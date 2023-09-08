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Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границы

Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границы - 08.09.2023 Украина.ру

Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границы

В Киеве пригрозили, что обратятся с жалобой в Международную торговую организацию, если Польша не разблокирует импорт украинского зерна после 15 сентября. В пятницу, 8 сентября, на это заявление отреагировал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский, его слова цитирует радио RMF24

2023-09-08T15:07

2023-09-08T15:07

2023-09-08T15:07

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польша

украина

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зерно

угрозы

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Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.Экс-президент Польши Бронислав Коморовский уверен, что это противостояние совсем скоро прекратится, так как антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах.Голосование состоится 15 октября.

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новости, польша, украина, министр, зерно, угрозы, границы