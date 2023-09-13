Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу - 13.09.2023 Украина.ру
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Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу - 13.09.2023 Украина.ру
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу
У правительства Украины есть двухнедельный срок для того, чтобы проработать правила пересечения границы для мужчин ограничено годных к воинской службе, а также решить вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами. Об этом 13 сентября сообщила украинская "Судебно-правовая газета"
2023-09-13T15:54
2023-09-13T15:54
новости
украина
мобилизация
женщины
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Нет ясности по поводу того, будут ли ограничения на выезд за границу распространяться только на мобилизованных женщин или на всех, кто будет стоять на воинском учете, отмечает издание.Поэтому "Судебно-правовая газета" направила в управление пограничной службы Украины запрос с просьбой разъяснить ситуацию.В пограничной службе ответили, что они не располагают запрашиваемой информацией о проверке документов женщин, которые состоят на воинском учете при пересечении государственной границы Украины с 1 октября 2023 года, когда измененный закон о военнообязанных должен вступить в силу."Администрация Государственной пограничной службы не формирует государственную политику по данному вопросу, и никаких проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало", - подчеркнули в украинском ведомстве.
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
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новости, украина, мобилизация, женщины
Новости, Украина, мобилизация, женщины

Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу

15:54 13.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на пограничной службы Украины
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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У правительства Украины есть двухнедельный срок для того, чтобы проработать правила пересечения границы для мужчин ограничено годных к воинской службе, а также решить вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами. Об этом 13 сентября сообщила украинская "Судебно-правовая газета"
Нет ясности по поводу того, будут ли ограничения на выезд за границу распространяться только на мобилизованных женщин или на всех, кто будет стоять на воинском учете, отмечает издание.
Поэтому "Судебно-правовая газета" направила в управление пограничной службы Украины запрос с просьбой разъяснить ситуацию.
В пограничной службе ответили, что они не располагают запрашиваемой информацией о проверке документов женщин, которые состоят на воинском учете при пересечении государственной границы Украины с 1 октября 2023 года, когда измененный закон о военнообязанных должен вступить в силу.
"Администрация Государственной пограничной службы не формирует государственную политику по данному вопросу, и никаких проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало", - подчеркнули в украинском ведомстве.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 15:16
Женщинам ограничат выезд с Украины — депутат РадыВыезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен. Об этом заявил 7 сентября член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина
 
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