https://ukraina.ru/20230913/1049374355.html
Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин - 13.09.2023 Украина.ру
Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
Именно СССР был первой страной, которая признала суверенное независимое государство КНДР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T10:06
2023-09-13T10:06
2023-09-13T10:06
новости
россия
кндр
владимир путин
ким чен ын
встреча
ссср
визит
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Путин отметил, что встреча с северокорейским лидером проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания.Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что КНДР всегда поддерживала и поддерживает решения российского президента и правительства. Он выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, встреча, ссср, визит
Новости, Россия, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча, СССР, визит
Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
Именно СССР был первой страной, которая признала суверенное независимое государство КНДР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Путин отметил, что встреча с северокорейским лидером проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания.
"75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику", - сказал Путин.
Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что КНДР всегда поддерживала и поддерживает решения российского президента и правительства. Он выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.