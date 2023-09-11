https://ukraina.ru/20230911/1049327011.html

"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь

"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь - 11.09.2023 Украина.ру

"В Китае следили за битвой за Мариуполь, а жители США даже не знают, где Тайвань", – Жао Цзинь

В Китае очень интересуются событиями конфликта на Украине, в частности, там следили за битвой за Мариуполь, заявил блогер, председатель правления "Апрель медиа" занимается интернет-поддержкой блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T15:08

2023-09-11T15:08

2023-09-11T15:08

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Сегодня китайская делегация прининяла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Жао Цзинь (Rao Jin) рассказал о том, насколько востребован контент из "горячих точек".Очень важна для китайской аудитории ситуация на Ближнем Востоке. Но население Китая, к сожалению, пока получает информацию главным образом от западных "посредников", отметил Жао.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

https://ukraina.ru/20230911/1049323501.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, блогеры, новые регионы