https://ukraina.ru/20230913/1049377845.html

Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов

Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов - 13.09.2023 Украина.ру

Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов

Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал idnes.cz

2023-09-13T11:46

2023-09-13T11:46

2023-09-13T11:46

уклонисты

всу

чехия

новости

зарубежье

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Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка уточнил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина.Недавно эксперты объяснили, что Польше невыгодно отдавать уклонистов, уехавших из Украины, так как они стали важным звеном экономики страны.Бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги, они заменили переехавших в другие страны Европы поляков. Кроме того, Евросоюз выделил на содержание беженцев около 200 миллионов евро. Поэтому власти не видят экономической выгоды в том, чтобы высылать их на родину.Согласно данным газеты Rzeczpospolita, на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.Накануне заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее.

https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html

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уклонисты, всу, чехия, новости, зарубежье