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ЕС поощряет милитаризацию стран-членов, Норвегии и Украины

ЕС поощряет милитаризацию стран-членов, Норвегии и Украины - 07.09.2023 Украина.ру

ЕС поощряет милитаризацию стран-членов, Норвегии и Украины

Европейское оборонное агентство подписало 8 контрактов на совместную закупку 155-мм снарядов

2023-09-07T14:11

2023-09-07T14:11

2023-09-07T14:11

сау

новости

ес

жозеп боррель

сво

милитаризация

снаряды

боеприпасы

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Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь рамочных контрактов с промышленниками ЕС на закупку 155-мм боеприпасов. Подписание последних пяти контрактов состоялось 5 сентября в штаб-квартире EDA в Брюсселе во время визита членов Комитета по политике и безопасности Евросоюза. Об этом сообщает представительство ЕС на Украине.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который также является главой EDA, прокомментировал новость в русофобском ключе. Он сообщил о важности не упустить время для оказания помощи марионеточному режиму Зеленского, так как "Путин не проявляет никаких признаков прекращения агрессии"."Подписание этих рамочных контрактов между EDA и европейской оборонной промышленностью демонстрирует нашу способность быстро обеспечить наилучшие условия возможных сделок для государств-членов ЕС и Норвегии, - сказал гендиректор агентства Иржи Шедивый (Jiří Šedivý). - Сейчас мы предлагаем государствам-членам реальные возможности размещать заказы у промышленников через EDA либо для поддержки Украины, либо для пополнения своих собственных национальных запасов. Теперь государства-члены должны в полной мере использовать эти возможности".EDA провела переговоры и подписала несколько рамочных контрактов на поставку 155-мм универсальных боеприпасов, пригодных для немецких САУ Panzerhaubitze 2000, а также на снаряды и компоненты боеприпасов для САУ польского производства Krab. Агентство отказалось раскрывать подрядчиков и цены за единицу продукции, не комментирует текущие переговоры.Вскоре будут реализованы новые рамочные контракты на другие гаубичные системы., заверили в представительстве ЕС. Там также отметили, что "совместные закупки являются лучшим вариантом для снижения затрат за счет экономии на масштабе и оперативной совместимости, позволяя при этом государствам-членам закупать боеприпасы в соответствии со своими национальными потребностями или в поддержку Украины".Под схемой проекта EDA подписались 26 государств-членов ЕС и Норвегия. Закупаемые боеприпасы предназначены для самых распространенных самоходных гаубичных установок, которые ЕС отправили в Украину: французский "Цезарь", польский "Краб"; немецкая "Панцергаубиц 2000" и словацкая "Зузана".Советом ЕС в марте 2023 года были согласованы планы по поставке на Украину огромного количества боеприпасов. Евросоюз стимулирует государства-члены поставлять преступному режиму Зеленского артиллерийские снаряды и ракеты из национальных запасов, а также делать совместные заказы на производство и наращивать производственных мощностей для этого в ЕС.

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сау, новости, ес, жозеп боррель, сво, милитаризация, снаряды, боеприпасы