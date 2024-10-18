https://ukraina.ru/20241018/1058162325.html

"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина"

"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина" - 18.10.2024 Украина.ру

"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина"

Под Курском российские военные тоже выстроили "Линию Суровикина", которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но она "не сработала", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2024-10-18T04:00

2024-10-18T04:00

2024-10-18T04:00

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По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево". По словам волонтера, при освобождении этих населенных пунктов есть одна проблема. В частности, ВС РФ столкнулись с ней при освобождении Дарьино, которое находится ближе к границе. Дело не в том, насколько противник окопался, а в том – как окопались российские военные, отметил он.Алехин напомнил, что некоторое время назад в СМИ был шум по поводу того, что на российской границе были выстроены якобы "некачественные укрепления".Он уточнил, под Курском российские военные тоже выстроили "Линию Суровикина", которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но там она "не сработала", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать, отметил технолог."И сейчас противнику даже окапываться не пришлось. Он просто занял наши опорники. Поэтому мы так тяжело зачищали район Дарьино", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, запорожская область, курская область, оборона, курск, детали, сво, спецоперация, контрнаступление, укрепления