Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов - 13.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230913/1049377845.html
Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов - 13.09.2023 Украина.ру
Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал idnes.cz
2023-09-13T11:46
2023-09-13T11:46
уклонисты
всу
чехия
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102194/62/1021946249_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_67ac0931c4a30bca941532af74515542.jpg
Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка уточнил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина.Недавно эксперты объяснили, что Польше невыгодно отдавать уклонистов, уехавших из Украины, так как они стали важным звеном экономики страны.Бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги, они заменили переехавших в другие страны Европы поляков. Кроме того, Евросоюз выделил на содержание беженцев около 200 миллионов евро. Поэтому власти не видят экономической выгоды в том, чтобы высылать их на родину.Согласно данным газеты Rzeczpospolita, на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.Накануне заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее.
https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102194/62/1021946249_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4df76fbcec68748ea1953b5327c0f0d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
уклонисты, всу, чехия, новости, зарубежье
уклонисты, ВСУ, Чехия, Новости, Зарубежье

Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов

11:46 13.09.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Чехия не будет выдавать Киеву находящихся на ее территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал idnes.cz
Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка уточнил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина.
Недавно эксперты объяснили, что Польше невыгодно отдавать уклонистов, уехавших из Украины, так как они стали важным звеном экономики страны.
Бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги, они заменили переехавших в другие страны Европы поляков. Кроме того, Евросоюз выделил на содержание беженцев около 200 миллионов евро. Поэтому власти не видят экономической выгоды в том, чтобы высылать их на родину.
Согласно данным газеты Rzeczpospolita, на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
Накануне заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 10:39
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews* 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
 
уклонистыВСУЧехияНовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов
13:49Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
13:42"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна
13:31Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко
13:31NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200
13:19Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
13:19"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
13:10Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik
13:01Крымские школьники обучатся военному делу
13:00Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13.00 13 сентября
12:57Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России
12:45Эксперты: ВСУ вероятно ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow, но есть нюанс
12:26"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
12:19За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру
12:01"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке
11:47"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
11:46Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
11:43МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
11:41Во Львовской области установили памятник томосу
11:17МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
Лента новостейМолния