Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине
"Кривой Рог - мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", - говорится в материале телеканала ТСН.
По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.