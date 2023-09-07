Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны" - 07.09.2023 Украина.ру
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Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны" - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"
"А вы друзья, как ни садитесь": Зеленский намерен достичь новых военных высот с Умеровым
2023-09-07T15:17
2023-09-07T15:17
всу
рустем умеров
алексей резников
владимир зеленский
новости
украина
минобороны украины
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"Нужна новая субъектность Министерства обороны.Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - сообщил 7 сентября Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте по случаю назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины.Зеленский призвал оптимизировать бюрократические процедуры для экономии ресурсов защитников своего режима, отметив: "Всё, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена"."Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал", - поведал Зеленский."Силы обороны Украины имеют наибольший в мире опыт успешной защиты в современной войне", - сказал он.Без упоминания обвинявшегося в коррупции бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в речи Зеленского отмечено: "А главное, нужно больше доверия. Доверия решениям, которые одобрены, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это".
https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html
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всу, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский, новости, украина, минобороны украины
ВСУ, Рустем Умеров, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Новости, Украина, Минобороны Украины

Зеленский на представлении Умерова: "Нужна новая субъектность министерства обороны"

15:17 07.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровЗеленский Умеров
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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"А вы друзья, как ни садитесь": Зеленский намерен достичь новых военных высот с Умеровым
"Нужна новая субъектность Министерства обороны.Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора обороны", - сообщил 7 сентября Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте по случаю назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины.
Зеленский призвал оптимизировать бюрократические процедуры для экономии ресурсов защитников своего режима, отметив: "Всё, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена".
"Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал", - поведал Зеленский.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 10:34
Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины УмеровеКто такой Рустем Энверович Умеров, новый министр обороны Украины? Он ещё только должен быть избран Радой 6 сентября, но сомнений в том, что его кандидатуру утвердят, практически нет
"Силы обороны Украины имеют наибольший в мире опыт успешной защиты в современной войне", - сказал он.
Без упоминания обвинявшегося в коррупции бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова в речи Зеленского отмечено: "А главное, нужно больше доверия. Доверия решениям, которые одобрены, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которые запланированы и осуществляются, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это".
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 15:45
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны УкраиныОтставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times
 
ВСУРустем УмеровАлексей РезниковВладимир ЗеленскийНовостиУкраинаМинобороны Украины
 
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