Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ - 11.09.2023 Украина.ру
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Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ
Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ - 11.09.2023 Украина.ру
Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине
2023-09-11T07:23
2023-09-11T07:23
взрыв
кривой рог
украина
новости
воздушная тревога
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"Кривой Рог - мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", - говорится в материале телеканала ТСН.По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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взрыв, кривой рог, украина, новости, воздушная тревога
взрыв, Кривой Рог, Украина, Новости, воздушная тревога

Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ

07:23 11.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине
"Кривой Рог - мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", - говорится в материале телеканала ТСН.
По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 10:49
Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейскиеВзрыв прогремел в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщил 8 сентября мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
 
взрывКривой РогУкраинаНовостивоздушная тревога
 
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