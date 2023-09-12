https://ukraina.ru/20230912/1049355144.html
Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко - 12.09.2023 Украина.ру
Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
Уголовное дело по факту коррупции завели против вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом 12 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
2023-09-12T13:14
2023-09-12T13:14
2023-09-12T13:14
ольга стефанишина
коррупция
новости
украина
уголовное дело
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Уголовное дело против вице-премьера Стефанишиной передали в суд. И касается оно… коррупции. А вы знали, что она проходит подозреваемой по делу экс-министра юстиции Елены Лукаш? Ну, теперь знаете. Дело уже в суде", - написал Гончаренко.По словам депутата, причиной стали исследования по сравнительному анализу украинского законодательства с европейским, за которые министерство юстиции заплатило 2,5 миллиона гривен (67,7 тысячи долларов).По словам депутата, Стефанишина проходит по делу подозреваемой в обвиняемые в коррупции, а дело касается хищения денег на анализе европейского законодательства.Накануне газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.
https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ольга стефанишина, коррупция, новости, украина, уголовное дело
Ольга Стефанишина, коррупция, Новости, Украина, уголовное дело
Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
Уголовное дело по факту коррупции завели против вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом 12 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
"Уголовное дело против вице-премьера Стефанишиной передали в суд. И касается оно… коррупции. А вы знали, что она проходит подозреваемой по делу экс-министра юстиции Елены Лукаш? Ну, теперь знаете. Дело уже в суде", - написал Гончаренко.
По словам депутата, причиной стали исследования по сравнительному анализу украинского законодательства с европейским, за которые министерство юстиции заплатило 2,5 миллиона гривен (67,7 тысячи долларов).
"Выходит, что одна страница этого анализа стоила от 1,4 тысячи (почти 38 долларов) до 4,5 тысячи гривен (почти 122 доллара). И у следствия оказались вопросы не только к цене работ, но и к качеству. Организацией этого тендера занимался ряд работников Минюста, среди них была и Стефанишина", - добавил Гончаренко.
По словам депутата, Стефанишина проходит по делу подозреваемой в обвиняемые в коррупции, а дело касается хищения денег на анализе европейского законодательства.
Накануне газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.