https://ukraina.ru/20230907/1049239630.html

Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет

Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет - 07.09.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Даже если ВСУ разобьются о Токмак, наступления России не будет

Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не нужно. Нам нужно освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:48

интервью

всу

россия

киев

сша

энтони блинкен

артиллерия

кндр

пропаганда

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А потом нужно освободить русские города Херсон и Запорожье, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Марков в своем телеграм-канале, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, написал, что у Вашингтона есть четыре базовых сценария после того, как ставка на украинский "контрнаступ" не оправдала себя: растянуть наступательную операцию на как можно больший срок, потребовать от Киева резкого рывка, перейти к обороне или попытаться заморозить конфликт.- Сергей Александрович, перечислите, пожалуйста, аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев.- У самих Штатов пока нет аргументов в пользу какого-либо из этих сценариев. Это зависит нескольких факторов, которые пока никому неизвестны.Первое. Готовность российской армии к наступлению. По одним данным, мы сосредоточили большие группировки, которые готовы вступить в бой. По другим данным, таких группировок нет. Каковы на этот счет данные у украинской, американской и британской разведок, мы пока тоже не знаем.Второе. Состоянии артиллерии сторон. Почему мы предпринимали классические наступления только в начале СВО, а потом вынуждены были вгрызаться в Мариуполь, Северодонецк и Артемовск? Потому что мы были привязаны к дорогам. У нас не было возможности наступать по полям и осуществлять глубокие охваты, потому что мы уступали противнику в дальнобойности орудий. У нас не было возможности эффективно вести контрбатарейную борьбу. Это тоже важнейший фактор.Третье. Потенциал самих ВСУ. У нас нет данных, могут ли они вести наступление в том же темпе только месяц, или у них хватит сил минимум на полгода. Это неизвестно даже американцам.Потому Блинкен и поехал в Киев, чтобы оценить обстановку на месте. Он должен был поговорить с украинскими политиками и командирами, чтобы понять, какое военно-политическое решение должны принять США.Резюмирую. Эти базовые сценарии остаются. Но пока у меня нет аргументов относительно того, на каком из них остановятся американцы.- Если читать телеграм-каналы, ВСУ так могут воевать до конца года. И фактор распутицы им помешать не должен. Я смотрел прогноз погоды в Запорожской области, до декабря проливных дождей там не передают.- В этом случае ВСУ и дальше будут грызть нашу оборону, в надежде, что они ее прорвут.- Если ВСУ начнут штурм Токмака, могут ли они это засчитать как свою победу?- Это будет их победа. Это будет означать, что ВСУ добрались хоть до какого-то крупного города. Это будет символическая победа. Да, им нужен не Токмак, а выход к Азовскому морю. Но преподнести это как медийную победу они могут.- Какую минимальную победу должны одержать мы, чтобы сохранить уверенность в себе?- Нам не нужны минимальные победы. Минимальные победы нужны киевскому режиму, чтобы изменить общественное мнение на Западе и погубить как можно больше украинцев. Нам это не надо. Нам надо освободить оставшиеся 40% Донбасса, взяв Славянск/Краматорск и оттеснив противника от Донецка, чтобы по нему не долбили артиллерией. А потом освободить русские города Херсон и Запорожье.- Даже то, что вы сейчас обозначили как задача минимум, по текущей динамике сделать очень сложно.- Да. По текущей динамике мы только обороняемся. Причем мы обороняемся фактически год. Но когда-то же надо наступать.- Насколько в этой связи уместны намеки отдельных представителей российской власти на то, что мы перейдем в наступление своими стратегическими резервами тогда, когда противник исчерпает все силы?- Эта стратегия абсолютно правильная. Надо источить ресурсы противника в его наступлении, а потом наступать самим. То же самое было на Курской дуге и отчасти под Сталинградом. Но помимо истощения врага, для этого надо решить наши военно-технические проблемы. Но мы же действительно не знаем, насколько нам удалось это. Есть ли у нас достаточно людей и техники для решения таких задач? Сейчас это секретная информация.- Кстати, говорят, что мы формируем артиллерийские дивизии прорыва.- Может быть. Но пока мы в контрбатарейной борьбе уступаем даже в обороне. Если бы они были, их могли бы уже сейчас использовать в обороне. Но пока этого нет.- Существует ли опасность, что наше общество начнет уставать от войны без серьезных побед и серьезных поражений?- Такая опасность есть.Честно говоря, нашему обществу толком до конца не объяснили, за что мы воюем. С морально-психологической точки зрения наша обстановка далека от идеала. Если киевский режим призывает людей идти на фронт для защиты Родины, то у нас призывают идти на фронт деньги зарабатывать. Это не очень хорошая мотивация.Наша пропаганда - тоже слабая. О чем мы говорим, если символом борьбы за Русский мир и денацификацию Украины стала буква Z? Да, можно сколько угодно объяснять, что это символ Зорро или шрам у Гарри Поттера, но это не работает. Это надо было изменить с самого начала, но это до сих пор не сделали.А фильмы про СВО? У нас нет ни одного фильма про Захарченко, Гиви, Моторолу и других наших героев. Зато есть фильм "Свидетель" про бельгийского скрипача, который оказывается в Киеве в феврале 2022. Какой бельгийский скрипач?! Это говорит о катастрофе в сфере нашей культуры, которая как раз должна объяснять людям происходящем.- На что же надо обращать внимание в условиях, когда линия фронта стабильна?- Первое. Надо серьезно изменить работу в сфере пропаганды. У нас есть только ток-шоу, но в целом эта работа весьма слабенькая. Жизнь бойцов на фронте мы пока тоже слабенько показываем.Второе. Надо налаживать работу артиллерии.Третье. Мне до сих пор непонятно, почему не сняты российские санкции с Северной Кореи? Мы давно могли бы снять все эти ограничения, чтобы получить от Пхеньяна огромное количество снарядов.Это минимум, который надо делать уже сейчас.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230907/1049236235.html

https://ukraina.ru/20230907/1049217712.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, киев, сша, энтони блинкен, артиллерия, кндр, пропаганда