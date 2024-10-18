"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево".
По словам эксперта, под Курском не сработала выстроенная "Линия Суровикина", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Противник просто занял российские укрепления, поэтому ВС РФ так тяжело зачищали район Дарьино, рассказал эксперт.
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники, это большая проблема, отметил волонтер.
"Что такое полноценный укрепрайон? Это несколько километров подземных коммуникаций. На поверхности мы видим только бетонные бойницы, из которых противник может вести огонь. Оттуда ВСУ можно только выкуривать", — подчеркнул Алёхин.
Аналогичная ситуация сейчас складывается на линии Плехово-Гуево-Горналь, где войска пытаются подрезать Суджанскую группировку ВСУ с юга. В районе Плехово бойцы уперлись в крупный опорник и несколько дней не могут "выковырять" оттуда противника, уточнил технолог.
"Помогают только ФАБы. Еще мы пытаемся закидывать туда дымящиеся вещества. Хотя понятно, что никакая "Черемуха" на 2-3 километра под землей не подействует", — заключил собеседник издания.
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