационном пространстве, а также заполняешь полки книжных магазинов томами своих "речей" — не надо удивляться, что граждане сделают тебя ответственным за все", - пишет Береза.Социологам из КМИС уже явно прилетело по шапке от Офиса Зеленского за неудобный опрос. Во вторник 12 сентября они начали оправдываться, заявляя, что ответственность президента не значит причастность, а среди украинцев якобы по-прежнему высокий запрос на сильного лидера. Но тут прослеживается нелогичность – получается, что большинству украинцев тогда нравится и коррупция, ответственность за которую они возлагают на Зеленского. Украинским социологам сейчас не позавидуешь: с одной стороны они должны отрабатывать заказы западных спонсоров, а с другой – Офиса Зеленского.

https://ukraina.ru/20230912/1049355144.html

https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html

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эксклюзив, украина, коррупция, социология, владимир зеленский