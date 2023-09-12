"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049360628.html
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
ВСУ ежедневно теряют технику, живую силу и командные пункты
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:30
новости
украина
сво
южно-донецкое направление
потери всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/06/1041557291_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3dc636c018dc71594c77e3dd1cbf1f1c.jpg
Из-за артиллерийских ударов российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском. - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Юг".В частности, штурмовой и армейской авиацией группировки уничтожен склад боеприпасов 28-й мотопехотной бригады в Дылеевке. Также нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений противника в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке.Из-за артиллерийских ужаров российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокацииподразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском.В ходе контрбатарейной борьбы потери ВСУ составили 8 автомобилей, гаубицы Д-30 и "Мста-Б". противник также лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять миномётов 120-го калибра, склады с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Перездном, Новокалиново, Артёмово, Красногоровке.Расчетами тяжёлых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в Клещеевке и Малоильиновке. FPV-дронами уничтожен блиндаж защитников режима Зеленского в Васюковке.
https://ukraina.ru/20230912/1049349975.html
https://ukraina.ru/20230908/1049267023.html
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/06/1041557291_0:0:1715:1286_1920x0_80_0_0_e83d936100f32d18a1527242b92ab2ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, южно-донецкое направление, потери всу, минобороны рф
Новости, Украина, СВО, Южно-Донецкое направление, потери ВСУ, Минобороны РФ

"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ

15:09 12.09.2023 (обновлено: 15:30 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ ежедневно теряют технику, живую силу и командные пункты
Из-за артиллерийских ударов российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском. - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
11:33
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
В частности, штурмовой и армейской авиацией группировки уничтожен склад боеприпасов 28-й мотопехотной бригады в Дылеевке. Также нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений противника в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке.
Из-за артиллерийских ужаров российских войск ВСУ потеряли пункт временной дислокацииподразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, 5 пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчёта АГС в Веселом, Верхнекаменском, Белогоровке, Перовмайском.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 14:47
Огромное количество трупов. Балицкий рассказал про потери ВСУ в районе РаботиноЗа все время боев на этом направлении ВСУ потеряли около 10 тыс. человек, сказал врио губернатора Запорожской области
В ходе контрбатарейной борьбы потери ВСУ составили 8 автомобилей, гаубицы Д-30 и "Мста-Б". противник также лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять миномётов 120-го калибра, склады с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Перездном, Новокалиново, Артёмово, Красногоровке.
Расчетами тяжёлых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в Клещеевке и Малоильиновке. FPV-дронами уничтожен блиндаж защитников режима Зеленского в Васюковке.
 
НовостиУкраинаСВОЮжно-Донецкое направлениепотери ВСУМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
16:59Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
16:58В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ
16:57За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*
16:56Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
16:30Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ
16:10Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
16:06Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
15:57Евгений Федоров о том, почему надо менять Конституцию России и о том, что будет с Украиной
15:47Военнослужащий ВСУ осужден за пытки
15:33Военнослужащий ВСУ осужден за расстрел жилого массива Северодонецка
15:29"Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко*
15:28За неуважение к погибшим бойцам ВСУ в Ровно задержали 21-лентего парня
15:21Хроника энергетической войны: последние события
15:11Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют
15:09"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ
15:09Встреча лидеров на Майдане и очередь за фото с россиянами. О том, что осталось за кадром саммита G20
15:08"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
15:07"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин
15:01Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на Украину
Лента новостейМолния