Польский министр по делам Европы: зерновые угрозы Киева переходят границы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel SękШимон Шинковский вель Сенк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szymon Szynkowski vel Sęk
В Киеве пригрозили, что обратятся с жалобой в Международную торговую организацию, если Польша не разблокирует импорт украинского зерна после 15 сентября. В пятницу, 8 сентября, на это заявление отреагировал польский министр по делам Европы Шимон Шинковский, его слова цитирует радио RMF24
"Это один из элементов давления с украинской стороны, и эти элементы порой выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, порой весьма нестандартные и выходящие за определенные рамки. Нас это не впечатляет, потому что нашим приоритетом является защита польских фермеров, польских граждан. И такие жесты не будут эффективными", - сказал Шинковский.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, которому и высказали претензию. В ответ глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.
2 августа, 14:53"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведениеКиев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
Осознав, что Варшава никак не реагирует на вымогательство, представители киевского режима решили пожаловаться "старшему товарищу" и обратились к Евросоюзу. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
7 августа, 09:46В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и КиеваЧитатели польского издания wPolityce 7 августа обрушились с критикой на советника главы Офиса президента Украины (ОП) Михаила Подоляка. Поводом послужило его высказывание о том, что дружба Киева и Польши продлится только до конца конфликта, а потом между странами начнется конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы"
Еще чуть позже Киев пригрозил нажаловаться на действия Польши во Всемирную торговую организацию, а украинское правительство призвало политиков своей страны бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна.
Экс-президент Польши Бронислав Коморовский уверен, что это противостояние совсем скоро прекратится, так как антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах.
Голосование состоится 15 октября.
6 сентября, 13:31Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский