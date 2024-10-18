Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Применение авиации противника на Запорожье чревато тем, что все самолеты будут уничтожены. Там удобное место для их поражения. Самолеты F-16 противник бережет для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По мнению эксперта, противник не будет применять на Запорожском направлении самолеты F-16. Потому что авиацию они берегут для другого рода операций: для ударов по Крыму или попыток заскочить в Калининградскую область, рассказал обозреватель.
Он отметил, что ВСУ даже в Курской области применяли авиацию только эпизодически. Это были даже не F-16, а МиГ-29, переделанные под авиабомбы "Хаммер". То есть противник всерьез не рассчитывал куда-то продвинуться, уточнил волонтер.
"Применение авиации на Запорожье чревато тем, что все самолеты мы посбиваем. Там удобное место для их поражения. У нас там стоят "Панцири", "Буки" и С-300. Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — подчеркнул Живов.
Он напомнил, что когда ВС РФ готовили наступление на Волчанск, то перед наступлением они выводили там из строя все украинское ПВО. Методично день за днем уничтожались "Пэтриоты", "Ирисы" и советские "Буки", отметил эксперт.
"То есть мы расчистили место для работы авиации, чтобы она поддерживала наступление. Противник действует в той же самой логике. Повторюсь, где больше всего Украина охотится за нашей ПВО, там она и будет применять авиацию", — заключил собеседник издания.
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