"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале - 13.09.2023 Украина.ру
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"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале
"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале - 13.09.2023 Украина.ру
"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале
Русофобка, ведущая украинского телеканала "1+1" Наталья Мосейчук**, объявленная в розыск МВД РФ, заявила, что встретила в Юрмале Аллу Пугачеву и Максима Галкина и даже попросила их об интервью. О том, что было дальше журналистка рассказала 12 сентября в своем YouTube-канале
2023-09-13T11:13
2023-09-13T11:13
новости
алла пугачева
галкин
юрмала
ведущая
украина
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Мосейчук показала подписчикам видео, на котором беглую семью артистов видно издалека или со спины. При этом журналистка утверждает, что подходила к юмористу Галкину с просьбой об интервью, но получила отказ.На это предложение, уточнила она, шоумен "ответил мягко", обещав подумать. Мосейчук заявила, что отнеслась к этому ответу с уважением и не стала "совать микрофон в лицо".После начала СВО певица Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин улетели в Израиль. Оттуда исполнительница назвала россиян рабами и холопами, а ее муж активно критиковал вооруженные силы РФ и нелицеприятно отзывался о гражданах России.В итоге Галкин* попал в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.Телеведущая Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России, а также российскими пилотами.В результате в конце прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А летом 2023-го российское МВД объявило ведущую в розыск.*-Иноагент.**-Находится в розыске МВД РФ.
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Новости
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Украина.ру
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5
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алла пугачева, галкин, юрмала, ведущая, украина
Новости, Алла Пугачева, Галкин, Юрмала, ведущая, Украина

"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале

11:13 13.09.2023
 
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Русофобка, ведущая украинского телеканала "1+1" Наталья Мосейчук**, объявленная в розыск МВД РФ, заявила, что встретила в Юрмале Аллу Пугачеву и Максима Галкина и даже попросила их об интервью. О том, что было дальше журналистка рассказала 12 сентября в своем YouTube-канале
Мосейчук показала подписчикам видео, на котором беглую семью артистов видно издалека или со спины. При этом журналистка утверждает, что подходила к юмористу Галкину с просьбой об интервью, но получила отказ.
На это предложение, уточнила она, шоумен "ответил мягко", обещав подумать. Мосейчук заявила, что отнеслась к этому ответу с уважением и не стала "совать микрофон в лицо".
После начала СВО певица Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин улетели в Израиль. Оттуда исполнительница назвала россиян рабами и холопами, а ее муж активно критиковал вооруженные силы РФ и нелицеприятно отзывался о гражданах России.
В итоге Галкин* попал в реестр физлиц-иноагентов. В числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
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Телеведущая Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.
Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России, а также российскими пилотами.
В результате в конце прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А летом 2023-го российское МВД объявило ведущую в розыск.
*-Иноагент.
**-Находится в розыске МВД РФ.
 
НовостиАлла ПугачеваГалкинЮрмалаведущаяУкраина
 
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