https://ukraina.ru/20230912/1049355144.html

Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко

Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко - 12.09.2023 Украина.ру

Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко

Уголовное дело по факту коррупции завели против вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Об этом 12 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале

2023-09-12T13:14

2023-09-12T13:14

2023-09-12T13:14

ольга стефанишина

коррупция

новости

украина

уголовное дело

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"Уголовное дело против вице-премьера Стефанишиной передали в суд. И касается оно… коррупции. А вы знали, что она проходит подозреваемой по делу экс-министра юстиции Елены Лукаш? Ну, теперь знаете. Дело уже в суде", - написал Гончаренко.По словам депутата, причиной стали исследования по сравнительному анализу украинского законодательства с европейским, за которые министерство юстиции заплатило 2,5 миллиона гривен (67,7 тысячи долларов).По словам депутата, Стефанишина проходит по делу подозреваемой в обвиняемые в коррупции, а дело касается хищения денег на анализе европейского законодательства.Накануне газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.

https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

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ольга стефанишина, коррупция, новости, украина, уголовное дело