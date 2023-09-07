Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет - 07.09.2023 Украина.ру
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Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет
Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет - 07.09.2023 Украина.ру
Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет
Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не нужно. Нам нужно освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:48
интервью
всу
россия
киев
сша
энтони блинкен
артиллерия
кндр
пропаганда
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А потом нужно освободить русские города Херсон и Запорожье, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Марков в своем телеграм-канале, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, написал, что у Вашингтона есть четыре базовых сценария после того, как ставка на украинский "контрнаступ" не оправдала себя: растянуть наступательную операцию на как можно больший срок, потребовать от Киева резкого рывка, перейти к обороне или попытаться заморозить конфликт.- Сергей Александрович, перечислите, пожалуйста, аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев.- У самих Штатов пока нет аргументов в пользу какого-либо из этих сценариев. Это зависит нескольких факторов, которые пока никому неизвестны.Первое. Готовность российской армии к наступлению. По одним данным, мы сосредоточили большие группировки, которые готовы вступить в бой. По другим данным, таких группировок нет. Каковы на этот счет данные у украинской, американской и британской разведок, мы пока тоже не знаем.Второе. Состоянии артиллерии сторон. Почему мы предпринимали классические наступления только в начале СВО, а потом вынуждены были вгрызаться в Мариуполь, Северодонецк и Артемовск? Потому что мы были привязаны к дорогам. У нас не было возможности наступать по полям и осуществлять глубокие охваты, потому что мы уступали противнику в дальнобойности орудий. У нас не было возможности эффективно вести контрбатарейную борьбу. Это тоже важнейший фактор.Третье. Потенциал самих ВСУ. У нас нет данных, могут ли они вести наступление в том же темпе только месяц, или у них хватит сил минимум на полгода. Это неизвестно даже американцам.Потому Блинкен и поехал в Киев, чтобы оценить обстановку на месте. Он должен был поговорить с украинскими политиками и командирами, чтобы понять, какое военно-политическое решение должны принять США.Резюмирую. Эти базовые сценарии остаются. Но пока у меня нет аргументов относительно того, на каком из них остановятся американцы.- Если читать телеграм-каналы, ВСУ так могут воевать до конца года. И фактор распутицы им помешать не должен. Я смотрел прогноз погоды в Запорожской области, до декабря проливных дождей там не передают.- В этом случае ВСУ и дальше будут грызть нашу оборону, в надежде, что они ее прорвут.- Если ВСУ начнут штурм Токмака, могут ли они это засчитать как свою победу?- Это будет их победа. Это будет означать, что ВСУ добрались хоть до какого-то крупного города. Это будет символическая победа. Да, им нужен не Токмак, а выход к Азовскому морю. Но преподнести это как медийную победу они могут.- Какую минимальную победу должны одержать мы, чтобы сохранить уверенность в себе?- Нам не нужны минимальные победы. Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не надо. Нам надо освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией. А потом освободить русские города Херсон и Запорожье.- Даже то, что вы сейчас обозначили как задача минимум, по текущей динамике сделать очень сложно.- Да. По текущей динамике мы только обороняемся. Причем мы обороняемся фактически год. Но когда-то же надо наступать.- Насколько в этой связи уместны намеки отдельных представителей российской власти на то, что мы перейдем в наступление своими стратегическими резервами тогда, когда противник исчерпает все силы?- Эта стратегия абсолютно правильная. Надо источить ресурсы противника в его наступлении, а потом наступать самим. То же самое было на Курской дуге и отчасти под Сталинградом. Но помимо истощения врага, для этого надо решить наши военно-технические проблемы. Но мы же действительно не знаем, насколько нам удалось это. Есть ли у нас достаточно людей и техники для решения таких задач? Сейчас это секретная информация.- Кстати, говорят, что мы формируем артиллерийские дивизии прорыва.- Может быть. Но пока мы в контрбатарейной борьбе уступаем даже в обороне. Если бы они были, их могли бы уже сейчас использовать в обороне. Но пока этого нет.- Существует ли опасность, что наше общество начнет уставать от войны без серьезных побед и серьезных поражений?- Такая опасность есть.Честно говоря, нашему обществу толком до конца не объяснили, за что мы воюем. С морально-психологической точки зрения наша обстановка далека от идеала. Если киевский режим призывает людей идти на фронт для защиты Родины, то у нас призывают идти на фронт деньги зарабатывать. Это не очень хорошая мотивация.Наша пропаганда - тоже слабая. О чем мы говорим, если символом борьбы за Русский мир и денацификацию Украины стала буква Z? Да, можно сколько угодно объяснять, что это символ Зорро или шрам у Гарри Поттера, но это не работает. Это надо было изменить с самого начала, но это до сих пор не сделали.А фильмы про СВО? У нас нет ни одного фильма про Захарченко, Гиви, Моторолу и других наших героев. Зато есть фильм "Свидетель" про бельгийского скрипача, который оказывается в Киеве в феврале 2022. Какой бельгийский скрипач?! Это говорит о катастрофе в сфере нашей культуры, которая как раз должна объяснять людям происходящем.- На что же надо обращать внимание в условиях, когда линия фронта стабильна?- Первое. Надо серьезно изменить работу в сфере пропаганды. У нас есть только ток-шоу, но в целом эта работа весьма слабенькая. Жизнь бойцов на фронте мы пока тоже слабенько показываем.Второе. Надо налаживать работу артиллерии.Третье. Мне до сих пор непонятно, почему не сняты российские санкции с Северной Кореи? Мы давно могли бы снять все эти ограничения, чтобы получить от Пхеньяна огромное количество снарядов.Это минимум, который надо делать уже сейчас.
https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html
https://ukraina.ru/20230907/1049236235.html
https://ukraina.ru/20230907/1049217712.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, всу, россия, киев, сша, энтони блинкен, артиллерия, кндр, пропаганда
Интервью, ВСУ, Россия, Киев, США, Энтони Блинкен, артиллерия, КНДР, пропаганда

Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет

16:48 07.09.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не нужно. Нам нужно освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией
А потом нужно освободить русские города Херсон и Запорожье, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Марков в своем телеграм-канале, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, написал, что у Вашингтона есть четыре базовых сценария после того, как ставка на украинский "контрнаступ" не оправдала себя: растянуть наступательную операцию на как можно больший срок, потребовать от Киева резкого рывка, перейти к обороне или попытаться заморозить конфликт.
- Сергей Александрович, перечислите, пожалуйста, аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев.
- У самих Штатов пока нет аргументов в пользу какого-либо из этих сценариев. Это зависит нескольких факторов, которые пока никому неизвестны.
Первое. Готовность российской армии к наступлению. По одним данным, мы сосредоточили большие группировки, которые готовы вступить в бой. По другим данным, таких группировок нет. Каковы на этот счет данные у украинской, американской и британской разведок, мы пока тоже не знаем.
Второе. Состоянии артиллерии сторон. Почему мы предпринимали классические наступления только в начале СВО, а потом вынуждены были вгрызаться в Мариуполь, Северодонецк и Артемовск? Потому что мы были привязаны к дорогам.
У нас не было возможности наступать по полям и осуществлять глубокие охваты, потому что мы уступали противнику в дальнобойности орудий. У нас не было возможности эффективно вести контрбатарейную борьбу. Это тоже важнейший фактор.
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 11:58
Сергей Марков: кто онПолитолог, директор Института политических исследований
Третье. Потенциал самих ВСУ. У нас нет данных, могут ли они вести наступление в том же темпе только месяц, или у них хватит сил минимум на полгода. Это неизвестно даже американцам.
Потому Блинкен и поехал в Киев, чтобы оценить обстановку на месте. Он должен был поговорить с украинскими политиками и командирами, чтобы понять, какое военно-политическое решение должны принять США.
Резюмирую. Эти базовые сценарии остаются. Но пока у меня нет аргументов относительно того, на каком из них остановятся американцы.
- Если читать телеграм-каналы, ВСУ так могут воевать до конца года. И фактор распутицы им помешать не должен. Я смотрел прогноз погоды в Запорожской области, до декабря проливных дождей там не передают.
- В этом случае ВСУ и дальше будут грызть нашу оборону, в надежде, что они ее прорвут.
- Если ВСУ начнут штурм Токмака, могут ли они это засчитать как свою победу?
- Это будет их победа. Это будет означать, что ВСУ добрались хоть до какого-то крупного города. Это будет символическая победа. Да, им нужен не Токмак, а выход к Азовскому морю. Но преподнести это как медийную победу они могут.
- Какую минимальную победу должны одержать мы, чтобы сохранить уверенность в себе?
- Нам не нужны минимальные победы. Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не надо.
Нам надо освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией. А потом освободить русские города Херсон и Запорожье.
- Даже то, что вы сейчас обозначили как задача минимум, по текущей динамике сделать очень сложно.
- Да. По текущей динамике мы только обороняемся. Причем мы обороняемся фактически год. Но когда-то же надо наступать.
Константин Блохин интервью
14:06
Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войнеДля Запада Украина – это стратегический актив со времен Бжезинского, в который вкладывались деньги. Запад сольет Украину только в случае разгрома и капитуляции ВСУ, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
- Насколько в этой связи уместны намеки отдельных представителей российской власти на то, что мы перейдем в наступление своими стратегическими резервами тогда, когда противник исчерпает все силы?
- Эта стратегия абсолютно правильная. Надо источить ресурсы противника в его наступлении, а потом наступать самим.
То же самое было на Курской дуге и отчасти под Сталинградом. Но помимо истощения врага, для этого надо решить наши военно-технические проблемы. Но мы же действительно не знаем, насколько нам удалось это.
Есть ли у нас достаточно людей и техники для решения таких задач? Сейчас это секретная информация.
- Кстати, говорят, что мы формируем артиллерийские дивизии прорыва.
- Может быть. Но пока мы в контрбатарейной борьбе уступаем даже в обороне. Если бы они были, их могли бы уже сейчас использовать в обороне. Но пока этого нет.
- Существует ли опасность, что наше общество начнет уставать от войны без серьезных побед и серьезных поражений?
- Такая опасность есть.
Честно говоря, нашему обществу толком до конца не объяснили, за что мы воюем. С морально-психологической точки зрения наша обстановка далека от идеала. Если киевский режим призывает людей идти на фронт для защиты Родины, то у нас призывают идти на фронт деньги зарабатывать. Это не очень хорошая мотивация.
Наша пропаганда - тоже слабая. О чем мы говорим, если символом борьбы за Русский мир и денацификацию Украины стала буква Z? Да, можно сколько угодно объяснять, что это символ Зорро или шрам у Гарри Поттера, но это не работает. Это надо было изменить с самого начала, но это до сих пор не сделали.
А фильмы про СВО? У нас нет ни одного фильма про Захарченко, Гиви, Моторолу и других наших героев. Зато есть фильм "Свидетель" про бельгийского скрипача, который оказывается в Киеве в феврале 2022. Какой бельгийский скрипач?! Это говорит о катастрофе в сфере нашей культуры, которая как раз должна объяснять людям происходящем.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
03:36
Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами
- На что же надо обращать внимание в условиях, когда линия фронта стабильна?
- Первое. Надо серьезно изменить работу в сфере пропаганды. У нас есть только ток-шоу, но в целом эта работа весьма слабенькая. Жизнь бойцов на фронте мы пока тоже слабенько показываем.
Второе. Надо налаживать работу артиллерии.
Третье. Мне до сих пор непонятно, почему не сняты российские санкции с Северной Кореи? Мы давно могли бы снять все эти ограничения, чтобы получить от Пхеньяна огромное количество снарядов.
Это минимум, который надо делать уже сейчас.
 
ИнтервьюВСУРоссияКиевСШАЭнтони БлинкенартиллерияКНДРпропаганда
 
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