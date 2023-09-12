https://ukraina.ru/20230912/1049357860.html
Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах - 12.09.2023 Украина.ру
Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области. Об этом заявил 12 сентября сказал в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий
2023-09-12T14:22
2023-09-12T14:22
2023-09-12T14:22
евгений балицкий
жозеп боррель
новые регионы
новости
выборы
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"Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - подчеркнул Балицкий.Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. И пригрозил "последствиями" для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования.
https://ukraina.ru/20230912/1049346102.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений балицкий, жозеп боррель, новые регионы, новости, выборы
Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
Мнение западных экспертов о выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области. Об этом заявил 12 сентября сказал в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий
"Когда прошли выборы, и люди увидели разницу между тем, как было на Украине, когда мы были в составе богом забытого государства… когда нас считали вторым сортом, тогда они (Запад – ред.) молчали. Россия - демократическое государство, люди это увидели. Выборы прошли спокойно, по-человечески, даже при том, что были провокации и обстрелы, но выборы состоялись… Мнение Борреля мне не интересно, как и нашим жителям", - подчеркнул Балицкий.
Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. И пригрозил "последствиями" для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования.