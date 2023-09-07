https://ukraina.ru/20230907/1049238657.html

По миллиарду за "сукиного сына". США платят Украине за нужные кадры и компромат

По миллиарду за "сукиного сына". США платят Украине за нужные кадры и компромат - 07.09.2023 Украина.ру

По миллиарду за "сукиного сына". США платят Украине за нужные кадры и компромат

Двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, прошедший 6-7 сентября 2023 года, поведал миру еще одну важную информацию об Украине. Если хочешь купить там нужный кадр или немного компромата под видом борьбы с коррупцией, без миллиарда долларов туда и соваться нечего

2023-09-07T15:31

2023-09-07T15:31

2023-09-07T15:38

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"Ярд зелени" -- вот сакральная сумма, которая открывает в Украине все двери, снимает чиновников, обеспечивает вас нужной информацией, способной похоронить любую карьеру далеко за океаном, и в то же время показывает степень общественно-политической, нравственной-юридической и даже духовно-культурно деградации государства. Его упадка вплоть до возможного распада. Но его, государства, никому в Украине не жаль, если маячит миллиард на нужный карман.И об этом можно оду "ярду" написать. Он всегда манил представителей украинской (не надо смеяться) элиты. Был неким показателем, по достижению которого для обладателя начинался рай, прямо на земле. И все старались его добыть, но поначалу все же как-то стеснялись, скромничали, таили свои потуги от широкой общественности.Но потом, когда кормовая база начала сокращаться и воровать, точнее -- разворовывать становилось все труднее, стеснение прошло. И понеслось. Первый госпереворот в Украине в 2004 году под видом "оранжевой революции" вообще назвали "бунтом миллионеров против миллиардеров". Те укро-олигархи, кто не дотягивал до "зеленого ярда" (то есть в долларах), с подачи Запада решили вырвать власть у олигархов, которые уже "ярдами" обладали.И получилось: победили, даже власть свою установили. Но вот удержать ее удалось только в "первую пятилетку оранжевого безумия" при Викторе Ющенко (2005-2010). А потом, в 2010-м, власть опять вернулась к старым олигархам первого набора и так называемым "младоолигархам" -- приближенным президента Украины Виктора Януковича и его старшего сына Александра с прозвищем "Саша Стоматолог"."Старики" сначала, уважая президентскую власть, решили потесниться в ареопаге главных эксплуататоров Украины и допустить к корыту равным среди равных президентского отпрыска сотоварищи. Но те охамели, обзаведясь первыми миллиардами, захотели большего и, как сказано было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", лукавые, презлым заплатили за предобрейшее, сами захотели царствовать и всем владети. Начали теснить – кого бы вы подумали! – даже Рината Ахметова и Игоря Коломойского с Виктором Пинчуком.И в 2014 году грянул второй госпереворот, когда, опять же по заказу Запада, старые олигархи и миллионеры, которым пообещали помочь обзавестись этим "ярдами", совершили госпереворот и против Януковича, и против "младоолигархов".На первых порах интересы победителей госпереворота и Запада-заказчика совпадали. Западу нужно было превращать Украину в "АнтиРоссию" и натравливать ее войной, разумеется, на Россию. Запад был готов закрывать глаза на то, как миллионеры из госпереворотчиков помогали им в этом и параллельно грабили страну, обзаводясь миллиардами и становясь долларовыми миллиардерами.Первым свой, извините за тавтологию, первый "ярд" пышно отпраздновал премьер-министр с евромайдана Арсений Яценюк, который по такому поводу даже собрал своих околоплавающих (как бы компанию друзей и единомышленников) в одном из киевских кабаков для местных эрзац-селебрити и неслабо гульнул, обмывая приобретение.За ним перестали скрывать уже добытое и планы по добыче президент Петр Порошенко, его второй премьер Владимир Гройсман и челядь рангом пониже, но аппетитом посильнее: мэры, министры, губернаторы, даже нардепы на распиле остатков госимущества.А потом силу "ярда" оценили и на Западе, вливая в Украину миллиарды долларов и диву дивясь, куда это они так быстро испаряются. На Запада поняли, что если платить адресно, то достичь можно чего угодно. И купить все, что заблагорассудится.И вот в 2016 году тогдашнему вице-президенту США Джо Байдену, при президенте Бараке Обаме отвечавшему за украинское направление, понадобился генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Как настучал папе сын -- Хантер Байден, этот Шокин начал очень уж сильно изучать коррупционные схемы газодобывающей фирмы "Бурисма". И с фирмы этой денежки шли сынку вице-президента, прямиком на молочишко. Ну, как на молочишко… На наркотики и прочие сомнительные радости.И Шокин был снят. Под видом борьбы с коррупцией, что вообще замечательно и показательно. За – бинго! – миллиард долларов! Уйдя с должности, вице-президент Байден сам рассказал журналистам: "Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли".К этому замечательному диалогу вряд ли стоит что-либо добавлять или как-то комментировать.Прошло еще несколько лет. Теперь Джо Байден – уже президент. Но "Бурисма" и коррупция не дают ему жить спокойно. Более того, могут стать поводом для импичмента. Документов о коррупции в Украине, по мнению многих, как раз и не хватает сейчас республиканским следователям, что запустить процедуру отстранения президента с поста.И вот в Киев едет госсекретарь Энтони Блинкен с – правильно! – миллиардом долларов очередной помощи якобы на успешное ведение контрнаступа против российских войск спецвоенной операции (СВО). И, конечно, на борьбу с коррупцией.Чтобы понять, как ничтожна эту сумма на ведение войны, нужно вспомнить, что США с начал СВО уже выделили на войну в Украине 43 миллиарда долларов. А до конца года планируют выбить из Конгресса еще 20 миллиардов.Ведь стало известно, что у США осталось 5,75 миллиарда долларов лимита средств на выделение военной помощи Украине до конца текущего финансового года (истекает 30 сентября). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн, рассказав, что речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту Джо Байдену передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества. То есть отправлять Украине вооружения с американских военных складов.Это похоже на последние крохи на войну, которые остались.Так на что же пойдет "ярд Блинкена"? Правильно: на то, чтобы борьба с коррупцией пошла успешно, и в США был экстрадирован арестованный аккурат перед визитом олигарх Игорь Коломойский. По мнению многих, один из главных держателей компромата на Байдена и его семейство. Так называемых "пленок Порошенко" -- записей разговоров представителей украинских и американских чинуш самого высокого ранга, включая и вице-президента Байдена. Блинкену осталось только назвать Коломойского "сукиным сыном №2".Украинский экономист и политолог, экс-советник еще президента Леонида Кучмы, "отца" украинского олигархата, Олег Соскин, в частности, заявил, что приезд Блинкена в Киеве говорит о беспокойстве американцев насчет "сбоев" в кадровых назначениях в Украине. Это во-первых.Во-вторых, на Украине визит связан с внутриамериканскими проблемами. Демпартии США нужно подстраховаться и выкупить, выбить, выдавить, изъять компромат на своего шефа в Украине. У кого? Правильно, у Коломойского. "Разрастается огромнейший мировой скандал по поводу пленок… Прекрасно записанные, по поводу Порошенко, Байдена, и "Бурисмы", и Хантера, и всего остального. Блинкен приехал в Киев для того, чтобы попытаться каким-то способом получить эти материалы. Входим в новую фазу хаоса. В общем, было интересно, а станет интереснее втрое. Жаль, что не все доживут до этого", – весело напророчил выехавший от греха подальше из Украины советник. А его за это объявили сумасшедшим. А каким же еще, если он говорит похожее на правду?Ну, а чтобы все пошло как по маслу, Блинкен и привёз в Киев миллиард "зелени". Метод старый, испытанный и знакомо привлекательный для украинцев.Что из этого может получиться? Трудно сказать. Война может внести свои коррективы, потому что понятно же, что Блинкен привез неонацистскому режиму два варианта продолжения его никчемной жизни:1. Война до победного конца, для чего госсекретарь США может объявить о выделении Киеву новой помощи. Деньги пойдут, разумеется, на то, чтобы продолжающийся сегодня украинский контрнаступ продолжался как можно дольше. И, не исключено, достиг своей цели – сделал Россию более сговорчивой. По мнению многих обозревателей по обе стороны Атлантики, Блинкен "ожидает отчета" от Зеленского – что сделано, а что нет;2. Эскалация контрнаступа и всей СВО с одной целью – на данном этапе оказать давление на Россию и усадить ее за стол переговоров, чтобы дать Западу передышку и возможность сосредоточиться на развертывание своего ВПК до нужных кондиций. И не только для будущей войны с Россией, но и для возможного столкновения с Китаем в бойне за Тайвань. Причем, одна из задач украинского контрнаступа – украинскими же руками и смертями отвлечь Россию от союзничества с Китаем, что пойдет на пользу США. А ради этого американцы кого хочешь и на что угодно толкнут. Но война для них – надежнее всего.

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энтони блинкен, джо байден, владимир зеленский, игорь коломойский, сша, украина, олигархи, миллиард, сво, эксклюзив