https://ukraina.ru/20230911/1049308651.html

Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ

Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ - 11.09.2023 Украина.ру

Кривой Рог сотрясли мощные взрывы — СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине

2023-09-11T07:23

2023-09-11T07:23

2023-09-11T07:23

взрыв

кривой рог

украина

новости

воздушная тревога

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"Кривой Рог - мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", - говорится в материале телеканала ТСН.По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230908/1049255799.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, кривой рог, украина, новости, воздушная тревога