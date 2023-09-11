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Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников

Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников - 11.09.2023 Украина.ру

Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября в интервью РБК высказался об ударах украинских беспилотников по гражданским целям в РФ

2023-09-11T13:28

2023-09-11T13:28

2023-09-11T13:28

беспилотник

вячеслав гладков

новости

дмитрий песков

атака

пво

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"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заверил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что главное - это продолжать спецоперацию "до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего".Сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям, рассказал Песков.С начала спецоперации власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области.В ночь на 11 сентября силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20230908/1049281379.html

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беспилотник, вячеслав гладков, новости, дмитрий песков, атака, пво