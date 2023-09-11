"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь - 11.09.2023 Украина.ру
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"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь - 11.09.2023 Украина.ру
"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь
В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T15:08
2023-09-11T15:08
новости
россия
китай
кнр (китай)
делегация
блогеры
новые регионы
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Сегодня китайская делегация прининяла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Жао Цзинь (Rao Jin) рассказал о том, насколько востребован контент из "горячих точек".Очень важна для китайской аудитории ситуация на Ближнем Востоке. Но население Китая, к сожалению, пока получает информацию главным образом от западных "посредников", отметил Жао.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, блогеры, новые регионы
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, блогеры, Новые регионы

"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь

15:08 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖао Цзинь
Жао Цзинь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация прининяла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Жао Цзинь (Rao Jin) рассказал о том, насколько востребован контент из "горячих точек".
"Китайская аудитория интересуется событиями гораздо сильнее, чем, к примеру, жители США. Там даже не знают, где находится Тайвань. Украинский вопрос очень важен для Китая, там следили за битвой за Мариуполь", - сказал Жао.
Очень важна для китайской аудитории ситуация на Ближнем Востоке. Но население Китая, к сожалению, пока получает информацию главным образом от западных "посредников", отметил Жао.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
Визит китайской делегации в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
13:53
"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России Блогеры и журналисты из Китая посетили Россию по приглашению издания Украина.ру, провели здесь более недели, побывав и на новых территориях РФ.
 
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