https://ukraina.ru/20230912/1049359829.html

В Ватикане ответили на домыслы Подоляка

В Ватикане ответили на домыслы Подоляка - 12.09.2023 Украина.ру

В Ватикане ответили на домыслы Подоляка

Институт религиозных дел (IOR) категорически отверг "домыслы" советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который раскритиковал Папу Римского Франциска за его "пророссийскую" позицию. Об этом на днях сообщил портал Vatican News

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

новости

украина

ватикан

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

михаил подоляк

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В интервью "Телеканалу 24" Подоляк упомянул об "инвестициях Российской Федерации в ватиканский банк" и заявил, что следовало бы "проанализировать это более детально". Подоляк заявил, что это исключает посредническую роль Ватикана и репутацию Святейшего Престола.Институт религиозных дел выступил с заявлением, полностью отвергая домысли Подоляки о причастности к инвестициям РФ.Там пояснили, что IOR не принимает в качестве клиентов учреждения или физических лиц, которые не имеют тесной связи со Святейшим Престолом и с Католической Церковью. "Во-вторых, Институт является финансовым посредником, подчиняющимся надзору, и он действует через соответствующие зарубежные банки высшей категории и с безупречной репутацией, которые соблюдают санкции", добавили там.Это не первый случай, когда Институт вынужден оправдываться. 8 апреля 2022 года он заявил о фейковых новостях о ватиканских банковских счетах российского президента и олигархов.Подоляк зачастил с оскорбительными заявлениями. В частности, он неподобающе высказался об Индии и Китае."В чем проблема Индии, Китая и так далее? В том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению", - заявил Подоляк.Также он высказался в негативном ключе о работе МАГАТЭ, Красного Креста и ООН.

https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html

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новости, украина, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), михаил подоляк