Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского Мариуполя - 08.09.2023 Украина.ру
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Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского Мариуполя
Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского Мариуполя - 08.09.2023 Украина.ру
Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского Мариуполя
Представители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя. Сообщение об этом 8 сентября появилось в украинском телеграм-канале с названием "Мариупольский городской совет". Вот только город находится в составе РФ, а Киев обещал наказать Мариуполь за поддержку русских
2023-09-08T12:16
2023-09-08T12:16
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"Опыт, экспертиза и лучшие практики польских городов, которые проходили путь возрождения после Второй Мировой войны, помогут нам быстро и качественно возродить Мариуполь после деоккупации. Вроцлав поможет в создании транспортной инфраструктуры европейского уровня, окажет поддержку в построении новой экономической модели города и развитии образовательного кластера. Уверен, что партнерство с европейскими городами поможет нам отстроить Мариуполь", - заявил в ходе встречи назначенный Киевом "мэр Мариуполя" Вадим Бойченко.Также он рассказал журналистам, что подписал со своим "польским коллегой" намерение о заключении Декларации солидарности.Российские военные и силы Народной милиции Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь 20 мая 2022 года.Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из "Азова"*, которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита.За восемь лет украинские боевики превратили город в мощный укрепрайон ВСУ с большим количеством тяжелого вооружения, военной техники, включая РСЗО "Смерч", "Ураган" и ракетных комплексов "Точка-У". Также в подвалах Мариуполя были найдены целые пыточные комплексы, использовавшиеся нацистами.На момент окружения города численность группировки ВСУ и иностранных наемников превышала восемь тысяч человек. Более половины из них были уничтожены, 1,5 тысячи сдались в плен, а около двух тысяч оказались заблокированными в промзоне "Азовстали", но позже тоже вышли оттуда с поднятыми руками."Украина хотела наказать город за эту поддержку (поддержку ВС РФ. - Ред.). Огромное количество людей было арестовано СБУ, многие пропали без вести. Мариуполь буквально превратили в крепость", - резюмировал депутат народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.*запрещенная в России террористическая организация
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новости, новости украины, мариуполь, деньги, польша
Новости, Новости Украины, Мариуполь, деньги, Польша

Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского Мариуполя

12:16 08.09.2023
 
© Маріупольська міська рада/Telegram
© Маріупольська міська рада/Telegram
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Представители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя. Сообщение об этом 8 сентября появилось в украинском телеграм-канале с названием "Мариупольский городской совет". Вот только город находится в составе РФ, а Киев обещал наказать Мариуполь за поддержку русских
"Опыт, экспертиза и лучшие практики польских городов, которые проходили путь возрождения после Второй Мировой войны, помогут нам быстро и качественно возродить Мариуполь после деоккупации. Вроцлав поможет в создании транспортной инфраструктуры европейского уровня, окажет поддержку в построении новой экономической модели города и развитии образовательного кластера. Уверен, что партнерство с европейскими городами поможет нам отстроить Мариуполь", - заявил в ходе встречи назначенный Киевом "мэр Мариуполя" Вадим Бойченко.
Также он рассказал журналистам, что подписал со своим "польским коллегой" намерение о заключении Декларации солидарности.
Российские военные и силы Народной милиции Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь 20 мая 2022 года.
Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из "Азова"*, которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита.
За восемь лет украинские боевики превратили город в мощный укрепрайон ВСУ с большим количеством тяжелого вооружения, военной техники, включая РСЗО "Смерч", "Ураган" и ракетных комплексов "Точка-У". Также в подвалах Мариуполя были найдены целые пыточные комплексы, использовавшиеся нацистами.
На момент окружения города численность группировки ВСУ и иностранных наемников превышала восемь тысяч человек. Более половины из них были уничтожены, 1,5 тысячи сдались в плен, а около двух тысяч оказались заблокированными в промзоне "Азовстали", но позже тоже вышли оттуда с поднятыми руками.
"Украина хотела наказать город за эту поддержку (поддержку ВС РФ. - Ред.). Огромное количество людей было арестовано СБУ, многие пропали без вести. Мариуполь буквально превратили в крепость", - резюмировал депутат народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.
*запрещенная в России террористическая организация
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