"Южная" группировка армии России нанесла огневое поражение ВСУ

"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума