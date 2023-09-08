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"Офицеры России" просят генпрокурора проверить на русофобию британский фильм, подготовленный к прокату

"Офицеры России" просят генпрокурора проверить на русофобию британский фильм, подготовленный к прокату - 08.09.2023 Украина.ру

"Офицеры России" просят генпрокурора проверить на русофобию британский фильм, подготовленный к прокату

Речь идет о британском фильме "Голда. Судный день", посвященном войне 1973 года между Израилем, Египтом, Сирией и Иорданией

2023-09-08T12:21

2023-09-08T12:21

2023-09-08T12:21

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Общероссийская общественная организация "Офицеры России" просит генерального прокурора России Игоря Краснова проверить британский фильм "Голда. Судный день" на предмет разжигания межнациональной вражды и русофобии. Об этом изданию Украина.ру "Офицеры России" сообщили 8 сентября.Поводом для обращения в генеральную прокуратуру стали жалобы от граждан, присутствующих на показе кинокартины в киноцентре "Октябрь" в Москве в рамках восьмого Московского еврейского кинофестиваля.Фильм посвящен событиям 1973 года, которые получили название "Война судного дня" между Израилем, Египтом, Сирией и Иорданией. С 7 сентября начинается широкий прокат данного фильма в кинотеатрах России."К нам поступило обращение от граждан, присутствовавших на данном показе, которые отметили неприкрытый русофобский контекст данного пропагандистского продукта британской киноиндустрии, попытку английских сценаристов и режиссеров внести раскол в российское общество, в том числе по этническому и религиозному принципу, столкнуть русский и еврейский народы", - отмечается в письме организации к Игорю Краснову.Британская кинолента изобилует многочисленными выпадами в сторону Советского Союза, якобы развязавшего войну против Израиля руками арабских государств, считают "Офицеры России"."При этом игнорируется исторический факт, что именно СССР стоял у истоков создания Израиля как государства, а дипломатические отношения между СССР и Израилем были разорваны лишь после израильской агрессии 1967 года, когда Тель-Авив внезапно атаковал своих соседей, нарушив все нормы международного права". – подчеркивается в обращении.Также в фильме присутствуют исторические искажения, отмечают представители организации. Например, в одном из сюжетов героиня фильма, рожденная 1898 года, рассказывает Генри Киссинджеру историю из своего раннего детства, прошедшего якобы на Украине, и про некие зверства "казаков", хотя все знают, что никакой Украины на тот момент не было, она фактически была создана большевиками после революции 1917 года, напоминают авторы письма."История самой же Великобритании знает немало позорных страниц по отношению к еврейскому народу, начиная с еврейского погрома в Йорке 1190 года и заканчивая массовыми еврейскими погромами в Глазго и Ливерпуле в 1947 года. Поэтому особенно цинично выглядит попытка через подобные фильмы внести раздор между русскими и евреями", - заявили "Офицеры России".По мнению представителей организации, а также и многих зрителей, которые после просмотра оставили свои отзывы в соцсетях, толкование исторических событий со стороны авторов картины не соответствует реальности."Общеизвестно, какое значение руководство России и ведущие общественные объединения уделяют вопросам межнационального согласия и дружбы русского и еврейского народов. Не так давно Президент РФ Владимир Путин особенно подробно остановился на трагедии холокоста в своём выступлении на заседании Российского организационного комитета "Победа". Но находятся внешние силы, которые хотят подорвать межнациональный и межконфессиональный мир в России", - полагают авторы обращения.Представители "Офицеров России" попросили Игоря Краснова проверить художественный фильм "Голда. Судный день" на предмет соблюдения действующего российского законодательства и дать ему правовую оценку, а также "проверить на соответствие задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей и поддержания гармоничного межнационального согласия в российском обществе". Такое же обращение организация направила в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой.В октябре 1973 года между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой произошел военный конфликт.Предпосылками конфликта стало желание Египта и Сирии вернуть ранее потерянные территории.

https://ukraina.ru/20230530/1046706811.html

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