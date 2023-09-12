Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
16:06 12.09.2023 (обновлено: 17:17 12.09.2023)
На Западе рассчитывают, что переговорный процесс с Россией станет инструментом сохранения киевского режима, считает считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал последние данные по потерям ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. Они составили 71,5 тысячи человек.
По словам российского лидера, Украина хочет «отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать», а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям — добиться остановки боевых действий.
— Константин Владимирович, насколько близок этот момент и как тогда будет вести себя высшее военно-политическое руководство России?
— Понятно, что пока этот момент не настал. Способность Украины сопротивляться остается, поддержка Украины со стороны Запад сохраняется. Но очевидно, что на такой сценарий полагаются и западные планировщики, и Киев. То есть когда возможности будут исчерпаны, положиться на добрую волю России, и весь переговорный процесс с Россией будет инструментом сохранения киевского режима.
7 сентября, 14:06Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войнеДля Запада Украина – это стратегический актив со времен Бжезинского, в который вкладывались деньги. Запад сольет Украину только в случае разгрома и капитуляции ВСУ, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Но для Киева это рискованный вариант, потому что этой доброй политической воли может и не быть. Мы знаем, и президент это сказал, что потом снова Украину будут усиливать и накачивать вооружениями. И украинский вопрос так и не будет решен, это будет замороженный конфликт, затишье перед бурей, это отложенная война.
Нам, России, надо не строить иллюзий, потому что нас могут обмануть, как обманули Горбачева с расширением НАТО и нас с Минскими соглашениями и «зерновой сделкой». Надо доводить дело до конца: менять преступный киевский режим. Лучшей гарантией того, что Украина не будет в НАТО, — будет пророссийское правительство.
— А грядущие выборы в США ускорят возможное начало переговорного процесса?
— Для Трампа Украина находится на первом месте с конца, это разменная монета в геополитической борьбе между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами. Но даже если он станет президентом США, ему надо попытаться изменить траекторию американской внутренней и внешней политики. Но не факт, что это у него получится. Его прежние попытки обернулись двумя импичментами, его зашельмовали как кремлевского агента.
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— Украинцы изначально поехали туда с претензиями, что им мало уделяют внимания. Зеленский повышает ставки, это откровенный шантаж Европы: если будете плохо помогать, мы сами станем для вас проблемой. Это, конечно, алармизм, но уже попахивает тем, что ветер меняется и не в пользу Украины. Но это еще не ключевой фактор, и все может поменяться.
— Путин сегодня заявил, что разворота в отношениях между Москвой и Ереваном нет. Как бы вы оценили армяно-американские учения на фоне нарастающей конфронтации в Нагорном Карабахе?
— Хорошо известен такой термин — политическая многовекторность. Со стороны Армении — это грубая ошибка, потому что такое отношение к России непозволительно. Россия — это гарант существования Армении. Альтернатива для Армении пугающая. Но я думаю, что Армения от такого курса рано или поздно откажется.