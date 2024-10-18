"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском - 18.10.2024 Украина.ру
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"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском - 18.10.2024 Украина.ру
"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T05:30
2024-10-18T05:30
новости
россия
курск
курская область
укрепления
вс рф
всу
детали
контрнаступление
оборона
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По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево".По словам эксперта, под Курском не сработала выстроенная "Линия Суровикина", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Противник просто занял российские укрепления, поэтому ВС РФ так тяжело зачищали район Дарьино, рассказал эксперт.ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники, это большая проблема, отметил волонтер.Аналогичная ситуация сейчас складывается на линии Плехово-Гуево-Горналь, где войска пытаются подрезать Суджанскую группировку ВСУ с юга. В районе Плехово бойцы уперлись в крупный опорник и несколько дней не могут "выковырять" оттуда противника, уточнил технолог."Помогают только ФАБы. Еще мы пытаемся закидывать туда дымящиеся вещества. Хотя понятно, что никакая "Черемуха" на 2-3 километра под землей не подействует", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, курск, курская область, укрепления, вс рф, всу, детали, контрнаступление, оборона, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курск, Курская область, укрепления, ВС РФ, ВСУ, детали, контрнаступление, оборона, СВО, Спецоперация

"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском

05:30 18.10.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По данным проекта Lostarmour и других картографических ресурсов, ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа - Коренево".
По словам эксперта, под Курском не сработала выстроенная "Линия Суровикина", потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. Противник просто занял российские укрепления, поэтому ВС РФ так тяжело зачищали район Дарьино, рассказал эксперт.
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорники, это большая проблема, отметил волонтер.
"Что такое полноценный укрепрайон? Это несколько километров подземных коммуникаций. На поверхности мы видим только бетонные бойницы, из которых противник может вести огонь. Оттуда ВСУ можно только выкуривать", — подчеркнул Алёхин.
Аналогичная ситуация сейчас складывается на линии Плехово-Гуево-Горналь, где войска пытаются подрезать Суджанскую группировку ВСУ с юга. В районе Плехово бойцы уперлись в крупный опорник и несколько дней не могут "выковырять" оттуда противника, уточнил технолог.
"Помогают только ФАБы. Еще мы пытаемся закидывать туда дымящиеся вещества. Хотя понятно, что никакая "Черемуха" на 2-3 километра под землей не подействует", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 05:34
Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеМедленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать
 
НовостиРоссияКурскКурская областьукрепленияВС РФВСУдеталиконтрнаступлениеоборонаСВОСпецоперация
 
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