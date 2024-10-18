https://ukraina.ru/20241018/1058164312.html

"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском

"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском - 18.10.2024 Украина.ру

"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском

ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2024-10-18T05:30

2024-10-18T05:30

2024-10-18T05:30

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По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево".По словам эксперта, под Курском не сработала выстроенная "Линия Суровикина", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Противник просто занял российские укрепления, поэтому ВС РФ так тяжело зачищали район Дарьино, рассказал эксперт.ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники, это большая проблема, отметил волонтер.Аналогичная ситуация сейчас складывается на линии Плехово-Гуево-Горналь, где войска пытаются подрезать Суджанскую группировку ВСУ с юга. В районе Плехово бойцы уперлись в крупный опорник и несколько дней не могут "выковырять" оттуда противника, уточнил технолог."Помогают только ФАБы. Еще мы пытаемся закидывать туда дымящиеся вещества. Хотя понятно, что никакая "Черемуха" на 2-3 километра под землей не подействует", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058140511.html

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новости, россия, курск, курская область, укрепления, вс рф, всу, детали, контрнаступление, оборона, сво, спецоперация