"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна - 13.09.2023 Украина.ру
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"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна
"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна - 13.09.2023 Украина.ру
"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна
Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария не только продлят эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, но и расширят перечень запрещенных товаров. Такое заявление 13 сентября сделал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Его слова процитировало местное издание Maguar Nemzet
2023-09-13T13:42
2023-09-13T13:42
новости
украина
зерно
венгрия
словакия
румыния
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Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Однако желаемого для Киева результата это не принесло, европейская дорога для зерна по-прежнему заказана. Поэтому накануне, 12 сентября, представители Украины в очередной раз пригрозили непокорным европейским государствам, но уже обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).
https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html
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новости, украина, зерно, венгрия, словакия, румыния, болгария
Новости, Украина, зерно, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария

"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна

13:42 13.09.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария не только продлят эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, но и расширят перечень запрещенных товаров. Такое заявление 13 сентября сделал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Его слова процитировало местное издание Maguar Nemzet
"Недопустимо, чтобы продукция гигантских экономик, созданных многонациональными, международными капиталовложениями, поступала из Украины на рынок Евросоюза таким образом, чтобы полностью нарушить нормальную работу. <...> Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", - сообщил Надь.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вчера, 13:13
Польша выдвинула Украине зерновой ультиматумВаршава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
Однако желаемого для Киева результата это не принесло, европейская дорога для зерна по-прежнему заказана. Поэтому накануне, 12 сентября, представители Украины в очередной раз пригрозили непокорным европейским государствам, но уже обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Вчера, 16:59
Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыныУкраинский премьер Денис Шмыгаль пригрозил, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе. Соответствующий пост он разместил 12 сентября в своих соцсетях
 
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