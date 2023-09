https://ukraina.ru/20230907/1049237612.html

Украинский конфликт несёт плохие новости для НАТО: что говорили об Украине в мире 7 сентября

Украинский конфликт несёт плохие новости для НАТО: что говорили об Украине в мире 7 сентября - 07.09.2023 Украина.ру

Украинский конфликт несёт плохие новости для НАТО: что говорили об Украине в мире 7 сентября

Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T15:18

2023-09-07T15:18

2023-09-07T15:37

эксклюзив

спецоперация

вс рф

всу

контрнаступление

"ланцет"

кассетные боеприпасы

германия

минские соглашения

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/31/1034063195_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_ed4dcbd921bfb599964df53490ea538f.jpg

Украинский конфликт вскрыл уязвимость НАТО«И хотя причины начала боевых действий различаются, они неизбежно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он наглядный пример изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несёт плохие новости», — пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен в колонке для издания Asia Times.В ходе боевых действий западные вооружения, бронетехника и система ПВО, которыми оснащены ВСУ, оказались неэффективными, поясняет он. А Россия, наоборот, продемонстрировала свои военные разработки в лучшем свете.В частности Брайен отмечает: "Россия внедрила на поле боя улучшенные средства РЭБ. [Ударно-разведывательные дроны, которые хорошо переносят воздействие РЭБ противника] "Орлан" могут не только видеть цели, но и глушить их. Хотя Украина также имеет несколько приличных систем создания помех, русские, похоже, более опытны в этой области и имеют на поле боя несколько новых систем, которые оказались эффективными".Часть проблемы США и НАТО заключается в укоренившемся убеждении, что русские не смогут адаптироваться к новым формам ведения войны, а русские не только адаптировались, но и представили новые поколения оружия, которые кажутся эффективными на поле боя или против ценных целей, добавляет он."Возможно, наиболее важно то, что Россия разработала беспилотник-убийцу под названием "Ланцет". Этот дрон может поражать и уничтожать движущиеся танки и бронетехнику и даже уничтожил украинскую систему ПВО "Бук". Пока что ни Украина, ни НАТО не имеют ответа на "Ланцет", который постоянно совершенствуется", - подчёркивает Брайен.По его словам, война на Украине истощила арсеналы и запасы НАТО, предназначенные для других чрезвычайных ситуаций. Спустя год после начала СВО государства Альянса стали заключать контракты с крупными оборонными подрядчиками на производство большего количества боеприпасов и умного оружия, но сразу возникли проблемы. В частности, многие предприятия давно закрылись, поэтому пришлось создавать новые, и, соответственно, выстраивать цепочки поставок заново, а часть деталей и материалов раньше закупали у Китая, которые сейчас ограничил экспорт электроники и редкоземельных элементов в США и Европу. Кроме того, сложно найти опытных рабочих и инженеров."С этими же проблемами НАТО столкнётся и во время всеобщей войны. Так что один из результатов войны на Украине – убедительное доказательство того, что НАТО не готова защищать даже свои территории", – констатирует Брайен.Спасение ВСУ – в запрещённых кассетных боеприпасах"По оценкам американских чиновников, украинские войска в последнее время производили до 8 000 артиллерийских выстрелов каждый день, включая сотни кассетных боеприпасов", – пишет газета The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.Мнение украинских военных о кассетных боеприпасах неоднозначно: одни говорят, что они повысили эффективность действий армии и стали необходимой заменой истощающихся запасов 155-мм артиллерийских снарядов, другие заявляют о бесполезности таких снарядов против оборонительных позиций российских войск."Учитывая, что запасы других боеприпасов для передачи Украине в странах НАТО тревожно низки, а производители оружия в США и Европе не могут удовлетворить потребности, эксперты говорят, что кассетные боеприпасы могут быть одним из единственных доступных средств пополнения запасов Украины", – отмечает The New York Times.При этом издание напоминает, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах из-за их разрушительного воздействия, неразорвавшиеся снаряды могут сдетонировать даже спустя годы, приведя к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей."Ожидается, что ненасытный спрос Украины на боеприпасы будет расти, поскольку некоторые подразделения всё больше полагаются на тяжёлую артиллерию, чтобы заложить основу для наступления пехоты, вместо общевойсковой войны в стиле НАТО, которую украинские подразделения с трудом освоили", – заявляют авторы публикации.Германия потеряла чувство реальности в контексте УкраиныДепутат Бундестага, бывший лидер Левой партии Грегор Гизи на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявляет, что нынешнему правительству ФРГ "не хватает признания реальности", когда речь идёт об украинском конфликте. В этом контексте он напомнил слова председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.При этом, как отмечает политик, ни Германия, ни страны НАТО никогда не объясняли, что конкретно подразумевают под понятием "победа Украины", которую стремятся приблизить, оказывая ей колоссальную поддержку."Имеется в виду, что русские должны покинуть Донбасс? Или что они ещё и Крым должны оставить? Или что-то ещё? А соглашение "Минск-2" остаётся в силе?" – задается вопросами Гизи.К слову, о "Минске-2": именно украинская сторона нарушила договорённости, когда не признала автономию Донбасса в своем составе, подчёркивает политик.Несмотря на заверения украинских чиновников, ВСУ не удалось занять Крым в рамках текущего контрнаступления, а санкции продолжают бить по Европе "сильнее, чем по России", добавляет Гизи."Нам необходимо достичь режима прекращения огня и начать вести переговоры [с Россией]. <…> Я сожалею, что это правительство ФРГ до сих пор не выдвинуло ни одной инициативы, которая привела бы к укреплению мира на земле", – заявил депутат Бундестага.

https://ukraina.ru/20230813/1048659479.html

https://ukraina.ru/20230907/1049209500.html

https://ukraina.ru/20230831/1049065049.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, спецоперация, вс рф, всу, контрнаступление, "ланцет", кассетные боеприпасы, германия, минские соглашения, нато