Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
"Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ", — написал Моравецкий.
Кроме того, 12 сентября правящая партия Prawo i Sprawiedliwość опубликовала в своем YouTube-канале предвыборный видеоролик, также обращающийся к теме украинского зерна.
На днях аналогичное заявление сделал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский. В ответ на угрозу Киева пожаловаться в Международную торговую организацию, он сказал, что зерновые угрозы Киева переходят границы.
8 сентября, 15:07Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границыВ Киеве пригрозили, что обратятся с жалобой в Международную торговую организацию, если Польша не разблокирует импорт украинского зерна после 15 сентября. В пятницу, 8 сентября, на это заявление отреагировал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский, его слова цитирует радио RMF24
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.
2 августа, 14:53"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведениеКиев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.
Зерновая война между Киевом и Варшавой - явление временное, приуроченное к предстоящим выборам в Польше, уверен экс-президент этой страны Бронислав Коморовский. По его мнению, антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах, и сразу после них граница для украинского зерна откроется.
Голосование состоится 15 октября.
6 сентября, 13:31Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский