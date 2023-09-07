https://ukraina.ru/20230907/1049239143.html
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны" - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"
"А вы друзья, как ни садитесь": Зеленский намерен достичь новых военных высот с Умеровым
2023-09-07T15:17
2023-09-07T15:17
2023-09-07T15:17
всу
рустем умеров
алексей резников
владимир зеленский
новости
украина
минобороны украины
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"Нужна новая субъектность Министерства обороны.Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - сообщил 7 сентября Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте по случаю назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины.Зеленский призвал оптимизировать бюрократические процедуры для экономии ресурсов защитников своего режима, отметив: "Всё, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена"."Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал", - поведал Зеленский."Силы обороны Украины имеют наибольший в мире опыт успешной защиты в современной войне", - сказал он.Без упоминания обвинявшегося в коррупции бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в речи Зеленского отмечено: "А главное, нужно больше доверия. Доверия решениям, которые одобрены, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это".
https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский, новости, украина, минобороны украины
ВСУ, Рустем Умеров, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Новости, Украина, Минобороны Украины
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"
"А вы друзья, как ни садитесь": Зеленский намерен достичь новых военных высот с Умеровым
"Нужна новая субъектность Министерства обороны.Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - сообщил 7 сентября Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте по случаю назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины.
Зеленский призвал оптимизировать бюрократические процедуры для экономии ресурсов защитников своего режима, отметив: "Всё, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена".
"Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал", - поведал Зеленский.
"Силы обороны Украины имеют наибольший в мире опыт успешной защиты в современной войне", - сказал он.
Без упоминания обвинявшегося в коррупции бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в речи Зеленского отмечено: "А главное, нужно больше доверия. Доверия решениям, которые одобрены, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это".