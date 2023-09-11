https://ukraina.ru/20230911/1049327011.html
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь - 11.09.2023 Украина.ру
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T15:08
2023-09-11T15:08
2023-09-11T15:08
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россия
китай
кнр (китай)
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Сегодня китайская делегация прининяла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Жао Цзинь (Rao Jin) рассказал о том, насколько востребован контент из "горячих точек".Очень важна для китайской аудитории ситуация на Ближнем Востоке. Но население Китая, к сожалению, пока получает информацию главным образом от западных "посредников", отметил Жао.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
https://ukraina.ru/20230911/1049323501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, блогеры, новые регионы
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, блогеры, Новые регионы
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября