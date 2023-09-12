https://ukraina.ru/20230912/1049360628.html
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
ВСУ ежедневно теряют технику, живую силу и командные пункты
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:30
новости
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сво
южно-донецкое направление
потери всу
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Из-за артиллерийских ударов российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском. - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Юг".В частности, штурмовой и армейской авиацией группировки уничтожен склад боеприпасов 28-й мотопехотной бригады в Дылеевке. Также нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений противника в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке.Из-за артиллерийских ужаров российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокацииподразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском.В ходе контрбатарейной борьбы потери ВСУ составили 8 автомобилей, гаубицы Д-30 и "Мста-Б". противник также лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять миномётов 120-го калибра, склады с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Перездном, Новокалиново, Артёмово, Красногоровке.Расчетами тяжёлых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в Клещеевке и Малоильиновке. FPV-дронами уничтожен блиндаж защитников режима Зеленского в Васюковке.
https://ukraina.ru/20230912/1049349975.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, южно-донецкое направление, потери всу, минобороны рф
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
15:09 12.09.2023 (обновлено: 15:30 12.09.2023)
ВСУ ежедневно теряют технику, живую силу и командные пункты
Из-за артиллерийских ударов российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском. - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
В частности, штурмовой и армейской авиацией группировки уничтожен склад боеприпасов 28-й мотопехотной бригады в Дылеевке. Также нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений противника в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке.
Из-за артиллерийских ужаров российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокацииподразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском.
В ходе контрбатарейной борьбы потери ВСУ составили 8 автомобилей, гаубицы Д-30 и "Мста-Б". противник также лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять миномётов 120-го калибра, склады с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Перездном, Новокалиново, Артёмово, Красногоровке.
Расчетами тяжёлых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в Клещеевке и Малоильиновке. FPV-дронами уничтожен блиндаж защитников режима Зеленского в Васюковке.