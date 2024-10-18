"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Рано или поздно в поселке Новый Путь противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорник в любом случае продавят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В Курской области российские бойцы будут пытаться обходить опорные пункты противника. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику, рассказал волонтер.
В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось за пару дней занять окраины поселка, после чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Как поселок уже не существует. Но сам опорник еще живет, отметил эксперт.
"В опорнике сидит противник. Выбить его оттуда сложно. Но мы будем пытаться сделать это. Каким образом? Поскольку за Новым Путем открытое пространство, то мы полностью обрезали ВСУ возможности проводить ротацию и подвозить боекомплект", — рассказал Алёхин.
По его словам, рано или поздно противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорный пункт в любом случае продавят, добавил волонтер.
"Поначалу накаты Украины там были одни из самых активных, но сейчас мы смогли пристрелять территорию за ним. Враг потерял там много сил и средств. И в последние несколько дней попыток ротации уже почти не было", — заключил собеседник издания.
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