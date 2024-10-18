"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь - 18.10.2024 Украина.ру
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"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь
"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь - 18.10.2024 Украина.ру
"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь
Рано или поздно в поселке Новый Путь противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорник в любом случае продавят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T06:00
2024-10-18T06:00
новости
россия
курск
курская область
детали
сво
спецоперация
граница
логистика
наступление
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В Курской области российские бойцы будут пытаться обходить опорные пункты противника. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику, рассказал волонтер.В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось за пару дней занять окраины поселка, после чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Как поселок уже не существует. Но сам опорник еще живет, отметил эксперт.По его словам, рано или поздно противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорный пункт в любом случае продавят, добавил волонтер."Поначалу накаты Украины там были одни из самых активных, но сейчас мы смогли пристрелять территорию за ним. Враг потерял там много сил и средств. И в последние несколько дней попыток ротации уже почти не было", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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новости, россия, курск, курская область, детали, сво, спецоперация, граница, логистика, наступление, вс рф, всу
Новости, Россия, Курск, Курская область, детали, СВО, Спецоперация, граница, логистика, наступление, ВС РФ, ВСУ

"Все доест и начнет сдуваться": Алехин раскрыл, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь

06:00 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Рано или поздно в поселке Новый Путь противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорник в любом случае продавят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В Курской области российские бойцы будут пытаться обходить опорные пункты противника. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику, рассказал волонтер.
В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось за пару дней занять окраины поселка, после чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Как поселок уже не существует. Но сам опорник еще живет, отметил эксперт.
"В опорнике сидит противник. Выбить его оттуда сложно. Но мы будем пытаться сделать это. Каким образом? Поскольку за Новым Путем открытое пространство, то мы полностью обрезали ВСУ возможности проводить ротацию и подвозить боекомплект", — рассказал Алёхин.
По его словам, рано или поздно противник "все доест и начнет сдуваться". К тому же туда время от времени прилетают российские ФАБы, которые этот опорный пункт в любом случае продавят, добавил волонтер.
"Поначалу накаты Украины там были одни из самых активных, но сейчас мы смогли пристрелять территорию за ним. Враг потерял там много сил и средств. И в последние несколько дней попыток ротации уже почти не было", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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