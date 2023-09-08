Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком - 08.09.2023 Украина.ру
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Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком - 08.09.2023 Украина.ру
Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении должностному лицу Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю, сообщило ведомство 8 сентября
2023-09-08T17:26
2023-09-08T17:26
новости
украина
ровенская область
военкомат
наркотики
амфетамин
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Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами Ровенского районного военкомата, у руководителя правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки", заявили в ГБР.Деньги при этом "дилер" не получал, а пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.Задержанный подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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новости, украина, ровенская область, военкомат, наркотики, амфетамин
Новости, Украина, Ровенская область, военкомат, наркотики, амфетамин

Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком

17:26 08.09.2023
 
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении должностному лицу Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю, сообщило ведомство 8 сентября
Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами Ровенского районного военкомата, у руководителя правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.

"В ходе досудебного расследования было выявлено, что чиновник имел, так сказать, своего дилера среди подчиненных военнослужащих", - заявили в ГБР.

Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки", заявили в ГБР.
Деньги при этом "дилер" не получал, а пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.
Задержанный подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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