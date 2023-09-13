https://ukraina.ru/20230913/1049387892.html
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу - 13.09.2023 Украина.ру
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу
У правительства Украины есть двухнедельный срок для того, чтобы проработать правила пересечения границы для мужчин ограничено годных к воинской службе, а также решить вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами. Об этом 13 сентября сообщила украинская "Судебно-правовая газета"
2023-09-13T15:54
2023-09-13T15:54
2023-09-13T15:54
новости
украина
мобилизация
женщины
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Нет ясности по поводу того, будут ли ограничения на выезд за границу распространяться только на мобилизованных женщин или на всех, кто будет стоять на воинском учете, отмечает издание.Поэтому "Судебно-правовая газета" направила в управление пограничной службы Украины запрос с просьбой разъяснить ситуацию.В пограничной службе ответили, что они не располагают запрашиваемой информацией о проверке документов женщин, которые состоят на воинском учете при пересечении государственной границы Украины с 1 октября 2023 года, когда измененный закон о военнообязанных должен вступить в силу."Администрация Государственной пограничной службы не формирует государственную политику по данному вопросу, и никаких проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало", - подчеркнули в украинском ведомстве.
https://ukraina.ru/20230907/1049238033.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, женщины
Украинские пограничники пока не знают, можно ли пускать военнообязанных украинок за границу
У правительства Украины есть двухнедельный срок для того, чтобы проработать правила пересечения границы для мужчин ограничено годных к воинской службе, а также решить вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами. Об этом 13 сентября сообщила украинская "Судебно-правовая газета"
Нет ясности по поводу того, будут ли ограничения на выезд за границу распространяться только на мобилизованных женщин или на всех, кто будет стоять на воинском учете, отмечает издание.
Поэтому "Судебно-правовая газета" направила в управление пограничной службы Украины запрос с просьбой разъяснить ситуацию.
В пограничной службе ответили, что они не располагают запрашиваемой информацией о проверке документов женщин, которые состоят на воинском учете при пересечении государственной границы Украины с 1 октября 2023 года, когда измененный закон о военнообязанных должен вступить в силу.
"Администрация Государственной пограничной службы не формирует государственную политику по данному вопросу, и никаких проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало", - подчеркнули в украинском ведомстве.