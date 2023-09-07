https://ukraina.ru/20230907/1049239143.html

Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"

Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны" - 07.09.2023 Украина.ру

Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"

"А вы друзья, как ни садитесь": Зеленский намерен достичь новых военных высот с Умеровым

2023-09-07T15:17

2023-09-07T15:17

2023-09-07T15:17

всу

рустем умеров

алексей резников

владимир зеленский

новости

украина

минобороны украины

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"Нужна новая субъектность Министерства обороны.Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - сообщил 7 сентября Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте по случаю назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины.Зеленский призвал оптимизировать бюрократические процедуры для экономии ресурсов защитников своего режима, отметив: "Всё, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена"."Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал", - поведал Зеленский."Силы обороны Украины имеют наибольший в мире опыт успешной защиты в современной войне", - сказал он.Без упоминания обвинявшегося в коррупции бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в речи Зеленского отмечено: "А главное, нужно больше доверия. Доверия решениям, которые одобрены, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это".

https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html

https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html

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всу, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский, новости, украина, минобороны украины