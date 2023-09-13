https://ukraina.ru/20230913/1049374355.html

Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин

Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин - 13.09.2023 Украина.ру

Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин

Именно СССР был первой страной, которая признала суверенное независимое государство КНДР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-13T10:06

2023-09-13T10:06

2023-09-13T10:06

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россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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ссср

визит

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Путин отметил, что встреча с северокорейским лидером проходит в особое время: совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания.Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что КНДР всегда поддерживала и поддерживает решения российского президента и правительства. Он выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.

https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html

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2023

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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, встреча, ссср, визит