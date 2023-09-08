https://ukraina.ru/20230908/1049279320.html

Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком

Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком - 08.09.2023 Украина.ру

Амфетамин для шефа, чтобы ему угодить: на Украине задержали сотрудника военкомата с пакетиком

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении должностному лицу Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю, сообщило ведомство 8 сентября

2023-09-08T17:26

2023-09-08T17:26

2023-09-08T17:26

новости

украина

ровенская область

военкомат

наркотики

амфетамин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049277688_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_67a4cfeae77b10ff09b32fe4ad062924.jpg.webp

Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами Ровенского районного военкомата, у руководителя правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки", заявили в ГБР.Деньги при этом "дилер" не получал, а пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.Задержанный подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20230905/1049154175.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ровенская область, военкомат, наркотики, амфетамин