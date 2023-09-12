https://ukraina.ru/20230912/1049357860.html

Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах

Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах - 12.09.2023 Украина.ру

Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах

Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области. Об этом заявил 12 сентября сказал в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий

2023-09-12T14:22

2023-09-12T14:22

2023-09-12T14:22

евгений балицкий

жозеп боррель

новые регионы

новости

выборы

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"Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - подчеркнул Балицкий.Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. И пригрозил "последствиями" для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования.

https://ukraina.ru/20230912/1049346102.html

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евгений балицкий, жозеп боррель, новые регионы, новости, выборы