Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников - 11.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230911/1049321055.html
Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников
Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников - 11.09.2023 Украина.ру
Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября в интервью РБК высказался об ударах украинских беспилотников по гражданским целям в РФ
2023-09-11T13:28
2023-09-11T13:28
беспилотник
вячеслав гладков
новости
дмитрий песков
атака
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg
"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована. Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заверил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что главное - это продолжать спецоперацию "до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего".Сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям, рассказал Песков.С начала спецоперации власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области.В ночь на 11 сентября силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20230908/1049281379.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_018a9f064f6a5754c892b60b8d7141de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, вячеслав гладков, новости, дмитрий песков, атака, пво
беспилотник, Вячеслав Гладков, Новости, Дмитрий Песков, атака, ПВО

Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников

13:28 11.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября в интервью РБК высказался об ударах украинских беспилотников по гражданским целям в РФ
"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована.
Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы", - заверил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что главное - это продолжать спецоперацию "до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего".
Сейчас киевский режим не гнушается ничем: ни практикой террористических атак, ни практикой организации покушений на лидеров общественного мнения, ни ударами по гражданским целям, рассказал Песков.
С начала спецоперации власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области.
В ночь на 11 сентября силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с частным домом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 19:03
Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской областиТеракты режима Зеленского в России не удались
 
беспилотникВячеслав ГладковНовостиДмитрий ПесковатакаПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России
13:48В Москве вновь установили памятник Дзержинскому
13:46Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder
13:45"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине
13:29"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию
13:28Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников
13:22Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
13:18Зерновая сделка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 сентября
12:54Обманчивый термин. Как на самом деле выглядит "серая зона" на фронтах СВО
12:51Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой
12:39"Орки из бескрайнего Мордора": Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС
12:37Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ
12:22Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан
12:21В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы
12:17НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times
12:16Жао Цзинь: Заявление украинского МИДа – это проявление двойных стандартов
12:06Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев
12:05В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
12:05Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео
11:59Politico: Присоединение Украины к ЕС может открыть Ящик Пандоры
Лента новостейМолния