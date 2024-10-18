https://ukraina.ru/20241018/1058172038.html

"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь

"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь - 18.10.2024 Украина.ру

"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь

Рано или поздно в поселке Новый Путь противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорник в любом случае продавят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2024-10-18T06:00

2024-10-18T06:00

2024-10-18T06:00

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В Курской области российские бойцы будут пытаться обходить опорные пункты противника. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику, рассказал волонтер.В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось за пару дней занять окраины поселка, после чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Как поселок уже не существует. Но сам опорник еще живет, отметил эксперт.По его словам, рано или поздно противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорный пункт в любом случае продавят, добавил волонтер."Поначалу накаты Украины там были одни из самых активных, но сейчас мы смогли пристрелять территорию за ним. Враг потерял там много сил и средств. И в последние несколько дней попыток ротации уже почти не было", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058168686.html

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новости, россия, курск, курская область, детали, сво, спецоперация, граница, логистика, наступление, вс рф, всу