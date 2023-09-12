Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум - 12.09.2023 Украина.ру
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Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум - 12.09.2023 Украина.ру
Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
2023-09-12T13:13
2023-09-12T13:13
новости
польша
украина
зерно
ультиматум
матеуш моравецкий
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Кроме того, 12 сентября правящая партия Prawo i Sprawiedliwość опубликовала в своем YouTube-канале предвыборный видеоролик, также обращающийся к теме украинского зерна.На днях аналогичное заявление сделал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский. В ответ на угрозу Киева пожаловаться в Международную торговую организацию, он сказал, что зерновые угрозы Киева переходят границы.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.Зерновая война между Киевом и Варшавой - явление временное, приуроченное к предстоящим выборам в Польше, уверен экс-президент этой страны Бронислав Коморовский. По его мнению, антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах, и сразу после них граница для украинского зерна откроется.Голосование состоится 15 октября.
https://ukraina.ru/20230908/1049268283.html
https://ukraina.ru/20230802/1048428778.html
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новости, польша, украина, зерно, ультиматум, матеуш моравецкий
Новости, Польша, Украина, зерно, ультиматум, Матеуш Моравецкий

Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум

13:13 12.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
"Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ", — написал Моравецкий.
Кроме того, 12 сентября правящая партия Prawo i Sprawiedliwość опубликовала в своем YouTube-канале предвыборный видеоролик, также обращающийся к теме украинского зерна.
На днях аналогичное заявление сделал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский. В ответ на угрозу Киева пожаловаться в Международную торговую организацию, он сказал, что зерновые угрозы Киева переходят границы.
Шимон Шинковский вель Сенк - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 15:07
Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границыВ Киеве пригрозили, что обратятся с жалобой в Международную торговую организацию, если Польша не разблокирует импорт украинского зерна после 15 сентября. В пятницу, 8 сентября, на это заявление отреагировал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский, его слова цитирует радио RMF24
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.
Радослав Фогель
2 августа, 14:53
"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведениеКиев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
20 августа, 11:52
Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИСтраны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF
Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.
Зерновая война между Киевом и Варшавой - явление временное, приуроченное к предстоящим выборам в Польше, уверен экс-президент этой страны Бронислав Коморовский. По его мнению, антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах, и сразу после них граница для украинского зерна откроется.
Голосование состоится 15 октября.
70-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 13:31
Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский
 
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