https://ukraina.ru/20230908/1049279320.html
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком - 08.09.2023 Украина.ру
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении должностному лицу Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю, сообщило ведомство 8 сентября
2023-09-08T17:26
2023-09-08T17:26
2023-09-08T17:26
новости
украина
ровенская область
военкомат
наркотики
амфетамин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049277688_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_67a4cfeae77b10ff09b32fe4ad062924.jpg.webp
Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами Ровенского районного военкомата, у руководителя правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки", заявили в ГБР.Деньги при этом "дилер" не получал, а пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.Задержанный подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ukraina.ru/20230905/1049154175.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049277688_35:0:888:640_1920x0_80_0_0_ec2c202e60f8c94a4c75ad277b67f72f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровенская область, военкомат, наркотики, амфетамин
Новости, Украина, Ровенская область, военкомат, наркотики, амфетамин
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении должностному лицу Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю, сообщило ведомство 8 сентября
Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами Ровенского районного военкомата, у руководителя правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.
"В ходе досудебного расследования было выявлено, что чиновник имел, так сказать, своего дилера среди подчиненных военнослужащих", - заявили в ГБР.
Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки", заявили в ГБР.
Деньги при этом "дилер" не получал, а пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.
Задержанный подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.