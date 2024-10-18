"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Под Курском российские военные тоже выстроили "Линию Суровикина", которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но она "не сработала", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево".
По словам волонтера, при освобождении этих населенных пунктов есть одна проблема. В частности, ВС РФ столкнулись с ней при освобождении Дарьино, которое находится ближе к границе. Дело не в том, насколько противник окопался, а в том – как окопались российские военные, отметил он.
Алехин напомнил, что некоторое время назад в СМИ был шум по поводу того, что на российской границе были выстроены якобы "некачественные укрепления".
"На мой взгляд, он был искусственно создан именно для того, чтобы отвлечь внимание от главных проблем в подготовке обороны Курской области. Потому что ВСУ как раз таки заняли наши укрепрайоны, которые мы строили около года", — сказал эксперт.
Он уточнил, под Курском российские военные тоже выстроили "Линию Суровикина", которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но там она "не сработала", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать, отметил технолог.
"И сейчас противнику даже окапываться не пришлось. Он просто занял наши опорники. Поэтому мы так тяжело зачищали район Дарьино", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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