https://ukraina.ru/20230913/1049387892.html

Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу

Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу - 13.09.2023 Украина.ру

Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу

У правительства Украины есть двухнедельный срок для того, чтобы проработать правила пересечения границы для мужчин ограничено годных к воинской службе, а также решить вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами. Об этом 13 сентября сообщила украинская "Судебно-правовая газета"

2023-09-13T15:54

2023-09-13T15:54

2023-09-13T15:54

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украина

мобилизация

женщины

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Нет ясности по поводу того, будут ли ограничения на выезд за границу распространяться только на мобилизованных женщин или на всех, кто будет стоять на воинском учете, отмечает издание.Поэтому "Судебно-правовая газета" направила в управление пограничной службы Украины запрос с просьбой разъяснить ситуацию.В пограничной службе ответили, что они не располагают запрашиваемой информацией о проверке документов женщин, которые состоят на воинском учете при пересечении государственной границы Украины с 1 октября 2023 года, когда измененный закон о военнообязанных должен вступить в силу."Администрация Государственной пограничной службы не формирует государственную политику по данному вопросу, и никаких проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало", - подчеркнули в украинском ведомстве.

https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html

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новости, украина, мобилизация, женщины