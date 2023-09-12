Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России - 12.09.2023 Украина.ру
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Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России - 12.09.2023 Украина.ру
Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
На Западе рассчитывают, что переговорный процесс с Россией станет инструментом сохранения киевского режима, считает считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-09-12T16:06
2023-09-12T17:17
интервью
всу
киев
владимир путин
россия
сша
китай
армения
многовекторность
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал последние данные по потерям ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. Они составили 71,5 тысячи человек.По словам российского лидера, Украина хочет «отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать», а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям — добиться остановки боевых действий.— Константин Владимирович, насколько близок этот момент и как тогда будет вести себя высшее военно-политическое руководство России?— Понятно, что пока этот момент не настал. Способность Украины сопротивляться остается, поддержка Украины со стороны Запад сохраняется. Но очевидно, что на такой сценарий полагаются и западные планировщики, и Киев. То есть когда возможности будут исчерпаны, положиться на добрую волю России, и весь переговорный процесс с Россией будет инструментом сохранения киевского режима.Но для Киева это рискованный вариант, потому что этой доброй политической воли может и не быть. Мы знаем, и президент это сказал, что потом снова Украину будут усиливать и накачивать вооружениями. И украинский вопрос так и не будет решен, это будет замороженный конфликт, затишье перед бурей, это отложенная война.Нам, России, надо не строить иллюзий, потому что нас могут обмануть, как обманули Горбачева с расширением НАТО и нас с Минскими соглашениями и «зерновой сделкой». Надо доводить дело до конца: менять преступный киевский режим. Лучшей гарантией того, что Украина не будет в НАТО, — будет пророссийское правительство.— А грядущие выборы в США ускорят возможное начало переговорного процесса?— Для Трампа Украина находится на первом месте с конца, это разменная монета в геополитической борьбе между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами. Но даже если он станет президентом США, ему надо попытаться изменить траекторию американской внутренней и внешней политики. Но не факт, что это у него получится. Его прежние попытки обернулись двумя импичментами, его зашельмовали как кремлевского агента.США могут найти козлов отпущения, чтобы объяснить свои провалы, в лице Зеленского, который не использовал данные ему ресурсы, или внутренних врагов в самих США,— Зеленский в интервью журналу Economist пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. По его словам, затягивание конфликта между Украиной и Россией «создаст Западу риски на его собственном заднем дворе».— Украинцы изначально поехали туда с претензиями, что им мало уделяют внимания. Зеленский повышает ставки, это откровенный шантаж Европы: если будете плохо помогать, мы сами станем для вас проблемой. Это, конечно, алармизм, но уже попахивает тем, что ветер меняется и не в пользу Украины. Но это еще не ключевой фактор, и все может поменяться.— Путин сегодня заявил, что разворота в отношениях между Москвой и Ереваном нет. Как бы вы оценили армяно-американские учения на фоне нарастающей конфронтации в Нагорном Карабахе?— Хорошо известен такой термин — политическая многовекторность. Со стороны Армении — это грубая ошибка, потому что такое отношение к России непозволительно. Россия — это гарант существования Армении. Альтернатива для Армении пугающая. Но я думаю, что Армения от такого курса рано или поздно откажется.
https://ukraina.ru/20230907/1049236235.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, всу, киев, владимир путин, россия, сша, китай, армения, многовекторность
Интервью, ВСУ, Киев, Владимир Путин, Россия, США, Китай, Армения, многовекторность

Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России

16:06 12.09.2023 (обновлено: 17:17 12.09.2023)
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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На Западе рассчитывают, что переговорный процесс с Россией станет инструментом сохранения киевского режима, считает считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал последние данные по потерям ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. Они составили 71,5 тысячи человек.
По словам российского лидера, Украина хочет «отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать», а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям — добиться остановки боевых действий.
— Константин Владимирович, насколько близок этот момент и как тогда будет вести себя высшее военно-политическое руководство России?
— Понятно, что пока этот момент не настал. Способность Украины сопротивляться остается, поддержка Украины со стороны Запад сохраняется. Но очевидно, что на такой сценарий полагаются и западные планировщики, и Киев. То есть когда возможности будут исчерпаны, положиться на добрую волю России, и весь переговорный процесс с Россией будет инструментом сохранения киевского режима.
Константин Блохин интервью
7 сентября, 14:06
Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войнеДля Запада Украина – это стратегический актив со времен Бжезинского, в который вкладывались деньги. Запад сольет Украину только в случае разгрома и капитуляции ВСУ, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Но для Киева это рискованный вариант, потому что этой доброй политической воли может и не быть. Мы знаем, и президент это сказал, что потом снова Украину будут усиливать и накачивать вооружениями. И украинский вопрос так и не будет решен, это будет замороженный конфликт, затишье перед бурей, это отложенная война.
Нам, России, надо не строить иллюзий, потому что нас могут обмануть, как обманули Горбачева с расширением НАТО и нас с Минскими соглашениями и «зерновой сделкой». Надо доводить дело до конца: менять преступный киевский режим. Лучшей гарантией того, что Украина не будет в НАТО, — будет пророссийское правительство.
— А грядущие выборы в США ускорят возможное начало переговорного процесса?
— Для Трампа Украина находится на первом месте с конца, это разменная монета в геополитической борьбе между Россией, Китаем и Соединёнными Штатами. Но даже если он станет президентом США, ему надо попытаться изменить траекторию американской внутренней и внешней политики. Но не факт, что это у него получится. Его прежние попытки обернулись двумя импичментами, его зашельмовали как кремлевского агента.
Зеленский
09:33
Война — общая, а катастрофа — украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет ЗападСудя по некоторым высказываниям Зеленского, из которых следует, что Запад что-то "обещал Украине", а также по его нервной реакции на "недостаточную расторопность" Запада в поддержке Украины и уж тем более на призывы отдельных западных политиков к мирным переговорам с Россией, ему и его приятелю Ермаку действительно давались некие гарантии
США могут найти козлов отпущения, чтобы объяснить свои провалы, в лице Зеленского, который не использовал данные ему ресурсы, или внутренних врагов в самих США,
— Зеленский в интервью журналу Economist пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. По его словам, затягивание конфликта между Украиной и Россией «создаст Западу риски на его собственном заднем дворе».
— Украинцы изначально поехали туда с претензиями, что им мало уделяют внимания. Зеленский повышает ставки, это откровенный шантаж Европы: если будете плохо помогать, мы сами станем для вас проблемой. Это, конечно, алармизм, но уже попахивает тем, что ветер меняется и не в пользу Украины. Но это еще не ключевой фактор, и все может поменяться.
— Путин сегодня заявил, что разворота в отношениях между Москвой и Ереваном нет. Как бы вы оценили армяно-американские учения на фоне нарастающей конфронтации в Нагорном Карабахе?
— Хорошо известен такой термин — политическая многовекторность. Со стороны Армении — это грубая ошибка, потому что такое отношение к России непозволительно. Россия — это гарант существования Армении. Альтернатива для Армении пугающая. Но я думаю, что Армения от такого курса рано или поздно откажется.
 
ИнтервьюВСУКиевВладимир ПутинРоссияСШАКитайАрмениямноговекторность
 
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