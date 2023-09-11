"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ - 11.09.2023 Украина.ру
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"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ
"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ - 11.09.2023 Украина.ру
"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ
В Белоруссии задержаны члены трех боевых ячеек, работающие на Службу безопасности Украины. Об этом 11 сентября сообщил Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) новостному агентству "Белта"
2023-09-11T16:07
2023-09-11T16:07
новости
белоруссия
кгб белоруссии
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теракт
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Задержанные готовили террористические акты на железной дороге в Столбцовском и Толчинском районах Белоруссии. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы, сообщили в белорусском ведомстве.По данным КГБ Белоруссии, попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле."Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории нашей страны целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой", - отметили сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии.Все задержанные находятся в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания.В августе Украина приняла решение дополнительно укрепить участок границы с Белоруссией в Волынской области, для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы "не пропустили врага вглубь страны".
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новости, белоруссия, кгб белоруссии, украина, теракт
Новости, Белоруссия, КГБ Белоруссии, Украина, теракт

"Целый арсенал с автоматами Калашникова": В Белоруссии задержали боевиков, работавших на СБУ

16:07 11.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
Антитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
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В Белоруссии задержаны члены трех боевых ячеек, работающие на Службу безопасности Украины. Об этом 11 сентября сообщил Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) новостному агентству "Белта"
Задержанные готовили террористические акты на железной дороге в Столбцовском и Толчинском районах Белоруссии. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы, сообщили в белорусском ведомстве.
"Один из фигурантов, который готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, инициативно вышел на связь с СБУ. Для подготовки теракта он привлек своего бывшего коллегу. Осуществить задуманное пособникам СБУ не удалось - их задержали сотрудники Комитета госбезопасности", - отмечается в сообщении.
По данным КГБ Белоруссии, попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле.
"Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории нашей страны целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой", - отметили сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии.
Все задержанные находятся в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания.
В августе Украина приняла решение дополнительно укрепить участок границы с Белоруссией в Волынской области, для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы "не пропустили врага вглубь страны".
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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