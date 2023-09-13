https://ukraina.ru/20230913/1049382660.html

Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко

Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко - 13.09.2023 Украина.ру

Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T13:31

2023-09-13T13:31

2023-09-13T13:50

ростислав ищенко

видео

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 1:01 – Что будет, если Украина продержится до выборов в США и победят демократы?6:41 – Перспективы наступления РФ после того, как выдохнется украинское; 8:24 – Когда можно будет говорить о том, что украинская армия скоро "сломается" и побежит; 12:30 – Почему в начале СВО не бросили все силы на Одессу и Николаев; 14:42 – Как пройдёт дерадикализация общества после окончания СВО 20:12 – Что достанется Белоруссии при разделе Украины и зачем это России? 23:40 – Самая большая ошибка Януковича; 27:01 – Почему важно помнить, что русские и украинцы – один народ; 34:31 – Почему главу Центробанка России не снимают с должности? 41:18 – Нужно ли снести Мавзолей и перезахоронить Ленина?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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