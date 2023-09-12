https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html

Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум

Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум - 12.09.2023 Украина.ру

Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум

Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)

2023-09-12T13:13

2023-09-12T13:13

2023-09-12T13:13

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польша

украина

зерно

ультиматум

матеуш моравецкий

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Кроме того, 12 сентября правящая партия Prawo i Sprawiedliwość опубликовала в своем YouTube-канале предвыборный видеоролик, также обращающийся к теме украинского зерна.На днях аналогичное заявление сделал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский. В ответ на угрозу Киева пожаловаться в Международную торговую организацию, он сказал, что зерновые угрозы Киева переходят границы.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.Зерновая война между Киевом и Варшавой - явление временное, приуроченное к предстоящим выборам в Польше, уверен экс-президент этой страны Бронислав Коморовский. По его мнению, антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах, и сразу после них граница для украинского зерна откроется.Голосование состоится 15 октября.

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новости, польша, украина, зерно, ультиматум, матеуш моравецкий