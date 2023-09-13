Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко - 13.09.2023 Украина.ру
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Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко
Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко - 13.09.2023 Украина.ру
Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T13:31
2023-09-13T13:50
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
одесса
русские
украинцы
мавзолей
ленин
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 1:01 – Что будет, если Украина продержится до выборов в США и победят демократы?6:41 – Перспективы наступления РФ после того, как выдохнется украинское; 8:24 – Когда можно будет говорить о том, что украинская армия скоро "сломается" и побежит; 12:30 – Почему в начале СВО не бросили все силы на Одессу и Николаев; 14:42 – Как пройдёт дерадикализация общества после окончания СВО 20:12 – Что достанется Белоруссии при разделе Украины и зачем это России? 23:40 – Самая большая ошибка Януковича; 27:01 – Почему важно помнить, что русские и украинцы – один народ; 34:31 – Почему главу Центробанка России не снимают с должности? 41:18 – Нужно ли снести Мавзолей и перезахоронить Ленина?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, одесса, русские, украинцы, мавзолей, ленин, сталин, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Одесса, русские, украинцы, мавзолей, Ленин, Сталин

Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко

13:31 13.09.2023 (обновлено: 13:50 13.09.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
1:01 – Что будет, если Украина продержится до выборов в США и победят демократы?
6:41 – Перспективы наступления РФ после того, как выдохнется украинское;
8:24 – Когда можно будет говорить о том, что украинская армия скоро "сломается" и побежит;
12:30 – Почему в начале СВО не бросили все силы на Одессу и Николаев;
14:42 – Как пройдёт дерадикализация общества после окончания СВО
20:12 – Что достанется Белоруссии при разделе Украины и зачем это России?
23:40 – Самая большая ошибка Януковича;
27:01 – Почему важно помнить, что русские и украинцы – один народ;
34:31 – Почему главу Центробанка России не снимают с должности?
41:18 – Нужно ли снести Мавзолей и перезахоронить Ленина?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВООдессарусскиеукраинцымавзолейЛенинСталин
 
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