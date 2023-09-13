https://ukraina.ru/20230913/1049383044.html

"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна

"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна - 13.09.2023 Украина.ру

"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна

Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария не только продлят эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, но и расширят перечень запрещенных товаров. Такое заявление 13 сентября сделал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Его слова процитировало местное издание Maguar Nemzet

2023-09-13T13:42

2023-09-13T13:42

2023-09-13T13:42

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Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Однако желаемого для Киева результата это не принесло, европейская дорога для зерна по-прежнему заказана. Поэтому накануне, 12 сентября, представители Украины в очередной раз пригрозили непокорным европейским государствам, но уже обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).

https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html

https://ukraina.ru/20230912/1049364284.html

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новости, украина, зерно, венгрия, словакия, румыния, болгария